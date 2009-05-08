Такой салатик отлично подойдет любителям экзотики и экспериментов, либо в качестве легкой закуски в виде тарталеток на праздничном столе. При использовании низкокалорийной заправки - вариант интересного ужина для тех, кто хочет похудеть вкусно!

Ингредиенты:

крабовые палочки - 7 шт.

апельсины - 1 шт.

яйцо - 4 шт.

чеснок - 1 зубч.

кукуруза консервированная - 100 г

сметана - 100 - 150 г

Приготовление:

Крабовые палочки разморозить. Яйца сварить вкрутую.

Яйца очистить и нарезать мелкими кубиками, крабовые палочки - поперек.

Чеснок очистить и мелко порезать.

Апельсин очистить от кожуры. Разобрать на дольки, очистить от пленок, нарезать.

Соединить подготовленные продукты, добавить сметану и перемешать. Вкусно перекусить!

Приятного аппетита!

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