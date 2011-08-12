Такой пирог можно есть хоть каждый день и не бояться за свою фигуру. Он сочный, ароматный и простой в приготовлении.



Ингредиенты: Овсяные хлопья – 150 г

Мёд – 40 г

Творог (обезжиренный) – 100 г

Яйца – 3 шт.

Кефир или йогурт – 50 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Корица (молотая) – 0,5 ч. л.

Яблоки – 2 шт.

Растительное масло – для смазывания формы Приготовление пирога: Овсяные хлопья измельчаем с помощью кофемолки, добавляем разрыхлитель и тщательно перемешиваем. Обезжиренный творог разминаем вилкой, добавляем мёд и густой кефир (или обезжиренный йогурт). Перебиваем блендером, затем добавляем яйца и взбалтываем венчиком. Добавляем молотую корицу по вкусу и перемешиваем. Соединяем жидкие и сухие ингредиенты и тщательно перемешиваем. Тесто готово. Яблоки очищаем от кожуры, удаляем семена и нарезаем произвольными кусочками. Форму (13х20 см.) смазываем растительным маслом, дно застилаем пергаментом. По дну формы распределяем нарезанные яблоки, а сверху яблок распределяем тесто. Отправляем пирог в разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут. При выпечке яблоки будут выделять сок, который впитает овсянка, а корица придаст пирогу приятный аромат. Приятного аппетита!





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