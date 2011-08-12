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Создан: 12.08.2011
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Эстонская закуска из сельди «Тарендис»

Вторник, 21 Декабря 2021 г. 20:10 + в цитатник
vartysh все записи автора

Давайте приготовим эстонскую закуску из сельди, свежих огурцов и сметаны. Сметана придаёт ей нежность, огурцы – свежесть, а сельдь – пряные нотки.


Эстонская закуска из сельди «Тарендис»

Ингредиенты:

  • Сельдь слабосоленая (нетто) – 350 г
  • Огурцы (свежие) – 250 г
  • Лук репчатый (нетто) – 100 г
  • Сметана (20%) – 400 г
  • Укроп – 1 пучок
  • Соль – по вкусу
  • Перец молотый – по вкусу
  • Желатин – 10 г
  • Вода питьевая (холодная) – 125 мл

Приготовление закуски:

  1. Огурец нарежьте кубиком с гранью около пяти миллиметров, а лук – чуть помельче. Поместите их в разные мисочки. В большую миску (в ней мы будем собирать закуску) отправьте нашинкованный укроп и сельдь, нарезанную такими же кубиками, как и огурец. Лук ошпарьте кипятком и откиньте на сито, а огурцы слегка посолите и дайте им постоять, (периодически помешивайте). Затем отправьте огурцы (вместе с выделившимся соком) и лук в миску с сельдью и укропом.
  2. Желатин и холодную питьевую воду поместите в сотейник, пусть желатин набухнет. Затем, помешивая, нагрейте смесь и на небольшом огне. Когда желатин полностью растворится, тонкой струйкой, непрерывно работая венчиком, введите желатиновую смесь в сметану.
  3. Соедините все продукты, тщательно перемешайте, попробуйте, посолите, поперчите. Разложите по силиконовым формочкам или маленьким стаканчикам. Действуйте энергично, закуска быстро схватывается. У меня получилось 22 формочки. Отправьте в холодильник на 4-5 часов.
  4. Подавайте, вынув из формочек и перевернув, или прямо в стаканчиках. Непосредственно перед подачей можно декорировать закуску зелёным луком.

Приятного аппетита!

 



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Рубрики:  Закуски, бутерброды
Царство_Кулинарии
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Процитировано 23 раз
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lyplared   обратиться по имени Вторник, 21 Декабря 2021 г. 20:46 (ссылка)

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