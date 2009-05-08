Среда, 04 Декабря 2024 г. 08:50
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Салат с курицей на Новый Год. Вкусное кулинарное чудо
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Салат с курицей
салат на Новый год
Сегодня мы решили приготовить салат из простых ингредиентов, которые всегда найдутся дома. Использовать этот рецепт можно как для лакомства в обычный день, так и в качестве угощения гостей на Новый год.
Ингредиенты:
куриное филе — 220 г;
яйца — 4 шт.;
морковь — шт.;
чеснок — 2 зубчика;
сыр — 130 г;
майонез.
Приготовление салата:
Отвариваем 4 куриных яйца, разделяем белки и желтки. Каждый из ингредиентов натираем на мелкой терке. Также мелко натираем сырую морковь.
В глубокой емкости смешиваем тертую морковь, чеснок и майонез.
Мелко натираем 130 гр твердого сыра. Вареную куриную грудку нарезаем как можно мельче.
Собираем слоеный салат. Первым слоем выкладываем сыр и сверху выдавливаем майонез. В качестве следующего слоя выкладываем курицу, снова покрываем майонезом. Далее распределяем морковь, смазываем майонезом. Следующий слой – белок. Посыпаем им салат и разравниваем вилкой. Далее майонез и желток.
Салат готов! Приятного аппетита!
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