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Пирог с сыром маскарпоне и яблоками

Вторник, 17 Декабря 2024 г. 10:59 + в цитатник
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http://kotnakuhne.ru/wp-content/uploads/2016/09/000222-yablochnyj-pirog-s-maskarpone.jpg

Пирог с сыром маскарпоне и яблоками это явно не повседневный привычный десерт. Такая выпечка удивит своим более тонким, по сравнению с обычной шарлоткой, вкусом. Будет прекрасно сочетаться с чашкой крепкого горячего кофе утром за завтраком.

Нежная, воздушная выпечка "а-ля шарлотка" с яблоками и легким сыром (кстати, можно заменить творогом) имеет очень простой рецепт, аналогичный приготовлению многих пирогов с фруктами, где они вмешиваются прямо в тесто. Приятный сливочный вкус с ароматом яблок в яблочном пироге с маскарпоне порадует насыщенностью.

По желанию и для разнообразия, яблоки можно заменить любыми сладкими фруктами, например, грушами, бананами, манго, добавив в тесто немного лимонного сока.

Ингредиенты:

  • мука - 300 г
  • сыр маскарпоне (рикотта, сыр филадельфия, творог или домашний плавленный сыр)  - 300 г
  • сахар - 150 г
  • яйцо - 5 шт.
  • сладкое яблоко - 500 г
  • разрыхлитель - 20 г
  • ванилин, соль, сахарная пудра, корица - по вкусу

Приготовление:

С помощью миксера или блендера взбивать яйца и сахар около 5 мин.

Сыр растереть с помощью сита, блендера или ложки, добавить 3 ст.л. яичной массы, хорошо смешать.

Добавить остальные яйца с сахаром, перемешать.

Муку смешать со щепоткой соли, ванилином и разрыхлителем. Аккуратно добавить в сырную смесь, перемешать.

Разогреть духовку до 180 °С.

Яблоки порезать кубиками, высыпать в тесто.

Застелить форму для выпечки пергаментом, немного смазать растительным маслом, аккуратно выложить тесто и выпекать 50 мин. до готовности (проверить зубочисткой).

Затем посыпать посыпать пирог корицей с сахарной пудрой, нарезать и подавать с шариком сливочного ванильного мороженого.

Приятного аппетита!

http://kotnakuhne.ru/wp-content/uploads/2016/09/000222-yablochnyj-pirog-s-maskarpone.jpg

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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
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