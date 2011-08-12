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Салат с крабовыми палочками «Нежность»

Среда, 11 Ноября 2020 г. 17:28 + в цитатник
vartysh все записи автора

Вкусный и невероятно нежный салат с крабовыми палочками и яблоком, которое прекрасно дополняет вкус салата и придает ему кислинку.


Салат с крабовыми палочками «Нежность»
 

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки - 100 г
  • Твердый сыр - 80-100 г
  • Яблоко (кисло-сладкое) - 1 шт. (100 г)
  • Майонез - 2-3 ст. л.
  • Яйца - 2 шт.
  • Соль, черный перец - по вкусу

Приготовление салата:

  1. Яйца отварить вкрутую. Отделить желтки от белков. Натереть на мелкой терке.
  2. Первым слоем на дно салатника выкладываем натертые белки. Чтобы салат получился нежным, все ингредиенты необходимо натереть на мелкой терке. Ни в коем случае не утрамбовывайте слои, они должны оставаться воздушными.
  3. Следующим слоем идет твердый сыр и майонез.
  4. Яблоко (кисло-сладкое) очистить от кожуры и так же натереть на мелкой терке. Выложить на сыр и покрыть майонезом.
  5. Далее слой крабовых палочек, их можно посолить и поперчить по вкусу. Я соль и перец не использовала, все ингредиенты прекрасно обходятся без этих специй. Смазать майонезом.
  6. Последним слоем идет натертый желток, я выложила его в центр салата, а по краям добавила натертый сыр.
  7. Салат накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на пару часов, чтобы все слои салата хорошо пропитались майонезом.

Приятного аппетита!

 



https://superkuhen.ru/retsepty/salat-s-krabovymi-palochkami-nezhnost]источник [/url]

Рубрики:  Салаты
Царство_Кулинарии
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