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Творожный десерт с вареной сгущенкой и печеньем
2. Отдельно соединяем и перебиваем творог с вареной сгущёнкой до максимальной однородности. Затем желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Желатин не должен вскипеть, иначе потеряет свои свойства.
3. Немного творожной массы добавляем в желатин, перемешиваем и возвращаем в общую массу. Как раз перебиваем, перемешиваем и выкладываем на основу. Отправляем в холодильник минимум на 3 часа.
Приятного аппетита!
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