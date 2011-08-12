Мясо, маринованное в красном вине со специями
Вторник, 21 Января 2020 г. 19:36
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Мясо, приготовленное по этому рецепту, получается мягким, сочным и пропитанным ароматом вина со специями.
Ингредиенты:
Мякоть свинины – 600 г
Красное вино (сухое) – 150 г
Кориандр (молотый) – 1 ч. л.
Корица – 1 щепотка
Растительное масло – 40 г
Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
Нарезаем мясо на кусочки (у меня свинина).
Солим мясо, добавляем черный молотый перец, корицу и кориандр. Перемешиваем и заливаем вином. Оставляем мариноваться минимум на 4 часа.
Освобождаем мясо от маринада и обжариваем его на сковороде до румяной корочки. Затем добавляем маринад и даем вину немного выпариться.
Добавляем в сковороду воду, чтобы она покрыла мясо и оставляем тушиться под крышкой на 80 минут.
Приятного аппетита!
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Метки:
свинина
красное вино
масло растительное
специи
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