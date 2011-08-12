Записи Друзья Комментарии
Царство Кулинарии
Аватар Царство_Кулинарии

 -Приложения

  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Перейти к приложению Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги» Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»Добавляет кнопки рейтинга яндекса в профиль. Плюс еще скоро появятся графики изменения рейтинга за месяц
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

 -Метки

Соль Чеснок баклажаны бананы блины блюда из мяса блюда из рыбы ванилин ванильный сахар ветчина вода вторые блюда выпечка глазурь горчица грибы десерты дрожжевое тесто дрожжи желатин желток закуска закуски зелень изюм йогурт кабачки какао какао-порошок капуста картофель кефир кокосовая стружка корица котлеты крахмал крем кулинария кулинарные рецепты кунжут куриная грудка куриное филе курица лаваш лимон лимонный сок лук майонез манка масло оливковое масло растительное масло сливочное мед молоко морковь мука мясной фарш овощи огурец орехи орехи грецкие первые блюда перец перец болгарский печенье помидор помидоры приправы разрыхлитель рецепт рецепты рис салаты сахар сахарная пудра свинина сгущенное молоко сладкая выпечка сливки слоеное тесто сметана сода соевый соус соль. специи супы сыр творог томатная паста торты укроп уксус фарш цедра лимона черный перец шампиньоны шоколад яблоки яйца яйцо

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Царство_Кулинарии

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 12.08.2011
Записей:
Комментариев:
Написано: 30491



Диетический пирог из овсяных хлопьев с яблоками

Суббота, 23 Января 2021 г. 21:36 + в цитатник
vartysh все записи автора

Такой пирог можно есть хоть каждый день и не бояться за свою фигуру. Он сочный, ароматный и простой в приготовлении.


Диетический пирог из овсяных хлопьев с яблоками
 

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья – 150 г
  • Мёд – 40 г
  • Творог (обезжиренный) – 100 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Кефир или йогурт – 50 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Корица (молотая) – 0,5 ч. л.
  • Яблоки – 2 шт.
  • Растительное масло – для смазывания формы

Приготовление пирога:

  1. Овсяные хлопья измельчаем с помощью кофемолки, добавляем разрыхлитель и тщательно перемешиваем.
  2. Обезжиренный творог разминаем вилкой, добавляем мёд и густой кефир (или обезжиренный йогурт). Перебиваем блендером, затем добавляем яйца и взбалтываем венчиком. Добавляем молотую корицу по вкусу и перемешиваем.
  3. Соединяем жидкие и сухие ингредиенты и тщательно перемешиваем. Тесто готово.
  4. Яблоки очищаем от кожуры, удаляем семена и нарезаем произвольными кусочками.
  5. Форму (13х20 см.) смазываем растительным маслом, дно застилаем пергаментом.
  6. По дну формы распределяем нарезанные яблоки, а сверху яблок распределяем тесто.
  7. Отправляем пирог в разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут. При выпечке яблоки будут выделять сок, который впитает овсянка, а корица придаст пирогу приятный аромат.

Приятного аппетита!

 



https://foodee.top/retsepty/dieticheskij-pirog-iz-ovsyanykh-khlopev-s-yablokami]источник [/url]

Рубрики:  Сладкие мучные изделия, выпечка
Царство_Кулинарии
Метки:  

Процитировано 11 раз
Понравилось: 8 пользователям
Нравится

lyplared   обратиться по имени Воскресенье, 24 Января 2021 г. 00:10 (ссылка)
СПАСИБО
Ответить С цитатой В цитатник
Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте