Вторник, 23 Ноября 2021 г. 19:18
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Сегодня вы узнаете крутейший рецепт полезной закуски для худеющих. Вкусные шарики с сыром, чесноком и брокколи.
Ингредиенты:
Брокколи - 300 г
Яйцо - 1 шт.
Тертый сыр - 70 г
Овсяные отруби - 30 г
Чеснок - 2 зубчика
Соль и перец - по вкусу
Приготовление закуски:
Брокколи моем, разделяем на соцветия и варим в кипящей воде 5 минут. Далее брокколи необходимо порезать ножом как можно мельче.
В миску разбиваем яйцо, хорошенько взбиваем его вилкой. Сюда же закидываем брокколи, сыр, овсянку, чеснок, немного соли и перца. Замешиваем из этих компонентов фарш, из которого будем лепить шарики.
Закуску отправляем в духовку на 15 минут при температуре 200 градусов.
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Метки:
брокколи
яйцо
тертый сыр
овсяные отруби
чеснок.
соль и перец по вкусу
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