Торт «Аля Панчо» — это одно из самых популярных и любимых десертов в странах СНГ, который занимает особое место на праздниках и семейных торжествах. Этот торт поражает своим вкусом и непревзойденной текстурой, сочетая в себе воздушное тесто, нежный крем и яркие фрукты или ягоды. Появление торта «Аля Панчо» связано с известным десертом «Панчо», однако эта версия предлагает новую интерпретацию, добавляя дополнительные слои вкусов и ароматов.

Торт «Аля Панчо» легко готовится, что позволяет любому желающему удивить своих близких и друзей этой восхитительной выпечкой. Его можно адаптировать по вкусу, используя разнообразные фрукты и добавки, такие как шоколад, орехи или кокосовую стружку, чтобы каждый мог создать свой вариант этого классического десерта.

Ингредиенты для бисквита:

Мука — 320 г;

Вода — 380 мл;

Сахар — 200 г;

Масло растительное — 200 мл;

Какао — 4 ст.л.;

Разрыхлитель — 10 г;

Ванильный сахар — 10 г;

Ананасы консервированные кусочками — 300 г.

Ингредиенты для крема:

Сок апельсиновый — 1 литр;

Сахар — 200 г;

Крупа манная — 8 ст.л.;

Ванильный Сахар — 10 г;

Ингредиенты для шоколадной постной помадки:

Какао — 1 ст.л.;

Caxap — 1 ст.л.;

Масло растительное — 1 ст.л.;

Вода — 4 ст.л.

Приготовление торта «Аля Панчо»:

Для крема в кастрюлю выливаем апельсиновый сок, высыпаем ванильный и классический сахар, доводим до кипения. Высыпаем в кипящий сок манную крупу, перемешиваем и доводим до загустения. Это занимает примерно 7 минут.

Оставляем крем остывать, в это время для теста в воду высыпаем сахар, ванильный сахар, просеиваем какао. Перемешиваем все компоненты, вливаем растительное масло, высыпаем муку, замешиваем тесто.

Высыпаем в тесто разрыхлитель, перемешиваем и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Распределяем тесто по всей поверхности и выпекаем при 180 градусах 20-25 минут.

Пока готовится бисквит, взбиваем погружным блендером остывший крем. Нарезаем готовый бисквит на небольшие кубики, выкладываем ⅓ часть бисквита в глубокую тару, покрытую пищевой пленкой.

Смазываем дно с бисквитом кремом, выкладываем на кремовый слой заранее нарезанные консервированные ананасы.





Аналогично делаем остальные слои торта, верхушку накрываем пищевой пленкой.

Оставляем торт в холодильнике на 5-6 часов. Далее переворачиваем торт на плоскую тарелку и извлекаем из тары, снимаем пищевую пленку.

Смазываем готовый торт остатками крема. Для помадки смешиваем в сотейнике сахар с какао, растительным маслом и водой, доводим до кипения на среднем огне.





Поливаем готовый торт помадкой и подаем к столу. Получается вкусный красивый торт «Аля Панчо».





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