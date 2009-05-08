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Лезгинский слоеный пирог с мясом и картофелем
Цкан - это традиционный лезгинский слоёный пирог, который поражает своей простотой, но в то же время насыщенным вкусом. Его главная особенность - тонкие, нежные слои теста, которые тщательно раскатываются и промазываются маслом, создавая воздушную, хрустящую структуру.
В отличие от классических слоёных пирогов, Цкан готовится без дрожжей, а его слои остаются мягкими внутри и приятно румяными снаружи.
Этот пирог занимает особое место в лезгинской кухне и часто подаётся к чаю, как самостоятельное блюдо или в дополнение к мясу и сыру. Приготовление Цкана требует терпения и мастерства, ведь правильное раскатывание теста - залог идеальной текстуры.
Ингредиенты:
Для теста:
Для начинки:
Для смазки:
Приготовление:
Для теста: смешать муку с солью, сделать углубление, куда выложить яйцо и влить воду. Замесить эластичное, не липкое и мягкое тесто.
Разделить его на 2 части, одна должна быть больше другой. Обе части покрыть целлофаном и оставить на 10 минут.
Для начинки: нарезать мелко лук и очищенный картофель. В сковороде на сливочном масле обжарить сперва фарш, к нему добавить лук.
Обжарить лук с фаршем, посолить,поперчить, выложить в тарелку. К начинке положить нарезанный картофель.
Оба пласта раскатать в тонкие пласты толщиной 1 мм. Смазать каждый пласт растопленным сливочным маслом, свернуть в рулеты. Затем их свернуть в "улитки" и остаить под целлофаном на 15 минут. Раскатать одну улитку в пласт по диаметру равный дну и бортикам формы для выпекания.
Выложить пласт в форму, в него положить начинку.
Второй пласт раскатать по диаметру верхушки формы. Закрыть пластом начинку, запечатать края.
Смазать верх пирога сливочным маслом и проткнуть вилкой. Выпекать пирог при 180С 40 - 45 минут.
После выпекания пирог следует смазать сливочным маслом. Получается хрустящий ароматный лезгинский слоеный пирог.
Приятного аппетита!
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