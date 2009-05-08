Приготовление сметанного торта с курагой и черносливом начнём с бисквитного коржа. Подготовьте для этого все необходимые продукты.

Курагу и чернослив промойте тёплой водой. Если они сильно сухие, то рекомендую подержать их в тёплой воде 15 минут.

Затем обсушите и нарежьте небольшими кусочками.

Залейте нарезанные курагу и чернослив коньяком и оставьте минимум на 1 час, а максимум - хоть на несколько дней. Можно с вечера залить и оставить (только накройте крышкой, чтобы коньяк не испарялся.

В миску вбейте яйца, добавьте соль и сахар.

Взбейте миксером до пышной массы в течение 1 минуты.

Затем всыпьте просеянную муку и разрыхлитель и на малой скорости миксера введите муку с разрыхлителем в тесто.

После чего добавьте в тесто курагу и чернослив вместе с коньяком.

Аккуратно лопаточкой вмешайте курагу с черносливом в тесто.

Форму диаметром 20 см выстелите пергаментом и налейте в неё тесто.

Поместите в холодную духовку и установите температуру 170°С. Выпекайте примерно 20-25 минут, до готовности.

Время выпечки я указываю исходя из особенностей своей духовки. Вы должны ориентироваться на свою духовку.

Показателем готовности бисквитного коржа является сухая шпажка. Нужно воткнуть в центр коржа бамбуковую шпажку, и если она выйдет сухой, то бисквит пропёкся.

Готовый бисквитный корж выньте из формы, снимите пергамент и остудите.

А пока корж остывает, подготовьте продукты для крема и глазури.

Крем здесь очень простой. Нужно просто смешать ложкой сметану и сахар до полного растворения сахара, и всё, крем готов!

Остывший бисквитный корж нарежьте на кусочки примерно 2х2 сантиметра. Можно наломать руками, это не принципиально.

Для сборки торта выстелите любую форму или миску пергаментом (или плёнкой).

Выкладывайте в форму кусочки бисквитного коржа и поливайте их сметанным кремом. Можно даже просто взять и перемешать нарезанный корж с кремом и выложить в форму.

Края пергамента заверните внутрь, и хорошенько ладонями уплотните торт.

Уберите его для пропитки на 12-24 часа в холодильник.

Когда торт пропитается, то он "схватится" в единую массу.

Аккуратно выньте торт из формы, разверните пергамент и переверните торт на тарелку, а пергамент удалите.

Для глазури: наломайте шоколад на кусочки, положите его в сотейник, добавьте сливочное масло и сметану.

На слабом огне растопите шоколад с маслом и сметаной, постоянно помешивая. Должна получиться единая масса.

Сверху залейте торт шоколадной глазурью и дайте ей естественно стечь по бокам торта.

Уберите торт на 10 минут в морозилку, чтобы глазурь загустела (она не застывает в камень).

Торт с курагой и черносливом готов! Как видите, ничего сложно в его приготовлении нет.

Декора он не требует - максимум несколько ягод кураги и чернослива, и веточка мяты, розмарина.

За счёт того, что мы придавливали торт руками, он получается монолитным, плотным, тяжёлым, но при этом пропитанным кремом и очень сочным!

Приятного чаепития!