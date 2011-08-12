Понедельник, 24 Февраля 2020 г. 19:44
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vartysh все записи автора
Метки:
пиво
молоко
яйца
мука
сахар
соль
масло растительное
сода
Простой и быстрый рецепт ажурных блинов на пиве с молоком. Эти блины получаются очень тонкие, с красивой корочкой и приятным вкусом.
Ингредиенты:
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Яйца - 2 шт.
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Пиво (не крепкое) - 1 ст.
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Молоко - 1 ст.
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Мука - 1 ст.
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Сахар - 1 ст. л.
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Соль - 1 щепотка
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Сода - 1/2 ч. л.
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Растительное масло - 4 ст. л.
Приготовление блинов:
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В миску разбиваем яйца, добавляем сахар и щепотку соли. Взбиваем эту смесь миксером.
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Теперь к взбитым яйцам добавляем молоко, пиво и соду. И опять все перемешиваем миксером.
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Добавляем в миску муку (перемешиваем). Затем добавляем растительное масло и взбиваем наше тесто.
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Печем блины на сковороде до золотистого цвета.
Приятного аппетита!
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