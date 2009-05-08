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Маффины с ветчиной и сыром

Четверг, 06 Февраля 2025 г. 15:47 + в цитатник
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Маффины с ветчиной и сыром - это отличная закуска, их любят взрослые и дети. Они хорошо сочетаются и с бокалом вина за ужином, и с чашкой кофе или чая на завтрак. Их запросто можно подавать на фуршетах, также можно взять с собой на пикник или дачу.
Ингредиенты
Ветчина - 100 г
 
Оливки - 12 шт.
 
Томаты вяленые - 10 шт.
 
Сыр твердый - 80 г
 
Мука пшеничная - 200 г
 
Молоко - 100 мл
 
Масло оливковое - 100 мл
 
Яйцо куриное - 3 шт.
 
Разрыхлитель - 11 г
 
Соль морская - щепотка
 
Перец ч.м. - по вкусу
 
Орегано - 0,5 ч.л.

Процесс приготовления

Для приготовления маффинов с ветчиной и сыром нам понадобятся продукты по списку.

 

Ингредиенты для маффинов с ветчиной и сыром

 

Ветчину, вяленые томаты и оливки мелко порезать или порубить. Сыр натереть на терке.

 

Измельчить сыр, ветчину, оливки и томаты

 

Яйца, молоко, оливковое масло смешать в глубокой посуде до однородного состояния.

 

Соединить молоко, яйца и масло

 

Добавить муку, разрыхлитель, щепотку соли и перца, перемешать.

 

Всыпать муку и разрыхлитель

 

Добавить ветчину, сыр, оливки, вяленые томаты и орегано.

 

Добавить начинку

 

Еще раз хорошенько перемешать. Если венчиком неудобно, возьмите ложку или силиконовую лопатку.

 

Готовое тесто

 

Разложить по формочкам, выпекать маффины с ветчиной и сыром при 180 градусах около 30 минут. Готовые кексы остудить, сложить в полиэтиленовый пакет и оставить на 2-3 часа, так они станут мягкими, без хрустящей корочки.

 

Разложить тесто по формочкам

 

Отличное лакомство с чашкой кофе или чая на завтрак.

 

Фото маффинов с ветчиной и сыром

 

Или с бокалом вина на ужин.

 

Рецепт маффинов с ветчиной и сыром

Маффины с ветчиной и сыром, рецепт с фото
Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
Моя_кулинарная_книга
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Процитировано 12 раз
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