Иногда возникают ситуации, когда нет возможности приготовить что-то в духовке, например, она сломалась, или вы находитесь на даче. И обязательно именно в такие моменты захочется какой-то вкусной выпечки. Оказывается, можно найти выход даже из такого, казалось бы, безвыходного положения. Попробуйте приготовить шарлотку без духовки, на сковороде. По своим вкусовым качествам шарлотка на плите ничуть не уступает той, которая была приготовлена в духовке, но она имеет более плотную консистенцию.

Для такой шарлотки можно использовать яблоки, груши или сливы. Самый простой вариант - яблочная шарлотка на сковороде. Советуем обязательно использовать корицу, которая, кроме приятного аромата, обладает также многими полезными свойствами: улучшает кровообращение и процесс пищеварения, помогает нормализовать уровень сахара в крови, ускоряет обмен веществ в организме.

Ингредиенты:

яблоки - 2 - 3 шт.

яйцо - 4 шт.

сахар - 5 с.л.

мука - 5 ст.л.

соль - четверть чайной ложки

сода - 0,5 ч.л.

корица - 2 ч.л., смешанной с 2 ч. л. сахара

15-20 г сливочное масло - 15 - 20 г ( для смазывания формы)

Приготовление:

Подготовить сначала яблоки: разрезать их на четверо, вырезать сердцевину с косточками и нарезать тонкими (2 - 3 мм толщиной) ломтиками. Шкурку с яблок очищать необязательно.

Приготовить тесто для шарлотки: в глубокую ёмкость вбить яйца, насыпать сахар и щепотку соли и хорошо взбить эту смесь. Лучше всего это делать с помощью миксера. После этого всыпать соду и понемногу добавить муку (желательно её перед этим просеять, чтобы убрать лишние включения и обогатить кислородом). Полученную смесь ещё раз хорошо размешать миксером.

При желании в готовое тесто можно добавить немного изюма (предварительно замоченного и просушенного) или измельчённые грецкие орехи.

Теперь можно приступать к самому ответственному этапу - жарке шарлотки с яблоками на сковороде. Для этого надо взять достаточно широкую и глубокую сковородку, т.к. во время приготовления шарлотка будет подниматься. У сковороды также должна быть плотно закрывающаяся крышка.

Сковородку нагреть и смазать сливочным маслом. Можно на дно насыпать немного манки или панировочных сухарей, но если сковорода имеет антипригарное покрытие, то это делать необязательно. На дно подготовленной сковороды разложить нарезанные ломтиками яблоки так, чтобы они полностью покрывали дно и посыпать яблоки смесью корицы и сахара.

Затем вылить тесто на яблоки, равномерно распределяя его, чтобы тесто полностью покрыло все яблоки. Плотно закрыть сковороду крышкой и поставить на самый маленький огонь. Примерно через 10 минут крышку желательно снять, удалить с неё влагу и снова плотно закрыть шарлотку.

Когда сверху шарлотка перестанет быть жидкой (минут через 20 - 25) её надо перевернуть на другую сторону. Для этого надо накрыть сковороду большой тарелкой или блюдом и быстро перевернуть шарлотку из сковороды на блюдо. Это требует определённой ловкости, поэтому будьте осторожны, чтобы не обжечься.

Сковородку желательно снова смазать маслом. Затем аккуратно снять с тарелки шарлотку и положить её на сковороду, продолжая жарить ещё минут 15.

Готовую яблочную шарлотку выложить на блюдо, а после того, как она немного остынет, её можно присыпать сахарной пудрой и подавать на стол.

Шарлотка на сковороде с яблоками (без духовки) готова.

Желаем всем приятного аппетита!



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