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Новогодний салат «Афродита». На праздничном столе вкуснее блюда не было

Пятница, 06 Декабря 2024 г. 15:39 + в цитатник
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Салат с кальмарами — это вкусное и питательное блюдо, которое может стать украшением любого стола. Кальмары богаты белком, витаминами и минералами, что делает их ценным продуктом для здорового питания.
 
Существует множество рецептов салатов с кальмарами. Они могут быть как простыми и легкими, так и более сложными и сытными.
 
В состав таких салатов обычно входят отварные или консервированные кальмары, овощи (огурцы, помидоры, сладкий перец), зелень (укроп, петрушка), а также заправка на основе растительного масла, лимонного сока или майонеза.
 
Салат с кальмарами можно подать как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к основному.
 
Ингредиенты:
 
кальмары — 350 г;
лук — 1 шт.;
яйцо — 4 шт.;
отварная куриная грудка — 200 г;
рис отварной — 50 г;
сыр — 100 г;
грецкие орехи — 20 г.
Приготовление салата с кальмарами:
Отвариваем кальмаров в кипящей воде 3 минуты. Нарезаем мелко кальмаров и лук. Выкладываем в кулинарное кольцо слой кальмаров, покрываем майонезом.
 
Выкладываем на кальмара лук, смазываем майонезом. Отвариваем яйцо и делим на желтки и белки. Измельчаем желтки в салат, смазываем майонезом.
 
Выкладываем на яичный слой отварной рис. Рис тоже покрываем слоем майонеза и выкладываем на него измельченную куриную грудку.
 
Смазываем куриную грудку майонезом, натираем сыр и кладем на мясной слой. Выкладываем наверх яичные белки и посыпаем верхушку грецкими орехами.
Получается вкусный и необычный салат с кальмаром. Это блюдо будет празднично смотреться на столе.

 

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Рубрики:  салаты
Моя_кулинарная_книга
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