Самый быстрый и простой рецепт к светлому празднику Пасхи. Идеальный вариант для тех, кто боится или не хочет/не может готовить традиционные куличи с дрожжами. А также для тех, кто хочет порадовать своих близких вкусной, домашней выпечкой на этот праздник, но не имеет много времени на готовку. Ведь активное время приготовления всего 15 минут! А спустя 1-1,5 часа ваши куличи будут полностью готовы. По этому рецепту я готовлю уже более 5 лет! Это самый вкусный кулич по версии моей семьи. И каждый год именно на данный рецепт я получаю сотни восторженных отзывов от своих подписчиков.

Ингредиенты.

125 гр сливочного масла 82,5%

125 гр сахара

125 гр творога

1 яйцо

30 гр апельсинового фреша

Цедра 1 апельсина

300 гр муки пшеничной

10 гр разрыхлителя

0,5 ч л соли

50 гр молотых орехов

50 гр изюма

70 гр цукатов

Я ещё добавила 15 гр ванильного сахара

Как приготовить Бездрожжевой Пасхальный кулич кекс простой рецепт

1. Сливочное масло мягкое взбить с сахаром до побеления. Добавить яйцо комнатной температуры и снова взбить. Ввести творог (пробить его блендером или пропустить через сито предварительно), перемешать. Добавить сок, цедру (у меня ещё ванильный сахар), перемешать. Ввести муку, разрыхлитель и соль (их предварительно просеять и перемешать). В конце добавить вкусовые добавки. Они могут быть абсолютно разными! Выбирайте по своему вкусу.

2. Изюм и курагу я предварительно вымачиваю в коньяке, роме или апельсиновом соке, перед добавлением в тесто надо их просушить и обсыпать мукой. В этот раз я готовила с молотым грецким орехом, изюмом и цукатами. Тесто получается очень ароматным, невероятно нежным. Раскладываем его по формочкам, заполняя их на 2/3 объёма.

3. Отправляем в разогретую духовку и отпекаем при температуре 160-180 градусов до готовности (готовность определяем шпажкой). Маленькие пекутся обычно от 20 до 40 минут, побольше 40-60 минут.

4. Напоминаю, что время выпечки зависит от вашей духовки и размера формочек. На видео я готовила двойную порцию теста. Вышло 5 маленьких куличей и 2 средних.





Светлой Пасхи!

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