Для приготовления кексов на кефире с манкой подготовить необходимые продукты.

Насыпать в миску манную крупу, добавить кефир комнатной температуры и хорошо размешать. Оставить смесь для набухания просто на столе, убирать массу в холодильник нет необходимости.

Спустя время в глубокой ёмкости взбить мягкое или немного подтопленное сливочное масло с сахаром и ванильным сахаром.

Поочерёдно добавить яйца, взбивая смесь после каждого.

Затем добавить соль и набухшую манную смесь.

В конце добавить разрыхлитель и муку. Ещё раз тщательно перемешать.

Тесто будет средней густоты, льющееся.

В подготовленные формочки разлить тесто, немного не доходя до верха, так как эти кексы в размерах сильно не увеличиваются.

Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать манные кексы на кефире 30-35 минут. Готовность проверить при помощи деревянной шпажки.

Когда кексы остынут, их можно посыпать сахарной пудрой. Очень вкусные кексы, структура великолепная!

Приятного аппетита!