Обязательно попробуйте приготовить, ОЧЕНЬ вкусный!

Ингредиенты.

🔸150 гр. печенья

🔸70 гр. сливочного масла

🔸750 гр. творога

🔸300 гр. вареной сгущенки

🔸3 ч. л. желатина + 50 мл. воды

Как приготовить Творожный десерт с вареной сгущенкой и печеньем простой рецепт





1. Печенье измельчаем в крошку, добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем. Из этой массы формируем основу для десерта и убираем в холодильник. Желатин заливаем водой и оставляем набухать.

2. Отдельно соединяем и перебиваем творог с вареной сгущёнкой до максимальной однородности. Затем желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Желатин не должен вскипеть, иначе потеряет свои свойства.





3. Немного творожной массы добавляем в желатин, перемешиваем и возвращаем в общую массу. Как раз перебиваем, перемешиваем и выкладываем на основу. Отправляем в холодильник минимум на 3 часа.





Приятного аппетита!

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