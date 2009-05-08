Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Рубрики

 -Метки

бисквитный рулет блюда из овощей блюда из рыбы булочки с начинкой быстрый торт вкусно и просто выпечка десерт десерты домашнее мороженое домашнее печенье домашний торт жареные пирожки заготовки на зиму закуски заливной пирог заливной пирог с капустой итальянская кухня картофельные пирожки клубничный пирог куриные котлеты ленивые пирожки лимонный пирог меренговый рулет минтай морковный пирог песочное печенье печенье печенье без муки печенье к чаю печенье на кефире пирог к чаю пирог на каждый день пирог на кефире пирог на скорую руку пирог с абрикосами пирог с вареньем пирог с творогом пирог с яблоками пирог с ягодами пирог со сметанной заливкой пирог со смородиной пироги пирожки пирожки в духовке пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки с мясом пирожные простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты супы творожная запеканка творожное печенье творожные булочки творожные кексы творожный кекс творожный пирог творожный торт тесто для пирожков торт «медовик» торт без выпечки торт за 15 минут торт на сковороде торты без выпечки торты с выпечкой французская кухня хлеб шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 71868
Комментариев: 169938
Написано: 258683


Торт “Зимняя вишня”. Настоящая кулинарная сказка: простой рецепт на кефире

Вторник, 26 Ноября 2024 г. 11:20 + в цитатник
Ipola все записи автора

2835299_tort1 (700x417, 111Kb)

Торт на кефире «Зимняя вишня» — это не только восхитительное лакомство, но и символ домашнего уюта и тепла. Он наслаждает вкусом и ароматом, который удачно сочетает в себе легкость теста и насыщенную кислинку вишни. Процесс приготовления этого торта не требует особых кулинарных навыков, что делает его доступным для каждого желающего порадовать себя и своих близких.
 
Основным ингредиентом этого десерта является кефир, который придаёт тесту невероятную пористость и нежность.
 
Вишня, в свою очередь, добавляет яркий цвет и изысканный вкус, создавая идеальный баланс сладости и кислинки.
 
«Зимняя вишня» прекрасно подойдет для любого праздника или семейного торжества, а также станет отличным угощением к чаепитию в холодные зимние вечера.
 
Ингредиенты для бисквита:
 
Яйца — 3 шт.;
Сахар — 120 г;
Соль — щепотка;
Кефир — 300 мл;
Мука — 300 г;
Сливочное масло — 70 г;
Пищевая сода — 1 ч.л.;
Уксус — 1 ст.л.
Ингредиенты для крема:
 
Сметана — 500 г;
Сгущенное молоко — 200 г;
Вишня — 200 г.
Приготовление торта “Зимняя вишня”:
Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль и сахар, вливаем кефир и тщательно перемешиваем. Просеиваем в смесь муку, замешиваем тесто будто на оладьи.
 
Растапливаем сливочное масло и вливаем в густое тесто, перемешиваем. Высыпаем в тесто соду, вливаем уксус, перемешиваем.
 
Застилаем противень пергаментом и выливаем на него тесто, распределяем по поверхности. Выпекаем бисквит при 180 градусах 15 минут.
 
Для крема смешиваем сметану со сгущенным молоком, взбиваем до загустения. Если крем не густеет, можно добавить загуститель. 
 
Делим бисквит на небольшие кубики 3х3 см каждый. Выкладываем часть кубиков в крем, смешиваем и выкладываем в кондитерское кольцо.
 
Каждый слой кремовых кубиков посыпаем вишней. Не забудьте избавить вишню от косточек.
 
Отправляем остатки кубиков в остатки крема, завершаем кремовыми кубиками выкладку слоев, посыпаем верхушку вишней.
 
Оставляем торт на 2-3 часа в холодильнике.
 
После застывания снимаем с торта кондитерское кольцо и украшаем по желанию шоколадной пастой или измельченным шоколадом. Получается вкусный и простой торт “Зимняя вишня”.

 

2835299_tort2 (700x420, 54Kb)

Источник

Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 9 раз
Понравилось: 7 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте