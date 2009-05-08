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«Птичка» — вкусный и яркий салат на праздничный стол. Нравится всем

Вторник, 10 Декабря 2024 г. 14:15 + в цитатник
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Салат “Птичка” с курицей и шампиньонами — это изысканное, но простое в приготовлении блюдо, которое стало популярным в домашних хозяйствах и ресторанах. Этот салат удачно сочетает в себе нежное куриное мясо, сочные грибы и разнообразные ингредиенты, что делает его не только вкусным, но и питательным.
 
Курица является одним из самых универсальных источников белка, а шампиньоны привносят в салат аромат и текстуру, создавая гармоничное сочетание. Добавление свежих овощей, таких как лук, яйца, ветчина и сыр делают его более красочным и привлекательным.
 
Салат с курицей и шампиньонами часто готовят для различных случаев: от повседневных ужинов до праздничных застолий.
 
Ингредиенты:
 
отварное куриное филе — 200 г;
лук — 1 шт.;
шампиньоны — 300 г;
маринованные огурцы — 4 шт.;
яйцо — 4 шт.;
ветчина — 180 г;
сыр — 180 г;
чипсы;
майонез.
Приготовление салата “Птичка”:
Делим вареное филе на волокна, добавляем ложку майонеза и перемешиваем, выкладываем первым слоем. Нарезаем тонкими пластинками шампиньоны и обжариваем в сковороде на растительном масле.
 
Жареные грибы кладем вторым слоем в салат. Нарезаем мелко маринованные огурцы и выкладываем их на слой грибов.
 
Отвариваем яйца, натираем на крупной терке, смешиваем с ложкой майонеза и кладем на огуречный слой, тоже смазанный майонезом. Нарезаем мелко ветчину и выкладываем на слой яиц.
 
Натираем на крупной терке сыр, смазываем слой ветчины майонезом и выкладываем на него. Смазываем слой сыра майонезом и оставляем под целлофаном в холодильнике.
 
После приготовления посыпаем салат измельченными чипсами. Получается простой праздничный салат из курицы и грибов.

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Рубрики:  салаты
Моя_кулинарная_книга
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