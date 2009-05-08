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Манные кексы на кефире
Для приготовления кексов на кефире с манкой подготовить необходимые продукты.
Насыпать в миску манную крупу, добавить кефир комнатной температуры и хорошо размешать. Оставить смесь для набухания просто на столе, убирать массу в холодильник нет необходимости.
Спустя время в глубокой ёмкости взбить мягкое или немного подтопленное сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.
Поочерёдно добавить яйца, взбивая смесь после каждого.
Затем добавить соль и набухшую манную смесь.
В конце добавить разрыхлитель и муку. Ещё раз тщательно перемешать.
Тесто будет средней густоты, льющееся.
В подготовленные формочки разлить тесто, немного не доходя до верха, так как эти кексы в размерах сильно не увеличиваются.
Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать манные кексы на кефире 30-35 минут. Готовность проверить при помощи деревянной шпажки.
Когда кексы остынут, их можно посыпать сахарной пудрой. Очень вкусные кексы, структура великолепная!
Приятного аппетита!
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|прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
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