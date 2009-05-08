|
Торт с курагой и черносливом
Приготовление сметанного торта с курагой и черносливом начнём с бисквитного коржа. Подготовьте для этого все необходимые продукты.
Курагу и чернослив промойте тёплой водой. Если они сильно сухие, то рекомендую подержать их в тёплой воде 15 минут.
Затем обсушите и нарежьте небольшими кусочками.
Залейте нарезанные курагу и чернослив коньяком и оставьте минимум на 1 час, а максимум - хоть на несколько дней. Можно с вечера залить и оставить (только накройте крышкой, чтобы коньяк не испарялся.
В миску вбейте яйца, добавьте соль и сахар.
Взбейте миксером до пышной массы в течение 1 минуты.
Затем всыпьте просеянную муку и разрыхлитель и на малой скорости миксера введите муку с разрыхлителем в тесто.
После чего добавьте в тесто курагу и чернослив вместе с коньяком.
Аккуратно лопаточкой вмешайте курагу с черносливом в тесто.
Форму диаметром 20 см выстелите пергаментом и налейте в неё тесто.
Поместите в холодную духовку и установите температуру 170°С. Выпекайте примерно 20-25 минут, до готовности.
Время выпечки я указываю исходя из особенностей своей духовки. Вы должны ориентироваться на свою духовку.
Показателем готовности бисквитного коржа является сухая шпажка. Нужно воткнуть в центр коржа бамбуковую шпажку, и если она выйдет сухой, то бисквит пропёкся.
Готовый бисквитный корж выньте из формы, снимите пергамент и остудите.
Крем здесь очень простой. Нужно просто смешать ложкой сметану и сахар до полного растворения сахара, и всё, крем готов!
Выкладывайте в форму кусочки бисквитного коржа и поливайте их сметанным кремом. Можно даже просто взять и перемешать нарезанный корж с кремом и выложить в форму.
Края пергамента заверните внутрь, и хорошенько ладонями уплотните торт.
Уберите его для пропитки на 12-24 часа в холодильник.
Когда торт пропитается, то он "схватится" в единую массу.
Аккуратно выньте торт из формы, разверните пергамент и переверните торт на тарелку, а пергамент удалите.
Для глазури: наломайте шоколад на кусочки, положите его в сотейник, добавьте сливочное масло и сметану.
Сверху залейте торт шоколадной глазурью и дайте ей естественно стечь по бокам торта.
Уберите торт на 10 минут в морозилку, чтобы глазурь загустела (она не застывает в камень).
Декора он не требует - максимум несколько ягод кураги и чернослива, и веточка мяты, розмарина.
За счёт того, что мы придавливали торт руками, он получается монолитным, плотным, тяжёлым, но при этом пропитанным кремом и очень сочным!
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]