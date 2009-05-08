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Создан: 08.05.2009
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Написано: 258793


Салат "по-королевски" (салат с апельсинами и крабовыми палочками)

Понедельник, 23 Декабря 2024 ?. 10:58 + в цитатник
Galche все записи автора

http://kotnakuhne.ru/wp-content/uploads/2016/06/00034.jpg

Такой салатик отлично подойдет любителям экзотики и экспериментов, либо в качестве легкой закуски в виде тарталеток на праздничном столе. При использовании низкокалорийной заправки - вариант интересного ужина для тех, кто хочет похудеть вкусно!

Ингредиенты:

  • крабовые палочки - 7 шт.
  • апельсины - 1 шт.
  • яйцо - 4 шт.
  • чеснок - 1 зубч.
  • кукуруза консервированная - 100 г
  • сметана - 100 - 150 г

Приготовление:

Крабовые палочки разморозить. Яйца сварить вкрутую.

Яйца очистить и нарезать мелкими кубиками, крабовые палочки - поперек.

Чеснок очистить и мелко порезать.

Апельсин очистить от кожуры. Разобрать на дольки, очистить от пленок, нарезать.

Соединить подготовленные продукты, добавить сметану и перемешать. Вкусно перекусить!

Приятного аппетита!

http://kotnakuhne.ru/wp-content/uploads/2016/06/00034.jpg

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Рубрики:  салаты
Моя_кулинарная_книга
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