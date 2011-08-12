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Создан: 12.08.2011
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Творожно-тыквенная запеканка

Пятница, 29 Октября 2021 г. 18:46 + в цитатник
vartysh все записи автора

Неимоверно нежная, в меру сладкая творожно-тыквенная запеканка с приятным ароматом апельсина.


Творожно-тыквенная запеканка

Ингредиенты для творожного слоя:

  • Творог - 400 г
  • Натуральный йогурт (или сметана) - 100 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Ванилин - по вкусу
  • Сахар - 100 г
  • Мука - 4 ст. л.
  • Молоко - 1 ст.

Для тыквенного слоя:

  • Тыква - 500 г
  • Апельсин - 1 шт.
  • Яйца - 2 шт.
  • Сахар - 100 г
  • Мука - 4 ст. л.

Приготовление запеканки:

  1. Тыкву разрезаем на несколько частей и отправляем запекаться в духовку на 20-30 минут до готовности.
  2. Выкладываем в миску творог, йогурт или сметану, яйца, ванилин, сахар и муку. Пробиваем блендером до однородной массы. Понемногу добавляем молоко до момента, пока тесто не станет по консистенции как на оладьи.
  3. С запечённой тыквы срезаем кожуру, добавляем яйца, сахар и муку. Пробиваем блендером до однородной массы.
  4. Натираем цедру апельсина и добавляем к тесту. Туда же добавляем сок из апельсина. Понемногу добавляем муку до нужной консистенции.
  5. Смазать форму для запекания маслом. У меня форма 26 сантиметров в диаметре. По очереди выкладываем творожную и тыквенную массы, по 1-2 ст. л.
  6. Выпекаем при 180 градусах около 40-50 минут до готовности.
  7. Дайте запеканке остыть (в горячем виде она слишком нежная) и можно доставать из формы и есть.

Приятного аппетита!

 



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Рубрики:  Сладости, пирожные, крема
Царство_Кулинарии
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Процитировано 11 раз
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мадамПлюшкина   обратиться по имени Пятница, 29 Октября 2021 г. 22:25 (ссылка)

(Добавил ссылку к себе в дневник)

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lyplared   обратиться по имени Суббота, 30 Октября 2021 г. 00:38 (ссылка)
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