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Торт Чизкейк Ферреро Роше с кремом шоколадным кремом чиз

Вторник, 04 Февраля 2025 г. 13:30 + в цитатник
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 Хрустящая основа... шоколадный крем-чиз... фундук... шоколадная глазурь... словами не передать как это вкусно!🤤 ⠀⠀
Ингредиенты.
 
(диаметр формы – 20 см; вес чизкейка ~ 1,6 кг):
 
Для основания:
✅ 300 г шоколадного песочного печенья
✅ 100 г сливочного масла
⠀⠀
Для начинки:
✅ 500 г сливочного сыра (можно взять творог – только предварительно пробейте его блендером)
✅ 2 яйца
✅ 75 г сахара
✅ 150 мл сливок 33%
✅ 150 г шоколадно-ореховой пасты
✅ 75 г шоколада⠀
 
Для глазури:
✅ 70 г шоколада
✅ 30 мл растительного масла
✅ 100 г жареного фундука⠀
 
КБЖУ на 100 г ~ 341/6/24/25⠀⠀
Как приготовить Торт Чизкейк Ферреро Роше с кремом шоколадным кремом чиз простой рецепт

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1. Основу: Печенье измельчаем блендером до крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем. Кладем в разъемную форму, застеленную пергаментом, формируя дно и бортики. Убираем в холодильник, пока будем готовить начинку. ⠀⠀


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2. Начинка: В сливочный сыр добавляем яйца, сахар, сливки, шоколадно-ореховую пасту и растопленный шоколад. Хорошо перемешиваем венчиком или на самых низких оборотах миксера до однородной массы.


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3. На низ духовки ставим емкость с горячей водой, а форму с чизкейком ставим на средний уровень и выпекаем в разогретой до 130 градусов духовке 1,5 часа. Температуру повыше не ставим, чтобы чизкейк не потрескался. Охлаждаем его прямо в духовке с открытой дверцей.⠀⠀


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4. Глазурь: Растопленный шоколад совмещаем с маслом, добавляем измельченный фундук и перемешиваем.⠀ Выкладываем сверху на чизкейк и убираем в холодильник как минимум на 3 часа (лучше на ночь).


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Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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