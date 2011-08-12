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Мясо, маринованное в красном вине со специями

Вторник, 21 Января 2020 г. 19:36 + в цитатник
vartysh все записи автора

Мясо, приготовленное по этому рецепту, получается мягким, сочным и пропитанным ароматом вина со специями.


Мясо, маринованное в красном вине со специями

Ингредиенты:

  • Мякоть свинины – 600 г
  • Красное вино (сухое) – 150 г
  • Кориандр (молотый) – 1 ч. л.
  • Корица – 1 щепотка
  • Растительное масло – 40 г
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Нарезаем мясо на кусочки (у меня свинина).
  2. Солим мясо, добавляем черный молотый перец, корицу и кориандр. Перемешиваем и заливаем вином. Оставляем мариноваться минимум на 4 часа.
  3. Освобождаем мясо от маринада и обжариваем его на сковороде до румяной корочки. Затем добавляем маринад и даем вину немного выпариться.
  4. Добавляем в сковороду воду, чтобы она покрыла мясо и оставляем тушиться под крышкой на 80 минут.

Приятного аппетита!

 



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Рубрики:  Мясные блюда/Свинина
Царство_Кулинарии
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Среда, 22 Января 2020 г. 05:08 (ссылка)
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Таточка-Танюша   обратиться по имени Среда, 22 Января 2020 г. 05:08 (ссылка)
Хочу поздравить с душевным праздником – Днём объятий, и пожелать, чтобы всегда рядом были близкие люди.
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