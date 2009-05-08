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Маффины с ветчиной и сыром
Для приготовления маффинов с ветчиной и сыром нам понадобятся продукты по списку.
Ветчину, вяленые томаты и оливки мелко порезать или порубить. Сыр натереть на терке.
Яйца, молоко, оливковое масло смешать в глубокой посуде до однородного состояния.
Добавить муку, разрыхлитель, щепотку соли и перца, перемешать.
Добавить ветчину, сыр, оливки, вяленые томаты и орегано.
Еще раз хорошенько перемешать. Если венчиком неудобно, возьмите ложку или силиконовую лопатку.
Разложить по формочкам, выпекать маффины с ветчиной и сыром при 180 градусах около 30 минут. Готовые кексы остудить, сложить в полиэтиленовый пакет и оставить на 2-3 часа, так они станут мягкими, без хрустящей корочки.
Отличное лакомство с чашкой кофе или чая на завтрак.
Или с бокалом вина на ужин.
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|прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
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