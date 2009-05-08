Салат с кальмарами — это вкусное и питательное блюдо, которое может стать украшением любого стола. Кальмары богаты белком, витаминами и минералами, что делает их ценным продуктом для здорового питания.

Существует множество рецептов салатов с кальмарами. Они могут быть как простыми и легкими, так и более сложными и сытными.

В состав таких салатов обычно входят отварные или консервированные кальмары, овощи (огурцы, помидоры, сладкий перец), зелень (укроп, петрушка), а также заправка на основе растительного масла, лимонного сока или майонеза.

Салат с кальмарами можно подать как самостоятельное блюдо или в качестве дополнения к основному.

Ингредиенты:

кальмары — 350 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 4 шт.;

отварная куриная грудка — 200 г;

рис отварной — 50 г;

сыр — 100 г;

грецкие орехи — 20 г.

Приготовление салата с кальмарами:

Отвариваем кальмаров в кипящей воде 3 минуты. Нарезаем мелко кальмаров и лук. Выкладываем в кулинарное кольцо слой кальмаров, покрываем майонезом.

Выкладываем на кальмара лук, смазываем майонезом. Отвариваем яйцо и делим на желтки и белки. Измельчаем желтки в салат, смазываем майонезом.

Выкладываем на яичный слой отварной рис. Рис тоже покрываем слоем майонеза и выкладываем на него измельченную куриную грудку.

Смазываем куриную грудку майонезом, натираем сыр и кладем на мясной слой. Выкладываем наверх яичные белки и посыпаем верхушку грецкими орехами.

Получается вкусный и необычный салат с кальмаром. Это блюдо будет празднично смотреться на столе.

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