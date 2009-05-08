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Кексы с чёрной смородиной на молоке

Среда, 15 Января 2025 г. 13:45 + в цитатник
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Вкуснейшие мягкие кексы с чёрной смородиной, которые подойдут для чаепития в кругу семьи, а также их можно дать ребёнку в школу.
Ингредиенты
Мука - 380 г
 
Молоко - 125 мл
 
Яйца - 2 шт.
 
Масло сливочное - 120 г
 
Сахар - 220 г
 
Ванильный сахар - 10 г
 
Разрыхлитель - 2 ч.л.
 
Смородина чёрная - 300 г

Процесс приготовления

Я страдаю кексоманией! Наверно, если бы у меня была возможность, я бы перепробовала все рецепты кексов, которые попадают мне в руки, но, увы, всё равно приходится выбирать. Вы явно не пройдёте мимо этих кексов, увидев их разлом. Мягкие, очень воздушные и сочные, ну просто настоящее блаженство. Да и готовятся кексы с чёрной смородиной на молоке так быстро, что вы оглянуться не успеете, а у вас на столе появится великолепная и ароматная выпечка. Ну что, убедила я вас?

 

Для приготовления кексов подготовить из списка необходимые ингредиенты.

 

 

В ковшике растопить сливочное масло, насыпать сахар и размешать смесь до растворения сахара, затем остудить.

 

 

В миску разбить яйца, добавить к ним молоко и размешать венчиком.

 

 

Добавить в миску масляно-сахарную смесь и размешать всё вместе.

 

 

Частями просеять в тесто муку с разрыхлителем, добавить ванильный сахар.

 

 

Добавить в тесто чёрную смородину. Я смородину не размораживала и ничем не обсыпала. Тесто довольно густым получается.

 

 

Разложить тесто по формочкам. Если пользуетесь железными формами, то в них лучше вложить бумажные манжетки для кексов. Силиконовые формы можно не смазывать, из них кексы извлекаются легко.

 

 

Нагреть духовку до 180 градусов и печь кексы приблизительно 35 минут, ориентируйтесь на свою духовку. Кексы на молоке с чёрной смородиной отлично поднимаются.

 

 

Всего у меня получилось 14 кексов. Пары силиконовых формочек не хватило для теста, использовала железные с бумажными манжетками. Когда кексы остынут - посыпать их сахарной пудрой.

 

Приятного аппетита!

 

Кексы с чёрной смородиной на молоке, рецепт с фото

Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
Моя_кулинарная_книга
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