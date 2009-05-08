|
Салат "по-королевски" (салат с апельсинами и крабовыми палочками)
Такой салатик отлично подойдет любителям экзотики и экспериментов, либо в качестве легкой закуски в виде тарталеток на праздничном столе. При использовании низкокалорийной заправки - вариант интересного ужина для тех, кто хочет похудеть вкусно!
Ингредиенты:
Приготовление:
Крабовые палочки разморозить. Яйца сварить вкрутую.
Яйца очистить и нарезать мелкими кубиками, крабовые палочки - поперек.
Чеснок очистить и мелко порезать.
Апельсин очистить от кожуры. Разобрать на дольки, очистить от пленок, нарезать.
Соединить подготовленные продукты, добавить сметану и перемешать. Вкусно перекусить!
Приятного аппетита!
Со всеми важными вопросами обращаться в личку со ссылкой на рецепт
|Рубрики:
|салаты
Моя_кулинарная_книга
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]