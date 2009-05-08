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Создан: 08.05.2009
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Салат «Генерал»

Понедельник, 13 Января 2025 г. 14:55 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Салат "Генерал" - один из простых праздничных салатов. Этот салат многие считают мужским, так как он довольно сытный и содержит хороший мясной слой, но думаю, что и женская половина от такого салата не откажется. Салат "Мой генерал" со свеклой можно готовить порционно или в большом салатнике, соответственно увеличивая ингредиенты. Для украшения этого салата можно использовать кукурузу или гранат, с гранатом мне показалось более празднично.
Ингредиенты
Говядина отварная - 100 г
 
Картофель - 2 шт.
 
Морковь - 1 шт.
 
Сыр твёрдый - 50 г
 
Свекла - 1 шт.
 
Майонез - по вкусу
 
Чеснок - 1 зубчик
 
Гранат - для украшения

Процесс приготовления

Для салата подготовить все необходимые продукты по списку. Говядину следует сварить заранее, так как варится она не менее часа. Картофель, свеклу и морковь также необходимо предварительно сварить и по отдельности натереть на тёрке.

 

Ингредиенты для салата «Генерал» («Мой генерал») со свеклой

 

Формировать салат будем с помощью специальной формочки. У меня квадратная форма, ставим её по центру тарелки и выкладываем на дно тёртый картофель, смазываем слой майонезом.

 

Выложить слой картофеля с майонезом

 

Нарезаем мелко говядину и смешиваем её с чесноком. Чеснок можно нарезать или выдавить через пресс. Выкладываем мясо сверху картошки и также смазываем майонезом.

 

Выложить слой говядины с чесноком и майонезом

 

Следующим слоем выкладываем морковь, которую также нужно немного смешать с чесноком. Количество чеснока регулируйте сами, у меня крупного зубчика хватило на весь салат. Морковь также смазать майонезом.

 

Выложить слой моркови с чесноком и майонезом

 

Натереть на тёрке твёрдый сыр и выложить его поверх моркови, смазать майонезом.

 

Положить слой сыра с майонезом

 

Последним слоем выложить свеклу.

 

Выложить слой свеклы

 

Затем можно просто сделать сеточку из майонеза и украсить верх салата гранатовыми зёрнами. Если хотите, то можно верх смазать майонезом более обильно. Я много майонеза не люблю, поэтому стараюсь использовать его как можно меньше. Оставить салат "Генерал" на час для пропитки, затем аккуратно снять формочку.

 

Фото салата «Генерал» («Мой генерал») со свеклой

 

Приятного аппетита!

 

Рецепт салата «Генерал» («Мой генерал») со свеклой

Салат «Генерал», рецепт с фото
Рубрики:  салаты
Моя_кулинарная_книга
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