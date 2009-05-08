Для приготовления маффинов с ветчиной и сыром нам понадобятся продукты по списку.

Ветчину, вяленые томаты и оливки мелко порезать или порубить. Сыр натереть на терке.

Яйца, молоко, оливковое масло смешать в глубокой посуде до однородного состояния.

Добавить муку, разрыхлитель, щепотку соли и перца, перемешать.

Добавить ветчину, сыр, оливки, вяленые томаты и орегано.

Еще раз хорошенько перемешать. Если венчиком неудобно, возьмите ложку или силиконовую лопатку.

Разложить по формочкам, выпекать маффины с ветчиной и сыром при 180 градусах около 30 минут. Готовые кексы остудить, сложить в полиэтиленовый пакет и оставить на 2-3 часа, так они станут мягкими, без хрустящей корочки.

Отличное лакомство с чашкой кофе или чая на завтрак.

Или с бокалом вина на ужин.