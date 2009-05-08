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Новый рецепт торта Медовик. Без духовки и сковороды: готовим быстро на праздник

Суббота, 14 Декабря 2024 г. 15:32 + в цитатник
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Торт «Медовик» — это классическое десертное блюдо, которое пленяет своей простотой, нежностью и неповторимым вкусом. В торте нежный мед гармонично сочетается с кремом и коржами. Его история уходит корнями вглубь веков, когда мед был одним из основных сладких ингредиентов в русской кухне.
 
Торт «Медовик» ассоциируется с теплом домашнего очага и семейными традициями, часто становясь центром внимания на праздниках и торжественных мероприятиях.
 
Приготовление этого торта — это настоящая кулинарная алхимия. Составляя его из легких медовых коржей и воздушного сметанного или сливочного крема, мы создаем десерт, который сочетает в себе как хрустящие, так и мягкие текстуры. Каждый слой, пропитанный кремом, добавляет нежности и сочности, делая «Медовик» поистине изысканным угощением.
 
Ингредиенты для бисквита:
 
Яйца — 4 шт.;
Соль — щепотка;
Сахар — 100 г;
Мёд — 50 г;
Сливочное масло — 50 г;
Пищевая сода — 6 г;
Мука — 170 г.
Ингредиенты для крема:
 
Сливки 33% — 250 г;
Сахарная пудра — 3 ст.л.;
Маскарпоне — 250 г;
Ванильный сахар — 10 г.
Приготовление торта Медовик:
Яйца смешиваем с солью, сахаром, взбиваем вместе до пышной массы. В сотейнике смешиваем мед и сливочное масло, разогреваем и растапливаем компоненты.
 
Высыпаем в смесь масла и меда соду, тщательно перемешиваем и варим так 30 секунд. Далее переливаем смесь из сотейника в миску.
 
Во взбитые яйца просеиваем муку, замешиваем тесто. Выливаем в тесто горячую медовую смесь и продолжаем замес. Выливаем тесто в форму для выпекания, застеленную пергаментом.
 
Накрываем плотно форму фольгой и выкладываем в кастрюлю с кипящей водой. Важно, чтобы кипение было легким. Готовим таким образом бисквит в течение 40 минут.
 
Далее вынимаем бисквит из формы и оставляем остывать, нарезаем его на 3-4 тонких коржа. Срезаем с верхнего коржа выпуклую часть и измельчаем в крошку.
 
Для крема смешиваем сливки с сахарной пудрой, маскарпоне и ванильным сахаром. Выкладываем по очереди коржи в кондитерское кольцо, смазываем каждый кремом.
 
Снимаем кондитерское кольцо с торта, смазываем бока кремом. Посыпаем торт остатками крошки.
После приготовления даем торту пропитаться в холодильнике 2-3 часа. Получается вкусный домашний Медовик без использования духовки.

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Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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