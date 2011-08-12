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Создан: 12.08.2011
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Самса - рецепты популярной восточной выпечки

Среда, 11 Ноября 2020 г. 10:01 + в цитатник
photorecept все записи автора

Самса

Самса

Самса с грибами (на минеральной воде) - рецепт с фото

 

Вкусная, хрустящая, ароматная самса на слоеном тесте с грибной начинкой – это так вкусно. Тесто готовится на газированной воде, за счет этого выпечка получается очень хрустящей и нежной. Попробуйте приготовить!


Самса с мясным фаршем - рецепт с фото

 

Значительно упростит нашу кулинарную задачу использование для самсы готового слоеного теста. Можно взять и дрожжевое слоеное тесто, и бездрожжевое. Для начинки подойдет любой мясной фарш, который мы дополним луком и молотыми специями.


Самса с тыквой - рецепт с фото

 

Самса́ или само́са — это блюдо, похожее немного на пирожок, только обычно, квадратной, округлой формы или в виде треугольника с начинкой. Вариаций множество, сегодня самса с тыквой.


Самса-косичка по-казахски из слоеного теста - рецепт с фото

 

Самса-косичка по-казахски с фаршем из слоеного теста


Самса с курицей - рецепт с фото

 

Тесто: Разбиваем яйцо, добавляем к нему соль и воду, тщательно перемешиваем. Постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто.При замешивании добавить немного подсолнечного масла. Тесто не должно получится очень крутым, иначе при выпечке не будет расслаиваться так, как нужно. А ведь самый важный момент в приготовлении самсы-правильное слоеное тесто) Оставляем тесто в...


Сырные конвертики из лаваша - рецепт с фото

 

Легкие, быстрые и вкусные закуски пользуются спросом у хозяек, и успехом у тех, кто их поедает. Блюда из лаваша как раз относятся к этой категории. Из лаваша можно приготовить большое количество сытных закусок. Достаточно завернуть в него любимую начинку: мясную, рыбную, овощную… Данный рецепт конвертиков из лаваша отлично подходит любителям...


Пирожки с мясным фаршем в духовке - рецепт с фото

 

Многие хозяюшки любят готовить пирожки. Правда, иногда замес теста отнимает много времени. Спасти положение может готовое (магазинное) слоеное тесто. В нашем рецепте используется бездрожжевое. В качестве начинки берется мясной фарш.


Самса из “солнечной” тыквы - рецепт с фото

 

В краях, где тыквы растут во всех огородах и даже по обочинам улиц, хозяйки знают множество рецептов для приготовления блюд из этого “солнечного плода”, являющегося поставщиком организму полезных элементов и витаминов и самым лучшим антидепрессантом. Кроме того, учеными установлено, что употребление в пищу этого плода замедляет процессы старения организма и...


Казан Самса - рецепт с фото

 

Хочу поделиться изумительным рецептом приготовления самсы в казане.Этот вкус полностью отличается от вкуса самсушек приготовленных в духовке.Моя семья всегда просит испечь самсу каждые выходные. Приятного аппетита!!


Самса из лаваша - рецепт с фото

 

Я очень люблю выпечку, особенно булочки. Но порой нет времени возиться с приготовлением теста, а по баловать свою семью какой-нибудь вкуснятиной хотелось бы. По этому самса из лаваша это блюдо для тех у кого нет времени да и желания для приготовления. Но, несмотря на легкость готовки, вкус получается отменный. Все...


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Рубрики:  Сладкие мучные изделия, выпечка
Царство_Кулинарии
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