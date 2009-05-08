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Торт с курагой и черносливом

Пятница, 27 Декабря 2024 г. 15:06 + в цитатник
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Это торт для тех, кто не умеет готовить торты! Если у вас никогда не получается ровно разрезать бисквит на коржи, взбить крем или сделать красивый декор, то вы зашли по адресу! Несмотря на то, что торт готовится проще простого, на вкус он просто восхитительный! Одним кусочком вы точно не ограничитесь!
Ингредиенты
Корж:
Яйца - 3 шт.
 
Сахар - 150 г
 
Разрыхлитель теста - 1 ч.л.
 
Соль - 1 щепотка
 
Мука - 170 г
 
Курага - 60 г
 
Чернослив - 60 г
 
Коньяк - 40 мл
 
Крем:
Сметана 15% - 300 г
 
Сахар - 120 г
 
Глазурь:
Шоколад молочный - 90 г
 
Масло сливочное - 40 г
 
Сметана 15% - 50 г
 
Диаметр формы - 20 см.

Процесс приготовления

Приготовление сметанного торта с курагой и черносливом начнём с бисквитного коржа. Подготовьте для этого все необходимые продукты.

 

 

Курагу и чернослив промойте тёплой водой. Если они сильно сухие, то рекомендую подержать их в тёплой воде 15 минут.

 

Затем обсушите и нарежьте небольшими кусочками.

 

 

Залейте нарезанные курагу и чернослив коньяком и оставьте минимум на 1 час, а максимум - хоть на несколько дней. Можно с вечера залить и оставить (только накройте крышкой, чтобы коньяк не испарялся.

 

 

В миску вбейте яйца, добавьте соль и сахар.

 

 

Взбейте миксером до пышной массы в течение 1 минуты.

 

 

Затем всыпьте просеянную муку и разрыхлитель и на малой скорости миксера введите муку с разрыхлителем в тесто.

 

 

После чего добавьте в тесто курагу и чернослив вместе с коньяком.

 

 

Аккуратно лопаточкой вмешайте курагу с черносливом в тесто.

 

 

Форму диаметром 20 см выстелите пергаментом и налейте в неё тесто.

 

Поместите в холодную духовку и установите температуру 170°С. Выпекайте примерно 20-25 минут, до готовности.

 

Время выпечки я указываю исходя из особенностей своей духовки. Вы должны ориентироваться на свою духовку.

 

Показателем готовности бисквитного коржа является сухая шпажка. Нужно воткнуть в центр коржа бамбуковую шпажку, и если она выйдет сухой, то бисквит пропёкся.

 

 

Готовый бисквитный корж выньте из формы, снимите пергамент и остудите.

 

 
А пока корж остывает, подготовьте продукты для крема и глазури.

 

 

Крем здесь очень простой. Нужно просто смешать ложкой сметану и сахар до полного растворения сахара, и всё, крем готов!

 

 
Остывший бисквитный корж нарежьте на кусочки примерно 2х2 сантиметра. Можно наломать руками, это не принципиально.

 

 
Для сборки торта выстелите любую форму или миску пергаментом (или плёнкой).

 

Выкладывайте в форму кусочки бисквитного коржа и поливайте их сметанным кремом. Можно даже просто взять и перемешать нарезанный корж с кремом и выложить в форму.

 

 

Края пергамента заверните внутрь, и хорошенько ладонями уплотните торт.

 

Уберите его для пропитки на 12-24 часа в холодильник.

 

 

Когда торт пропитается, то он "схватится" в единую массу.

 

Аккуратно выньте торт из формы, разверните пергамент и переверните торт на тарелку, а пергамент удалите.

 

 

Для глазури: наломайте шоколад на кусочки, положите его в сотейник, добавьте сливочное масло и сметану.

 

 
На слабом огне растопите шоколад с маслом и сметаной, постоянно помешивая. Должна получиться единая масса.

 

 

Сверху залейте торт шоколадной глазурью и дайте ей естественно стечь по бокам торта.

 

Уберите торт на 10 минут в морозилку, чтобы глазурь загустела (она не застывает в камень).

 

Торт с курагой и черносливом готов! Как видите, ничего сложно в его приготовлении нет.

 

Декора он не требует - максимум несколько ягод кураги и чернослива, и веточка мяты, розмарина.

 

 

За счёт того, что мы придавливали торт руками, он получается монолитным, плотным, тяжёлым, но при этом пропитанным кремом и очень сочным!

 

 

Приятного чаепития!

 

Торт с курагой и черносливом, рецепт с фото
Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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