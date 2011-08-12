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Неимоверно нежная, в меру сладкая творожно-тыквенная запеканка с приятным ароматом апельсина.
Ингредиенты для творожного слоя:
Творог - 400 г
Натуральный йогурт (или сметана) - 100 г
Яйца - 2 шт.
Ванилин - по вкусу
Сахар - 100 г
Мука - 4 ст. л.
Молоко - 1 ст.
Для тыквенного слоя:
Тыква - 500 г
Апельсин - 1 шт.
Яйца - 2 шт.
Сахар - 100 г
Мука - 4 ст. л.
Приготовление запеканки:
Тыкву разрезаем на несколько частей и отправляем запекаться в духовку на 20-30 минут до готовности.
Выкладываем в миску творог, йогурт или сметану, яйца, ванилин, сахар и муку. Пробиваем блендером до однородной массы. Понемногу добавляем молоко до момента, пока тесто не станет по консистенции как на оладьи.
С запечённой тыквы срезаем кожуру, добавляем яйца, сахар и муку. Пробиваем блендером до однородной массы.
Натираем цедру апельсина и добавляем к тесту. Туда же добавляем сок из апельсина. Понемногу добавляем муку до нужной консистенции.
Смазать форму для запекания маслом. У меня форма 26 сантиметров в диаметре. По очереди выкладываем творожную и тыквенную массы, по 1-2 ст. л.
Выпекаем при 180 градусах около 40-50 минут до готовности.
Дайте запеканке остыть (в горячем виде она слишком нежная) и можно доставать из формы и есть.