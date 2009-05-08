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Торт "Скала"
Торт "Скала" украсит любой праздничный стол своим шикарным видом и незабываемым нежным вкусом. Однозначно каждую хозяйку порадует простота приготовления и недорогие ингредиенты, которые понадобятся для его выпечки. В итоге на столе появится красивый и недорогой в приготовлении десерт, который придется по душе, как взрослым, так и маленьким сладкоежкам.
Для бисквита:
Для крема:
Для глазури:
Для прослойки:
Приступим к приготовлению бисквита: смешиваем в глубокой посуде сахар и яйца. Взбиваем при помощи миксера на протяжении 4 - 5 минут до образования однородной густой массы, которая по окончанию этого процесса, должна увеличиться примерно вдвое.
Добавим молоко и соду, погашенную уксусом. Медленно и аккуратно перемешиваем, добавляем муку. Доводим получившеюся массу до однородного состояния, чтобы не осталось комочков муки. Но, не забывайте - делать это нужно медленными движениями, чтобы тесто не осело.
Желательно использовать противень прямоугольной или квадратной формы. Смазываем форму для выпекания маслом и немного посыпаем мукой, чтобы избежать прилипания готового коржа к стенкам формы. Выливаем приготовленное тесто в противень.
Выпекать в разогретой духовке 30 - 40 минут до готовности, которую можно проверить с помощью деревянной шпажки. После прокалывания бисквита она должна оставаться сухой и чистой без следов сырого теста.
При приготовлении крема используем жирные сливки или сметану 25% жирности по вашему усмотрению. Взбиваем выбранный вами ингредиент с сахаром до однородности.
Сухофрукты промываем под проточной водой поместив их в дуршлаг. Даём стечь воде, и выкладываем на бумажное полотенце для того, чтобы оно впитало оставшуюся жидкость. Нарезаем фрукты небольшими кусочками. Предварительно очищенные орехи также слегка измельчаем ножом.
Теперь можем приступить к сборке торта. Остывший приготовленный бисквит нарезать кубиками 3 - 4 см. Выкладываем кубики бисквита в ёмкость с приготовленным кремом, аккуратно перемешиваем.
Для оформления торта используем плоское блюдо. Раскладываем слой перемазанных кремом кусочков бисквита, делаем прослойку из орехов и сухофруктов, повторяем бисквитный слой и т д. Старайтесь придать нашему торту форму напоминающий скалу.
В завершении необходимо заварить глазурь желательно использовать небольшую ёмкость из нержавейки т.к. в эмалированной посуде глазурь может пригореть. Помещаем все необходимые ингредиенты в подготовленную ёмкость, слегка перемешиваем. Завариваем глазурь на маленьком огне постоянно помешивая до полного растворения сахара. Снимаем готовую глазурь, даём немного остыть, затем поливаем наш торт. И вот, перед нами скала с крутыми шоколадными склонами.
Приятного чаепития!
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