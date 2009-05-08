Я страдаю кексоманией! Наверно, если бы у меня была возможность, я бы перепробовала все рецепты кексов, которые попадают мне в руки, но, увы, всё равно приходится выбирать. Вы явно не пройдёте мимо этих кексов, увидев их разлом. Мягкие, очень воздушные и сочные, ну просто настоящее блаженство. Да и готовятся кексы с чёрной смородиной на молоке так быстро, что вы оглянуться не успеете, а у вас на столе появится великолепная и ароматная выпечка. Ну что, убедила я вас?

Для приготовления кексов подготовить из списка необходимые ингредиенты.

В ковшике растопить сливочное масло, насыпать сахар и размешать смесь до растворения сахара, затем остудить.

В миску разбить яйца, добавить к ним молоко и размешать венчиком.

Добавить в миску масляно-сахарную смесь и размешать всё вместе.

Частями просеять в тесто муку с разрыхлителем, добавить ванильный сахар.

Добавить в тесто чёрную смородину. Я смородину не размораживала и ничем не обсыпала. Тесто довольно густым получается.

Разложить тесто по формочкам. Если пользуетесь железными формами, то в них лучше вложить бумажные манжетки для кексов. Силиконовые формы можно не смазывать, из них кексы извлекаются легко.

Нагреть духовку до 180 градусов и печь кексы приблизительно 35 минут, ориентируйтесь на свою духовку. Кексы на молоке с чёрной смородиной отлично поднимаются.

Всего у меня получилось 14 кексов. Пары силиконовых формочек не хватило для теста, использовала железные с бумажными манжетками. Когда кексы остынут - посыпать их сахарной пудрой.