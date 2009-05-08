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Кофейный блинный торт с творожным кремом

Четверг, 05 Декабря 2024 г. 09:43 + в цитатник
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Очень вкусный и нежный! Для любителей кофе или кофейный десертов
Ингредиенты.
 
Блины:
Яйцо С1 - 4 шт
Молоко - 300 гр
Мягкий творог 0% - 100 гр.
Мука рисовая - 40 гр
Мука пшеничная ц/з - 40 гр
Крахмал кукурузный - 40 гр
Сода пищевая - 1/2 ч.л
Вода (кипяток) - 80-100 мл
Подсластитель - 3 гр PrebioSweet (в 20 раз слаще сахара)
Крем:
Мягкий творог 0% - 450 г
Творожный сыр - 150 гр
Рикотта лайт - 200 гр
Кофе растворимый - 5 гр + 20 мл воды
Подсластитель - 3 гр PrebioSweet (в 20 раз слаще сахара)
 
❤️КБЖУ на 100 гр.: 120/7,5/6/9.
❣️Вес готового торта - 1600 гр.
Как приготовить Кофейный блинный торт с творожным кремом простой рецепт

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1. Яйца, молоко, мягкий творог смешать. Просеять муку, крахмал, добавить соду - взбить до однородности. Добавить кипяток до нужной консистенции. Пожарить блины на сковороде с двух сторон (d~20 см, 14-15 шт.)
2. Крем. Растворимый кофе залить кипятком и смешать до однородности. Мягкий творог, творожный сыр и рикотту взбить до однородности. Добавить и кофе и подсластитель, снова взбить.
 

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3. Собрать торт, чередуя блины и крем. Убрать в холодильник на ночь пропитаться. Украсить по желанию. Я использовала растопленный тёмный шоколад, голубику и сублимированную клубнику для подачи.

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Рубрики:  блины, оладьи
Моя_кулинарная_книга
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