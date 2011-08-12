Самса

Вкусная, хрустящая, ароматная самса на слоеном тесте с грибной начинкой – это так вкусно. Тесто готовится на газированной воде, за счет этого выпечка получается очень хрустящей и нежной. Попробуйте приготовить!

Значительно упростит нашу кулинарную задачу использование для самсы готового слоеного теста. Можно взять и дрожжевое слоеное тесто, и бездрожжевое. Для начинки подойдет любой мясной фарш, который мы дополним луком и молотыми специями.

Самса́ или само́са — это блюдо, похожее немного на пирожок, только обычно, квадратной, округлой формы или в виде треугольника с начинкой. Вариаций множество, сегодня самса с тыквой.

Самса-косичка по-казахски с фаршем из слоеного теста

Тесто: Разбиваем яйцо, добавляем к нему соль и воду, тщательно перемешиваем. Постепенно всыпаем муку и замешиваем тесто.При замешивании добавить немного подсолнечного масла. Тесто не должно получится очень крутым, иначе при выпечке не будет расслаиваться так, как нужно. А ведь самый важный момент в приготовлении самсы-правильное слоеное тесто) Оставляем тесто в...

Легкие, быстрые и вкусные закуски пользуются спросом у хозяек, и успехом у тех, кто их поедает. Блюда из лаваша как раз относятся к этой категории. Из лаваша можно приготовить большое количество сытных закусок. Достаточно завернуть в него любимую начинку: мясную, рыбную, овощную… Данный рецепт конвертиков из лаваша отлично подходит любителям...

Многие хозяюшки любят готовить пирожки. Правда, иногда замес теста отнимает много времени. Спасти положение может готовое (магазинное) слоеное тесто. В нашем рецепте используется бездрожжевое. В качестве начинки берется мясной фарш.

В краях, где тыквы растут во всех огородах и даже по обочинам улиц, хозяйки знают множество рецептов для приготовления блюд из этого “солнечного плода”, являющегося поставщиком организму полезных элементов и витаминов и самым лучшим антидепрессантом. Кроме того, учеными установлено, что употребление в пищу этого плода замедляет процессы старения организма и...

Хочу поделиться изумительным рецептом приготовления самсы в казане.Этот вкус полностью отличается от вкуса самсушек приготовленных в духовке.Моя семья всегда просит испечь самсу каждые выходные. Приятного аппетита!!

Я очень люблю выпечку, особенно булочки. Но порой нет времени возиться с приготовлением теста, а по баловать свою семью какой-нибудь вкуснятиной хотелось бы. По этому самса из лаваша это блюдо для тех у кого нет времени да и желания для приготовления. Но, несмотря на легкость готовки, вкус получается отменный. Все...

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