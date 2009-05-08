|
Торт Чизкейк Ферреро Роше с кремом шоколадным кремом чиз
1. Основу: Печенье измельчаем блендером до крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем. Кладем в разъемную форму, застеленную пергаментом, формируя дно и бортики. Убираем в холодильник, пока будем готовить начинку. ⠀⠀
2. Начинка: В сливочный сыр добавляем яйца, сахар, сливки, шоколадно-ореховую пасту и растопленный шоколад. Хорошо перемешиваем венчиком или на самых низких оборотах миксера до однородной массы.
3. На низ духовки ставим емкость с горячей водой, а форму с чизкейком ставим на средний уровень и выпекаем в разогретой до 130 градусов духовке 1,5 часа. Температуру повыше не ставим, чтобы чизкейк не потрескался. Охлаждаем его прямо в духовке с открытой дверцей.⠀⠀
4. Глазурь: Растопленный шоколад совмещаем с маслом, добавляем измельченный фундук и перемешиваем.⠀ Выкладываем сверху на чизкейк и убираем в холодильник как минимум на 3 часа (лучше на ночь).
|Рубрики:
|торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]