Записи Друзья Комментарии
Царство Кулинарии
Аватар Царство_Кулинарии

 -Приложения

  • Перейти к приложению Всегда под рукой Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
  • Перейти к приложению Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги» Кнопки рейтинга «Яндекс.блоги»Добавляет кнопки рейтинга яндекса в профиль. Плюс еще скоро появятся графики изменения рейтинга за месяц
  • Перейти к приложению Я - фотограф Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

 -Метки

Соль Чеснок баклажаны бананы блины блюда из рыбы булочки ванилин ванильный сахар ветчина вкусно вода вторые блюда выпечка говядина горчица грецкие орехи грибы десерт десерты дрожжевое тесто дрожжи желатин заготовки на зиму закуска закуски зелень изюм йогурт кабачки как приготовить какао картофель кефир корица котлеты крахмал крем кулинария кулинарные рецепты куриная грудка куриное филе курица лаваш лимон лук луковица майонез манка маринад масло оливковое масло растительное масло сливочное мед миндаль молоко морковь мука мясной фарш овощи орехи орехи грецкие первые блюда перец болгарский печенье пирог помидоры приправы разрыхлитель рецепт рецепты рецепты приготовления рис рулет рыба салат салаты сахар сахарная пудра свекла свинина сладкая выпечка сливки слоеное тесто сметана сода специи супы сыр творог торт тыква уксус фарш шампиньоны шоколад яблоки яблоко яйца яйцо

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Царство_Кулинарии

 -Подписка по e-mail

 

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 12.08.2011
Записей:
Комментариев:
Написано: 28660


Блины на пиве с молоком

Понедельник, 24 Февраля 2020 г. 19:44 + в цитатник
vartysh все записи автора

Простой и быстрый рецепт ажурных блинов на пиве с молоком. Эти блины получаются очень тонкие, с красивой корочкой и приятным вкусом.


Блины на пиве с молоком

Ингредиенты:

  • Яйца - 2 шт.
  • Пиво (не крепкое) - 1 ст.
  • Молоко - 1 ст.
  • Мука - 1 ст.
  • Сахар - 1 ст. л.
  • Соль - 1 щепотка
  • Сода - 1/2 ч. л.
  • Растительное масло - 4 ст. л.

Приготовление блинов:

  1. В миску разбиваем яйца, добавляем сахар и щепотку соли. Взбиваем эту смесь миксером.
  2. Теперь к взбитым яйцам добавляем молоко, пиво и соду. И опять все перемешиваем миксером.
  3. Добавляем в миску муку (перемешиваем). Затем добавляем растительное масло и взбиваем наше тесто.
  4. Печем блины на сковороде до золотистого цвета.

Приятного аппетита!

 

источник

Рубрики:  Блины, оладьи, драники
Царство_Кулинарии
Метки:  


Процитировано 12 раз
Понравилось: 6 пользователям
Нравится



Комментировать К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

Добавить комментарий:
Текст комментария: смайлики

Проверка орфографии: (найти ошибки)

Прикрепить картинку:

 Переводить URL в ссылку
 Подписаться на комментарии
 Подписать картинку


О проекте