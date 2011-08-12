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Такой пирог можно есть хоть каждый день и не бояться за свою фигуру. Он сочный, ароматный и простой в приготовлении.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья – 150 г
Мёд – 40 г
Творог (обезжиренный) – 100 г
Яйца – 3 шт.
Кефир или йогурт – 50 г
Разрыхлитель – 1 ч. л.
Корица (молотая) – 0,5 ч. л.
Яблоки – 2 шт.
Растительное масло – для смазывания формы
Приготовление пирога:
Овсяные хлопья измельчаем с помощью кофемолки, добавляем разрыхлитель и тщательно перемешиваем.
Обезжиренный творог разминаем вилкой, добавляем мёд и густой кефир (или обезжиренный йогурт). Перебиваем блендером, затем добавляем яйца и взбалтываем венчиком. Добавляем молотую корицу по вкусу и перемешиваем.
Соединяем жидкие и сухие ингредиенты и тщательно перемешиваем. Тесто готово.
Яблоки очищаем от кожуры, удаляем семена и нарезаем произвольными кусочками.
Форму (13х20 см.) смазываем растительным маслом, дно застилаем пергаментом.
По дну формы распределяем нарезанные яблоки, а сверху яблок распределяем тесто.
Отправляем пирог в разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут. При выпечке яблоки будут выделять сок, который впитает овсянка, а корица придаст пирогу приятный аромат.