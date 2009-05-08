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Создан: 08.05.2009
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Лезгинский слоеный пирог с мясом и картофелем

Пятница, 18 Апреля 2025 г. 11:00 + в цитатник
Galche все записи автора

https://r1.mt.ru/r25/photo9C60/20454778114-0/jpg/bp.webp

Цкан - это традиционный лезгинский слоёный пирог, который поражает своей простотой, но в то же время насыщенным вкусом. Его главная особенность - тонкие, нежные слои теста, которые тщательно раскатываются и промазываются маслом, создавая воздушную, хрустящую структуру.

В отличие от классических слоёных пирогов, Цкан готовится без дрожжей, а его слои остаются мягкими внутри и приятно румяными снаружи.

Этот пирог занимает особое место в лезгинской кухне и часто подаётся к чаю, как самостоятельное блюдо или в дополнение к мясу и сыру. Приготовление Цкана требует терпения и мастерства, ведь правильное раскатывание теста - залог идеальной текстуры.

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука - 500 г
  • соль - 1 ч.л.
  • яйцо - 1 шт.
  • вода - 200 мл

Для начинки:

  • говяжье мясо - 500 г
  • лук репчатый - 350 г
  • картофель - 400 г
  • черный перец - по вкусу
  • красный перец - по вкусу
  • соль - по вкусу

Для смазки:

  • сливочное масло - 200 г

Приготовление:

Для теста: смешать муку с солью, сделать углубление, куда выложить яйцо и влить воду. Замесить эластичное, не липкое и мягкое тесто.

Разделить его на 2 части, одна должна быть больше другой. Обе части покрыть целлофаном и оставить на 10 минут.

Для начинки: нарезать мелко лук и очищенный картофель. В сковороде на сливочном масле обжарить сперва фарш, к нему добавить лук.

Обжарить лук с фаршем, посолить,поперчить, выложить в тарелку. К начинке положить нарезанный картофель.

Оба пласта раскатать в тонкие пласты толщиной 1 мм. Смазать каждый пласт растопленным сливочным маслом, свернуть в рулеты. Затем их свернуть в "улитки" и остаить под целлофаном на 15 минут. Раскатать одну улитку в пласт по диаметру равный дну и бортикам формы для выпекания.

Выложить пласт в форму, в него положить начинку.

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Второй пласт раскатать по диаметру верхушки формы. Закрыть пластом начинку, запечатать края.

Смазать верх пирога сливочным маслом и проткнуть вилкой. Выпекать пирог при 180С 40 - 45 минут.

После выпекания пирог следует смазать сливочным маслом. Получается хрустящий ароматный лезгинский слоеный пирог.

https://r1.mt.ru/r25/photo4C55/20123996661-0/jpg/bp.webp

Приятного аппетита!

https://r5.mt.ru/r25/photo57B0/20900923812-0/jpg/bp.webp

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Рубрики:  пироги/Слоёное тесто
Моя_кулинарная_книга
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