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Торт «Аля Панчо» — это одно из самых популярных и любимых десертов в странах СНГ, который занимает особое место на праздниках и семейных торжествах. Этот торт поражает своим вкусом и непревзойденной текстурой, сочетая в себе воздушное тесто, нежный крем и яркие фрукты или ягоды. Появление торта «Аля Панчо» связано с известным десертом «Панчо», однако эта версия предлагает новую интерпретацию, добавляя дополнительные слои вкусов и ароматов.
Торт «Аля Панчо» легко готовится, что позволяет любому желающему удивить своих близких и друзей этой восхитительной выпечкой. Его можно адаптировать по вкусу, используя разнообразные фрукты и добавки, такие как шоколад, орехи или кокосовую стружку, чтобы каждый мог создать свой вариант этого классического десерта.
Ингредиенты для бисквита:
Мука — 320 г;
Вода — 380 мл;
Сахар — 200 г;
Масло растительное — 200 мл;
Какао — 4 ст.л.;
Разрыхлитель — 10 г;
Ванильный сахар — 10 г;
Ананасы консервированные кусочками — 300 г.
Ингредиенты для крема:
Сок апельсиновый — 1 литр;
Сахар — 200 г;
Крупа манная — 8 ст.л.;
Ванильный Сахар — 10 г;
Ингредиенты для шоколадной постной помадки:
Какао — 1 ст.л.;
Caxap — 1 ст.л.;
Масло растительное — 1 ст.л.;
Вода — 4 ст.л.
Приготовление торта «Аля Панчо»:
Для крема в кастрюлю выливаем апельсиновый сок, высыпаем ванильный и классический сахар, доводим до кипения. Высыпаем в кипящий сок манную крупу, перемешиваем и доводим до загустения. Это занимает примерно 7 минут.
Оставляем крем остывать, в это время для теста в воду высыпаем сахар, ванильный сахар, просеиваем какао. Перемешиваем все компоненты, вливаем растительное масло, высыпаем муку, замешиваем тесто.
Высыпаем в тесто разрыхлитель, перемешиваем и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Распределяем тесто по всей поверхности и выпекаем при 180 градусах 20-25 минут.
Пока готовится бисквит, взбиваем погружным блендером остывший крем. Нарезаем готовый бисквит на небольшие кубики, выкладываем ⅓ часть бисквита в глубокую тару, покрытую пищевой пленкой.
Смазываем дно с бисквитом кремом, выкладываем на кремовый слой заранее нарезанные консервированные ананасы.
Аналогично делаем остальные слои торта, верхушку накрываем пищевой пленкой.
Оставляем торт в холодильнике на 5-6 часов. Далее переворачиваем торт на плоскую тарелку и извлекаем из тары, снимаем пищевую пленку.
Смазываем готовый торт остатками крема. Для помадки смешиваем в сотейнике сахар с какао, растительным маслом и водой, доводим до кипения на среднем огне.
Поливаем готовый торт помадкой и подаем к столу. Получается вкусный красивый торт «Аля Панчо».
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