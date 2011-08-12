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Очень воздушная, ароматная, нежная и сочная шарлотка с приятной мандариновой кислинкой.
Ингредиенты:
Мука пшеничная - 160 г
Сахар - 200 г
Яйца - 4 шт.
Соль - 1 щепотка
Ванильный сахар - 1 ч. л.
Мандарины (без косточек) - 5-6 шт.
Сахар - 1 ст. л.
Приготовление шарлотки:
Взбиваем миксером яйца, соль, ванильный сахар и сахар до светлой пышной массы. Масса должна увеличиться примерно в 3-4 раза.
Просеиваем частями муку. Перемешиваем аккуратно силиконовой лопаткой снизу вверх, чтобы не было мучных комочков. Тесто будет гладкое и воздушное.
Почистить мандарины, порезать поперёк долек на 3 части. Дно разъемной формы (диаметр 24 см.) выстилаем пергаментом. Присыпаем форму сахаром, выкладываем мандарины. Заливаем сверху тестом.
Выпекаем пирог 30-40 минут в заранее разогретой духовке при температуре 180 градусов. Дверцу духовки первые 15-20 минут не открывать, чтобы шарлотка не опала. Готовность определяем деревянной зубочисткой, при прокалывании не должно быть следов сырого теста.
Готовую шарлотку перекладываем на решетку до полного остывания. По желанию, посыпаем сахарной пудрой.