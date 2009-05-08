Сегодня мы решили приготовить салат из простых ингредиентов, которые всегда найдутся дома. Использовать этот рецепт можно как для лакомства в обычный день, так и в качестве угощения гостей на Новый год.

Ингредиенты:

куриное филе — 220 г;

яйца — 4 шт.;

морковь — шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сыр — 130 г;

майонез.

Приготовление салата:

Отвариваем 4 куриных яйца, разделяем белки и желтки. Каждый из ингредиентов натираем на мелкой терке. Также мелко натираем сырую морковь.

В глубокой емкости смешиваем тертую морковь, чеснок и майонез.

Мелко натираем 130 гр твердого сыра. Вареную куриную грудку нарезаем как можно мельче.

Собираем слоеный салат. Первым слоем выкладываем сыр и сверху выдавливаем майонез. В качестве следующего слоя выкладываем курицу, снова покрываем майонезом. Далее распределяем морковь, смазываем майонезом. Следующий слой – белок. Посыпаем им салат и разравниваем вилкой. Далее майонез и желток.

Салат готов! Приятного аппетита!

Источник