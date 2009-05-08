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Создан: 08.05.2009
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Бездрожжевой Пасхальный кулич кекс

Пятница, 18 Апреля 2025 г. 14:49 + в цитатник
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 Самый быстрый и простой рецепт к светлому празднику Пасхи. Идеальный вариант для тех, кто боится или не хочет/не может готовить традиционные куличи с дрожжами. А также для тех, кто хочет порадовать своих близких вкусной, домашней выпечкой на этот праздник, но не имеет много времени на готовку. Ведь активное время приготовления всего 15 минут! А спустя 1-1,5 часа ваши куличи будут полностью готовы. По этому рецепту я готовлю уже более 5 лет! Это самый вкусный кулич по версии моей семьи. И каждый год именно на данный рецепт я получаю сотни восторженных отзывов от своих подписчиков.
Ингредиенты.
 
125 гр сливочного масла 82,5%
125 гр сахара
125 гр творога
1 яйцо
30 гр апельсинового фреша
Цедра 1 апельсина
300 гр муки пшеничной
10 гр разрыхлителя
0,5 ч л соли
50 гр молотых орехов
50 гр изюма
70 гр цукатов
 
Я ещё добавила 15 гр ванильного сахара
Как приготовить Бездрожжевой Пасхальный кулич кекс простой рецепт
1. Сливочное масло мягкое взбить с сахаром до побеления. Добавить яйцо комнатной температуры и снова взбить. Ввести творог (пробить его блендером или пропустить через сито предварительно), перемешать. Добавить сок, цедру (у меня ещё ванильный сахар), перемешать. Ввести муку, разрыхлитель и соль (их предварительно просеять и перемешать). В конце добавить вкусовые добавки. Они могут быть абсолютно разными! Выбирайте по своему вкусу.

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2. Изюм и курагу я предварительно вымачиваю в коньяке, роме или апельсиновом соке, перед добавлением в тесто надо их просушить и обсыпать мукой. В этот раз я готовила с молотым грецким орехом, изюмом и цукатами. Тесто получается очень ароматным, невероятно нежным. Раскладываем его по формочкам, заполняя их на 2/3 объёма.
3. Отправляем в разогретую духовку и отпекаем при температуре 160-180 градусов до готовности (готовность определяем шпажкой). Маленькие пекутся обычно от 20 до 40 минут, побольше 40-60 минут.
4. Напоминаю, что время выпечки зависит от вашей духовки и размера формочек. На видео я готовила двойную порцию теста. Вышло 5 маленьких куличей и 2 средних.


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Светлой Пасхи!

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Рубрики:  ПАСХА
Моя_кулинарная_книга
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