Пирог с сыром маскарпоне и яблоками это явно не повседневный привычный десерт. Такая выпечка удивит своим более тонким, по сравнению с обычной шарлоткой, вкусом. Будет прекрасно сочетаться с чашкой крепкого горячего кофе утром за завтраком.

Нежная, воздушная выпечка "а-ля шарлотка" с яблоками и легким сыром (кстати, можно заменить творогом) имеет очень простой рецепт, аналогичный приготовлению многих пирогов с фруктами, где они вмешиваются прямо в тесто. Приятный сливочный вкус с ароматом яблок в яблочном пироге с маскарпоне порадует насыщенностью.

По желанию и для разнообразия, яблоки можно заменить любыми сладкими фруктами, например, грушами, бананами, манго, добавив в тесто немного лимонного сока.

Ингредиенты:

мука - 300 г

сыр маскарпоне (рикотта, сыр филадельфия, творог или домашний плавленный сыр) - 300 г

сахар - 150 г

яйцо - 5 шт.

сладкое яблоко - 500 г

разрыхлитель - 20 г

ванилин, соль, сахарная пудра, корица - по вкусу

Приготовление:

С помощью миксера или блендера взбивать яйца и сахар около 5 мин.

Сыр растереть с помощью сита, блендера или ложки, добавить 3 ст.л. яичной массы, хорошо смешать.

Добавить остальные яйца с сахаром, перемешать.

Муку смешать со щепоткой соли, ванилином и разрыхлителем. Аккуратно добавить в сырную смесь, перемешать.

Разогреть духовку до 180 °С.

Яблоки порезать кубиками, высыпать в тесто.

Застелить форму для выпечки пергаментом, немного смазать растительным маслом, аккуратно выложить тесто и выпекать 50 мин. до готовности (проверить зубочисткой).

Затем посыпать посыпать пирог корицей с сахарной пудрой, нарезать и подавать с шариком сливочного ванильного мороженого.

Приятного аппетита!

Источник

Со всеми важными вопросами обращаться в личку со ссылкой на рецепт