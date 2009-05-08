Торт «Медовик» — это классическое десертное блюдо, которое пленяет своей простотой, нежностью и неповторимым вкусом. В торте нежный мед гармонично сочетается с кремом и коржами. Его история уходит корнями вглубь веков, когда мед был одним из основных сладких ингредиентов в русской кухне.

Торт «Медовик» ассоциируется с теплом домашнего очага и семейными традициями, часто становясь центром внимания на праздниках и торжественных мероприятиях.

Приготовление этого торта — это настоящая кулинарная алхимия. Составляя его из легких медовых коржей и воздушного сметанного или сливочного крема, мы создаем десерт, который сочетает в себе как хрустящие, так и мягкие текстуры. Каждый слой, пропитанный кремом, добавляет нежности и сочности, делая «Медовик» поистине изысканным угощением.

Ингредиенты для бисквита:

Яйца — 4 шт.;

Соль — щепотка;

Сахар — 100 г;

Мёд — 50 г;

Сливочное масло — 50 г;

Пищевая сода — 6 г;

Мука — 170 г.

Ингредиенты для крема:

Сливки 33% — 250 г;

Сахарная пудра — 3 ст.л.;

Маскарпоне — 250 г;

Ванильный сахар — 10 г.

Приготовление торта Медовик:

Яйца смешиваем с солью, сахаром, взбиваем вместе до пышной массы. В сотейнике смешиваем мед и сливочное масло, разогреваем и растапливаем компоненты.

Высыпаем в смесь масла и меда соду, тщательно перемешиваем и варим так 30 секунд. Далее переливаем смесь из сотейника в миску.

Во взбитые яйца просеиваем муку, замешиваем тесто. Выливаем в тесто горячую медовую смесь и продолжаем замес. Выливаем тесто в форму для выпекания, застеленную пергаментом.

Накрываем плотно форму фольгой и выкладываем в кастрюлю с кипящей водой. Важно, чтобы кипение было легким. Готовим таким образом бисквит в течение 40 минут.

Далее вынимаем бисквит из формы и оставляем остывать, нарезаем его на 3-4 тонких коржа. Срезаем с верхнего коржа выпуклую часть и измельчаем в крошку.

Для крема смешиваем сливки с сахарной пудрой, маскарпоне и ванильным сахаром. Выкладываем по очереди коржи в кондитерское кольцо, смазываем каждый кремом.

Снимаем кондитерское кольцо с торта, смазываем бока кремом. Посыпаем торт остатками крошки.

После приготовления даем торту пропитаться в холодильнике 2-3 часа. Получается вкусный домашний Медовик без использования духовки.

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