Торт "Скала" украсит любой праздничный стол своим шикарным видом и незабываемым нежным вкусом. Однозначно каждую хозяйку порадует простота приготовления и недорогие ингредиенты, которые понадобятся для его выпечки. В итоге на столе появится красивый и недорогой в приготовлении десерт, который придется по душе, как взрослым, так и маленьким сладкоежкам.

Ингредиенты:

Для бисквита:

яйцо - 2 шт.

сахар - 1 стак.

молоко - 0.5 стак.

сода - 0,5 ч.л.

уксус

мука - 1,5 стак.

Для крема:

сметана - 0,5 л

сахар - 1 стак.

Для глазури:

сахар - 8 ст.л.

какао - 2 ст.л.

сливочное масло - 30 г

молоко или сметана - 2- 3 ст.л.

Для прослойки:

изюм, курага, чернослив и орехи - по 100 г

Приготовление:

Приступим к приготовлению бисквита: смешиваем в глубокой посуде сахар и яйца. Взбиваем при помощи миксера на протяжении 4 - 5 минут до образования однородной густой массы, которая по окончанию этого процесса, должна увеличиться примерно вдвое.

Добавим молоко и соду, погашенную уксусом. Медленно и аккуратно перемешиваем, добавляем муку. Доводим получившеюся массу до однородного состояния, чтобы не осталось комочков муки. Но, не забывайте - делать это нужно медленными движениями, чтобы тесто не осело.

Желательно использовать противень прямоугольной или квадратной формы. Смазываем форму для выпекания маслом и немного посыпаем мукой, чтобы избежать прилипания готового коржа к стенкам формы. Выливаем приготовленное тесто в противень.

Выпекать в разогретой духовке 30 - 40 минут до готовности, которую можно проверить с помощью деревянной шпажки. После прокалывания бисквита она должна оставаться сухой и чистой без следов сырого теста.

Приготовим крем для торта:

При приготовлении крема используем жирные сливки или сметану 25% жирности по вашему усмотрению. Взбиваем выбранный вами ингредиент с сахаром до однородности.

Подготовим прослойку для торта:

Сухофрукты промываем под проточной водой поместив их в дуршлаг. Даём стечь воде, и выкладываем на бумажное полотенце для того, чтобы оно впитало оставшуюся жидкость. Нарезаем фрукты небольшими кусочками. Предварительно очищенные орехи также слегка измельчаем ножом.

Собираем Торт "Скала"

Теперь можем приступить к сборке торта. Остывший приготовленный бисквит нарезать кубиками 3 - 4 см. Выкладываем кубики бисквита в ёмкость с приготовленным кремом, аккуратно перемешиваем.

Для оформления торта используем плоское блюдо. Раскладываем слой перемазанных кремом кусочков бисквита, делаем прослойку из орехов и сухофруктов, повторяем бисквитный слой и т д. Старайтесь придать нашему торту форму напоминающий скалу.

В завершении необходимо заварить глазурь желательно использовать небольшую ёмкость из нержавейки т.к. в эмалированной посуде глазурь может пригореть. Помещаем все необходимые ингредиенты в подготовленную ёмкость, слегка перемешиваем. Завариваем глазурь на маленьком огне постоянно помешивая до полного растворения сахара. Снимаем готовую глазурь, даём немного остыть, затем поливаем наш торт. И вот, перед нами скала с крутыми шоколадными склонами.

Приятного чаепития!



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