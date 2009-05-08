Для салата подготовить все необходимые продукты по списку. Говядину следует сварить заранее, так как варится она не менее часа. Картофель, свеклу и морковь также необходимо предварительно сварить и по отдельности натереть на тёрке.

Формировать салат будем с помощью специальной формочки. У меня квадратная форма, ставим её по центру тарелки и выкладываем на дно тёртый картофель, смазываем слой майонезом.

Нарезаем мелко говядину и смешиваем её с чесноком. Чеснок можно нарезать или выдавить через пресс. Выкладываем мясо сверху картошки и также смазываем майонезом.

Следующим слоем выкладываем морковь, которую также нужно немного смешать с чесноком. Количество чеснока регулируйте сами, у меня крупного зубчика хватило на весь салат. Морковь также смазать майонезом.

Натереть на тёрке твёрдый сыр и выложить его поверх моркови, смазать майонезом.

Последним слоем выложить свеклу.

Затем можно просто сделать сеточку из майонеза и украсить верх салата гранатовыми зёрнами. Если хотите, то можно верх смазать майонезом более обильно. Я много майонеза не люблю, поэтому стараюсь использовать его как можно меньше. Оставить салат "Генерал" на час для пропитки, затем аккуратно снять формочку.

Приятного аппетита!