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Манные кексы на кефире

Суббота, 18 Января 2025 г. 14:24 + в цитатник
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Предлагаю вам испечь ещё одни замечательные манные кексы на кефире. Эти кексы готовятся немного дольше обычных, так как предварительно манку нужно залить кефиром для набухания. В принципе, эта процедура довольна простая: насыпать в миску манку, налить кефир и можно заниматься другими делами. Кексы получаются очень мягкими, отлично подойдут для домашнего чаепития.
Ингредиенты
Манная крупа - 1 стакан
 
Мука пшеничная - 100-120 г
 
Сахар - 170 г
 
Кефир - 1 стакан
 
Яйца - 2 шт.
 
Масло сливочное - 50 г
 
Разрыхлитель - 1.5 ч.л.
 
Ванильный сахар - 10 г
 
Соль - щепотка

Процесс приготовления

Для приготовления кексов на кефире с манкой подготовить необходимые продукты.

 

Ингредиенты для манных кексов на кефире

 

Насыпать в миску манную крупу, добавить кефир комнатной температуры и хорошо размешать. Оставить смесь для набухания просто на столе, убирать массу в холодильник нет необходимости.

 

Залить манку кефиром

 

Спустя время в глубокой ёмкости взбить мягкое или немного подтопленное сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.

 

Соединить масло с сахаром

 

Поочерёдно добавить яйца, взбивая смесь после каждого.

 

Вбить яйцо

 

Затем добавить соль и набухшую манную смесь.

 

Положить набухшую манку

 

В конце добавить разрыхлитель и муку. Ещё раз тщательно перемешать.

 

Всыпать муку

 

Тесто будет средней густоты, льющееся.

 

Размешать тесто

 

В подготовленные формочки разлить тесто, немного не доходя до верха, так как эти кексы в размерах сильно не увеличиваются.

 

Перелить тесто в формочки

 

Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать манные кексы на кефире 30-35 минут. Готовность проверить при помощи деревянной шпажки.

 

Испечь кексы

 

Когда кексы остынут, их можно посыпать сахарной пудрой. Очень вкусные кексы, структура великолепная!

 

Фото манных кексов на кефире

 

Приятного аппетита!

 

Рецепт манных кексов на кефире

Манные кексы на кефире, рецепт с фото
Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
Моя_кулинарная_книга
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