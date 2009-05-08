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Подлива из куриного фарша к макаронам

Пятница, 10 Января 2025 г. 14:14 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Блюдо для тех, кто сидит на безжировой диете.
Ингредиенты
Куриное филе (фарш) - 350 г
 
Лук репчатый - 1 шт.
 
Морковь - 1 шт.
 
Перец болгарский - 1 шт.
 
Томатная паста - 1 ст.л.
 
Чеснок - 1 зубчик
 
Специи - по желанию
 
Соль - по вкусу
 
Масло растительное - 1 ст.л. (по желанию)

Процесс приготовления

Если вас замучили диеты, а вкусной еды все-таки хочется, то спешу вас обрадовать - выход есть. Разнообразные блюда можно приготовить с малым количеством масла или совсем без него. Этот вариант подливы из куриного фарша к макаронам как раз из таких. Подойдет он как взрослым диетчикам, так и детям школьного возраста.

 

Для фарша возьмите постную куриную грудку, измельчите ее удобным способом. Остальные овощи подбирайте по своему вкусу и наличию в холодильнике. Можно обойтись только луком и зубчиком чеснока, но с овощами подлива получается богаче по вкусу.

 

Ниже - фото необходимых продуктов.

 

 

В сотейник добавить ложку масла или несколько ложек воды. Добавить измельченный лук с чесноком и немного потушить, пару минут.

 

 

Далее выложить куриный фарш и снова влить немного воды. Тушить фарш, разбивая его на мелкие комочки.

 

 

Добавить мелко нарезанный болгарский перец и натертую морковь. На этом же этапе добавляются любимые специи или травы для аромата. Залить все водой так, чтобы она покрыла овощи и фарш. Посолить. Тушить все вместе 15 минут.

 

 

Через 15 минут мясо и овощи станут мягкими.

 

 

Добавить томатную пасту, у меня это измельченные помидоры со сладким перцем. Необходимо следить за количеством жидкости. Если она быстро выкипает, то подливайте кипяток. Проварить подливу еще пять минут.

 

 

Довести ее до вкуса, добавив, если нужно, соль. Подлива из куриного фарша к макаронам готова. Осталось только отварить макароны и подать готовое блюдо.

 

 

Приятного!

 

Подлива из куриного фарша к макаронам, рецепт с фото
Рубрики:  соусы
Моя_кулинарная_книга
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