Польский яблочный пирог, приготовленный по этому рецепту, действительно просто таит во рту. Это один из самых нежных яблочных пирогов. Его воздушность достигается использованием обильного количества яблочной начинки и небольшого количества мучной основы. Пирог получается очень легкий и воздушный. Рекомендуем его приготовить.

Яблочный польский пирог

Ингредиенты:

сливочное масло или маргарина- 1 пачка (200 г)

яйцо - 4 шт.

мука - 150 г

разрыхлитель - 1,5 ч.л.

яблоки - 1кг

сахар - 280 г

сок лимона - 1 ст.л.

цедра лимона - 1 шт.

Приготовление:

Белки отделить от желтков, любым удобным способом. Яичные белки положить охлаждаться в холодильник, их будем использовать немного позже.

Выложить в мисочку кусочки размягченного масла ( маргарина), добавить желток. При помощи вилки растереть желтки с маслом.

Соединить пшеничную муку с разрыхлителем, просеять через сито. Просеянная мука обогатится кислородом, что сделает выпечку нежной и воздушной.

Всыпать муку к растертому маслу, замесить мягкое и эластичное тесто. Поделить его на две части. Одну побольше, другую немного меньше. Кусочки теста по отдельности завернуть в пищевые пакеты или в пищевую пленку. Больший кусочек положить в холодильник, меньший в морозильную камеру.

Пока тесто охлаждается, займитесь начинкой для яблочного пирога: снять с лимона цедру, выдавить столовую ложку сока.

Очистить яблоки от кожуры, натереть на крупной терке. Яблоки переложить в сотейник, добавить 100 г сахара. Добавить лимонный сок к яблокам. Поставьте сотейник на небольшой огонь. Помешивая потушить 10 - 15 минут до выпаривания жидкости.

Снять яблоки с огня, добавить цедру лимона, перемешать. Остудить яблочную начинку.

Взбить белки до крепких пиков. Постепенно за несколько приёмов добавить во взбитые белки 180 г сахара, взбить ещё 2 - 3 минуты.

Достать большую часть теста из холодильника, слегка подмесить его, подсыпая муку.

Все подготовлено, осталось собрать пирог.

Взять разборную форму для выпечки (диаметр 23 см). Равномерно разложить тесто по дну формы. Чтобы легче было работать, смачивайте руки водой. Сделать небольшие бортики, зайдя на стенки формы.

Выложить начинку из яблок, равномерно распределите её по форме.

Достать тесто из морозилки, половину его натереть на начинку с помощью крупной терки.

Выложить белки, равномерно разровняв их.

Сверху натереть оставшееся тесто.

Выпекать яблочный польский пирог в духовке около 35 - 40 минут до красивого янтарного цвета. Температура выпекания 180С.

Готовый яблочный пирог оставить в духовке, приоткрыв дверцу, на 10 - 15 минут.

Достать из духовки пирог, дать ему полностью остыть. Не пугайтесь, пирог может немного осесть, это нормально. Нежный польский яблочный пирог готов к чаепитию.

Польский яблочный пирог с манкой - рецепт на сухом тесте

Второй вариант польского пирога с яблоками в состав, которого входит манная крупа. Яблочный пирог получается нежный и вкусный. Особенность его - он готовится из "сухого теста". Вымешивать его ненужно, просто смешать все сыпучие ингредиенты и готово. Такую выпечку хорошо готовить, когда гости уже на пороге.

Ингредиенты:

Для теста:

манная крупа - 1 стак.

высшего сорта - 1 стак.

сахар - 1 стак.

ванилин - 1 ч.л.

сода - 0,5 ч.л;

Для начинки:

яблоки - 1 кг

корица - 1 ч.л.

Для посыпки:

мука - 3 с.л.

сахар - 3 ст.л.

растительное масло - 2 ст.л.

маргарин - 100 г

Приготовление:

Приготовить тесто: высыпать в подходящую миску ингредиенты для теста: манную крупу, муку, сахар, соду, ванилин. Хорошо перемешать сухой ложкой. Сухая сыпучая масса готова.

Подготовить посыпку: маргарин положить в холодильник охлаждаться. В отдельную миску всыпать по три столовых ложки муки и сахара. Добавить две ложки рафинированного растительного масла. Растереть до однородной массы.

Для начинки : лучше всего использовать сочные яблоки кисло-сладких сортов. Яблоки очистить от шкурки, удалить семечки, натереть на крупной терке. Добавить чайную ложку корицы, перемешать.

Взять форму для выпечки, дно и бока застелить пекарской бумагой, обильно промазать маргарином.

Выложить в форму сухую мучную смесь толщиной один сантиметр, равномерно разровнять. Далее равномерно выложить слой яблочной начинки (используйте 2/3 от общего количества).

Посыпать начинку частью сухого теста, оно должно полностью покрыть яблоки. Выложить оставшуюся яблочную начинку, разровнять и слегка придавить ложкой. Засыпать польский яблочный пирог оставшейся сухой сыпучей массой.

Достать маргарин из холодильника, порезать небольшими кусочками, выложить сверху пирога. Равномерно покрыть поверхность яблочного пирога посыпкой.

Поставить форму в прогретую до 180С духовку, выпекать 30 минут до готовности.

Дать готовому яблочному пирогу немного остыть, вынуть из формы, переложить на блюдо. Можно посыпать сахарной пудрой. Пирог с яблоками по-польски готов.

Приятного аппетита!



Источник

Со всеми важными вопросами обращаться в личку со ссылкой на рецепт