Салат “Птичка” с курицей и шампиньонами — это изысканное, но простое в приготовлении блюдо, которое стало популярным в домашних хозяйствах и ресторанах. Этот салат удачно сочетает в себе нежное куриное мясо, сочные грибы и разнообразные ингредиенты, что делает его не только вкусным, но и питательным.

Курица является одним из самых универсальных источников белка, а шампиньоны привносят в салат аромат и текстуру, создавая гармоничное сочетание. Добавление свежих овощей, таких как лук, яйца, ветчина и сыр делают его более красочным и привлекательным.

Салат с курицей и шампиньонами часто готовят для различных случаев: от повседневных ужинов до праздничных застолий.

Ингредиенты:

отварное куриное филе — 200 г;

лук — 1 шт.;

шампиньоны — 300 г;

маринованные огурцы — 4 шт.;

яйцо — 4 шт.;

ветчина — 180 г;

сыр — 180 г;

чипсы;

майонез.

Приготовление салата “Птичка”:

Делим вареное филе на волокна, добавляем ложку майонеза и перемешиваем, выкладываем первым слоем. Нарезаем тонкими пластинками шампиньоны и обжариваем в сковороде на растительном масле.

Жареные грибы кладем вторым слоем в салат. Нарезаем мелко маринованные огурцы и выкладываем их на слой грибов.

Отвариваем яйца, натираем на крупной терке, смешиваем с ложкой майонеза и кладем на огуречный слой, тоже смазанный майонезом. Нарезаем мелко ветчину и выкладываем на слой яиц.

Натираем на крупной терке сыр, смазываем слой ветчины майонезом и выкладываем на него. Смазываем слой сыра майонезом и оставляем под целлофаном в холодильнике.

После приготовления посыпаем салат измельченными чипсами. Получается простой праздничный салат из курицы и грибов.

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