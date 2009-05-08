Цкан - это традиционный лезгинский слоёный пирог, который поражает своей простотой, но в то же время насыщенным вкусом. Его главная особенность - тонкие, нежные слои теста, которые тщательно раскатываются и промазываются маслом, создавая воздушную, хрустящую структуру.

В отличие от классических слоёных пирогов, Цкан готовится без дрожжей, а его слои остаются мягкими внутри и приятно румяными снаружи.

Этот пирог занимает особое место в лезгинской кухне и часто подаётся к чаю, как самостоятельное блюдо или в дополнение к мясу и сыру. Приготовление Цкана требует терпения и мастерства, ведь правильное раскатывание теста - залог идеальной текстуры.

Ингредиенты:

Для теста:

мука - 500 г

соль - 1 ч.л.

яйцо - 1 шт.

вода - 200 мл

Для начинки:

говяжье мясо - 500 г

лук репчатый - 350 г

картофель - 400 г

черный перец - по вкусу

красный перец - по вкусу

соль - по вкусу

Для смазки:

сливочное масло - 200 г

Приготовление:

Для теста: смешать муку с солью, сделать углубление, куда выложить яйцо и влить воду. Замесить эластичное, не липкое и мягкое тесто.

Разделить его на 2 части, одна должна быть больше другой. Обе части покрыть целлофаном и оставить на 10 минут.

Для начинки: нарезать мелко лук и очищенный картофель. В сковороде на сливочном масле обжарить сперва фарш, к нему добавить лук.

Обжарить лук с фаршем, посолить,поперчить, выложить в тарелку. К начинке положить нарезанный картофель.

Оба пласта раскатать в тонкие пласты толщиной 1 мм. Смазать каждый пласт растопленным сливочным маслом, свернуть в рулеты. Затем их свернуть в "улитки" и остаить под целлофаном на 15 минут. Раскатать одну улитку в пласт по диаметру равный дну и бортикам формы для выпекания.

Выложить пласт в форму, в него положить начинку.

Второй пласт раскатать по диаметру верхушки формы. Закрыть пластом начинку, запечатать края.

Смазать верх пирога сливочным маслом и проткнуть вилкой. Выпекать пирог при 180С 40 - 45 минут.

После выпекания пирог следует смазать сливочным маслом. Получается хрустящий ароматный лезгинский слоеный пирог.

Приятного аппетита!

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