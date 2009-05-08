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Творожный десерт с вареной сгущенкой и печеньем

Пятница, 29 Ноября 2024 г. 14:14 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Обязательно попробуйте приготовить, ОЧЕНЬ вкусный!
Ингредиенты.
 
🔸150 гр. печенья
🔸70 гр. сливочного масла
🔸750 гр. творога
🔸300 гр. вареной сгущенки
🔸3 ч. л. желатина + 50 мл. воды
Как приготовить Творожный десерт с вареной сгущенкой и печеньем простой рецепт


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1. Печенье измельчаем в крошку, добавляем растопленное сливочное масло, перемешиваем. Из этой массы формируем основу для десерта и убираем в холодильник. Желатин заливаем водой и оставляем набухать.

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2. Отдельно соединяем и перебиваем творог с вареной сгущёнкой до максимальной однородности. Затем желатин растапливаем на водяной бане или в микроволновке короткими импульсами. Желатин не должен вскипеть, иначе потеряет свои свойства.


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3. Немного творожной массы добавляем в желатин, перемешиваем и возвращаем в общую массу. Как раз перебиваем, перемешиваем и выкладываем на основу. Отправляем в холодильник минимум на 3 часа.


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Приятного аппетита!

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Рубрики:  десерты
Моя_кулинарная_книга
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Процитировано 5 раз
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