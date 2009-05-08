Торт на кефире «Зимняя вишня» — это не только восхитительное лакомство, но и символ домашнего уюта и тепла. Он наслаждает вкусом и ароматом, который удачно сочетает в себе легкость теста и насыщенную кислинку вишни. Процесс приготовления этого торта не требует особых кулинарных навыков, что делает его доступным для каждого желающего порадовать себя и своих близких.

Основным ингредиентом этого десерта является кефир, который придаёт тесту невероятную пористость и нежность.

Вишня, в свою очередь, добавляет яркий цвет и изысканный вкус, создавая идеальный баланс сладости и кислинки.

«Зимняя вишня» прекрасно подойдет для любого праздника или семейного торжества, а также станет отличным угощением к чаепитию в холодные зимние вечера.

Ингредиенты для бисквита:

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 120 г;

Соль — щепотка;

Кефир — 300 мл;

Мука — 300 г;

Сливочное масло — 70 г;

Пищевая сода — 1 ч.л.;

Уксус — 1 ст.л.

Ингредиенты для крема:

Сметана — 500 г;

Сгущенное молоко — 200 г;

Вишня — 200 г.

Приготовление торта “Зимняя вишня”:

Разбиваем в миску яйца, высыпаем соль и сахар, вливаем кефир и тщательно перемешиваем. Просеиваем в смесь муку, замешиваем тесто будто на оладьи.

Растапливаем сливочное масло и вливаем в густое тесто, перемешиваем. Высыпаем в тесто соду, вливаем уксус, перемешиваем.

Застилаем противень пергаментом и выливаем на него тесто, распределяем по поверхности. Выпекаем бисквит при 180 градусах 15 минут.

Для крема смешиваем сметану со сгущенным молоком, взбиваем до загустения. Если крем не густеет, можно добавить загуститель.

Делим бисквит на небольшие кубики 3х3 см каждый. Выкладываем часть кубиков в крем, смешиваем и выкладываем в кондитерское кольцо.

Каждый слой кремовых кубиков посыпаем вишней. Не забудьте избавить вишню от косточек.

Отправляем остатки кубиков в остатки крема, завершаем кремовыми кубиками выкладку слоев, посыпаем верхушку вишней.

Оставляем торт на 2-3 часа в холодильнике.

После застывания снимаем с торта кондитерское кольцо и украшаем по желанию шоколадной пастой или измельченным шоколадом. Получается вкусный и простой торт “Зимняя вишня”.

Источник