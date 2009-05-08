Очень вкусный и нежный! Для любителей кофе или кофейный десертов

Ингредиенты.

Блины:

Яйцо С1 - 4 шт

Молоко - 300 гр

Мягкий творог 0% - 100 гр.

Мука рисовая - 40 гр

Мука пшеничная ц/з - 40 гр

Крахмал кукурузный - 40 гр

Сода пищевая - 1/2 ч.л

Вода (кипяток) - 80-100 мл

Подсластитель - 3 гр PrebioSweet (в 20 раз слаще сахара)

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Крем:

Мягкий творог 0% - 450 г

Творожный сыр - 150 гр

Рикотта лайт - 200 гр

Кофе растворимый - 5 гр + 20 мл воды

Подсластитель - 3 гр PrebioSweet (в 20 раз слаще сахара)

❤️КБЖУ на 100 гр.: 120/7,5/6/9.

❣️Вес готового торта - 1600 гр.

Как приготовить Кофейный блинный торт с творожным кремом простой рецепт

1. Яйца, молоко, мягкий творог смешать. Просеять муку, крахмал, добавить соду - взбить до однородности. Добавить кипяток до нужной консистенции. Пожарить блины на сковороде с двух сторон (d~20 см, 14-15 шт.)

2. Крем. Растворимый кофе залить кипятком и смешать до однородности. Мягкий творог, творожный сыр и рикотту взбить до однородности. Добавить и кофе и подсластитель, снова взбить.

3. Собрать торт, чередуя блины и крем. Убрать в холодильник на ночь пропитаться. Украсить по желанию. Я использовала растопленный тёмный шоколад, голубику и сублимированную клубнику для подачи.

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