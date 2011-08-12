Простой и быстрый рецепт ажурных блинов на пиве с молоком. Эти блины получаются очень тонкие, с красивой корочкой и приятным вкусом.





Ингредиенты: Яйца - 2 шт.

Пиво (не крепкое) - 1 ст.

Молоко - 1 ст.

Мука - 1 ст.

Сахар - 1 ст. л.

Соль - 1 щепотка

Сода - 1/2 ч. л.

Растительное масло - 4 ст. л. Приготовление блинов: В миску разбиваем яйца, добавляем сахар и щепотку соли. Взбиваем эту смесь миксером. Теперь к взбитым яйцам добавляем молоко, пиво и соду. И опять все перемешиваем миксером. Добавляем в миску муку (перемешиваем). Затем добавляем растительное масло и взбиваем наше тесто. Печем блины на сковороде до золотистого цвета. Приятного аппетита!

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