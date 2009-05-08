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Пирог с сыром маскарпоне и яблоками
Пирог с сыром маскарпоне и яблоками это явно не повседневный привычный десерт. Такая выпечка удивит своим более тонким, по сравнению с обычной шарлоткой, вкусом. Будет прекрасно сочетаться с чашкой крепкого горячего кофе утром за завтраком.
Нежная, воздушная выпечка "а-ля шарлотка" с яблоками и легким сыром (кстати, можно заменить творогом) имеет очень простой рецепт, аналогичный приготовлению многих пирогов с фруктами, где они вмешиваются прямо в тесто. Приятный сливочный вкус с ароматом яблок в яблочном пироге с маскарпоне порадует насыщенностью.
По желанию и для разнообразия, яблоки можно заменить любыми сладкими фруктами, например, грушами, бананами, манго, добавив в тесто немного лимонного сока.
Ингредиенты:
Приготовление:
С помощью миксера или блендера взбивать яйца и сахар около 5 мин.
Сыр растереть с помощью сита, блендера или ложки, добавить 3 ст.л. яичной массы, хорошо смешать.
Добавить остальные яйца с сахаром, перемешать.
Муку смешать со щепоткой соли, ванилином и разрыхлителем. Аккуратно добавить в сырную смесь, перемешать.
Разогреть духовку до 180 °С.
Яблоки порезать кубиками, высыпать в тесто.
Застелить форму для выпечки пергаментом, немного смазать растительным маслом, аккуратно выложить тесто и выпекать 50 мин. до готовности (проверить зубочисткой).
Затем посыпать посыпать пирог корицей с сахарной пудрой, нарезать и подавать с шариком сливочного ванильного мороженого.
Приятного аппетита!
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