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Создан: 12.08.2011
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Закуска из брокколи

Вторник, 23 Ноября 2021 г. 19:18 + в цитатник
vartysh все записи автора

Сегодня вы узнаете крутейший рецепт полезной закуски для худеющих. Вкусные шарики с сыром, чесноком и брокколи.


Закуска из брокколи

Ингредиенты:

  • Брокколи - 300 г
  • Яйцо - 1 шт.
  • Тертый сыр - 70 г
  • Овсяные отруби - 30 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Соль и перец - по вкусу

Приготовление закуски:

  1. Брокколи моем, разделяем на соцветия и варим в кипящей воде 5 минут. Далее брокколи необходимо порезать ножом как можно мельче.
  2. В миску разбиваем яйцо, хорошенько взбиваем его вилкой. Сюда же закидываем брокколи, сыр, овсянку, чеснок, немного соли и перца. Замешиваем из этих компонентов фарш, из которого будем лепить шарики.
  3. Закуску отправляем в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.

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Рубрики:  Закуски, бутерброды
Царство_Кулинарии
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Процитировано 8 раз
Понравилось: 10 пользователям
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lyplared   обратиться по имени Вторник, 23 Ноября 2021 г. 19:26 (ссылка)
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Зоя_Есенко   обратиться по имени Вторник, 23 Ноября 2021 г. 19:47 (ссылка)
Благодарю!!!!!!!
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Лилёша   обратиться по имени Среда, 24 Ноября 2021 г. 10:51 (ссылка)
Благодарю!
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