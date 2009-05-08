Хрустящая основа... шоколадный крем-чиз... фундук... шоколадная глазурь... словами не передать как это вкусно!🤤 ⠀⠀

Ингредиенты.

(диаметр формы – 20 см; вес чизкейка ~ 1,6 кг):

Для основания:

✅ 300 г шоколадного песочного печенья

✅ 100 г сливочного масла

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Для начинки:

✅ 500 г сливочного сыра (можно взять творог – только предварительно пробейте его блендером)

✅ 2 яйца

✅ 75 г сахара

✅ 150 мл сливок 33%

✅ 150 г шоколадно-ореховой пасты

✅ 75 г шоколада⠀

Для глазури:

✅ 70 г шоколада

✅ 30 мл растительного масла

✅ 100 г жареного фундука⠀

КБЖУ на 100 г ~ 341/6/24/25⠀⠀

Как приготовить Торт Чизкейк Ферреро Роше с кремом шоколадным кремом чиз простой рецепт

1. Основу: Печенье измельчаем блендером до крошки. Добавляем растопленное сливочное масло и хорошо перемешиваем. Кладем в разъемную форму, застеленную пергаментом, формируя дно и бортики. Убираем в холодильник, пока будем готовить начинку. ⠀⠀





2. Начинка: В сливочный сыр добавляем яйца, сахар, сливки, шоколадно-ореховую пасту и растопленный шоколад. Хорошо перемешиваем венчиком или на самых низких оборотах миксера до однородной массы.





3. На низ духовки ставим емкость с горячей водой, а форму с чизкейком ставим на средний уровень и выпекаем в разогретой до 130 градусов духовке 1,5 часа. Температуру повыше не ставим, чтобы чизкейк не потрескался. Охлаждаем его прямо в духовке с открытой дверцей.⠀⠀





4. Глазурь: Растопленный шоколад совмещаем с маслом, добавляем измельченный фундук и перемешиваем.⠀ Выкладываем сверху на чизкейк и убираем в холодильник как минимум на 3 часа (лучше на ночь).





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