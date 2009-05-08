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Творожный кекс с апельсиновым соком

Вторник, 26 Ноября 2024 г. 11:14 + в цитатник
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Рецепт вкусного и ароматного апельсинового кекса из творога. Это простая сладкая выпечка на каждый день.
Ингредиенты
Творог - 100 г
 
Мука пшеничная - 250 г
 
Кукурузный крахмал - 80 г
 
Яйцо куриное - 4 шт.
 
Сахар - 100 г
 
Апельсин - 1 шт.
 
Рафинированное подсолнечное масло - 150 мл
 
Разрыхлитель - 15 г
 
Соль - щепотка

Процесс приготовления

Творожная выпечка очень ароматна и вкусна. Сегодня печем творожный кекс с апельсиновым соком.

 

Творог лучше брать мягкий. Если у вас такового нет, то творог необходимо будет перетереть через сито. Для дополнительного вкуса и аромата можно снять с апельсина цедру и добавить ее в тесто. У меня апельсины были зеленые, то есть они полностью пригодны для еды и приготовления соков, но цедра у них зеленая, поэтому я добавила только сок.

 

Кекс получается несладкий. Сладкоежки, обратите на это внимание! При желании количество сахара можно увеличить до 120-130 грамм.

 

Итак, подготовим продукт по списку.

 

Ингредиенты для творожного кекса с апельсиновым соком

 

Из апельсина выжмем сок. Напомню, что можно еще снять цедру. Отставим в сторону.

 

Выжать апельсиновый сок

 

Смешаем яйца, соль, сахар, творог, растительное масло, добавим апельсиновый сок. Все хорошо перемешиваем.

 

Соединить сок, творог и яйца

 

Добавим муку, смешанную с разрыхлителем и крахмалом. Перемешиваем. Тесто получится очень нежной консистенции.

 

Всыпать муку

 

Выкладываем тесто в форму, слегка смазанную маслом и присыпанную мукой. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Проверка на сухую лучину обязательна.

 

Положить тесто в форму

 

Творожный кекс с апельсиновым соком готов. Чуть остудим в форме, затем вынимаем и на решетку. При желании можно присыпать кекс сахарной пудрой.

 

Рецепт творожного кекса с апельсиновым соком

 

Вот такой он в разрезе. Приятного вам чаепития!

 

Фото творожного кекса с апельсиновым соком

Творожный кекс с апельсиновым соком, рецепт с фото
Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
Моя_кулинарная_книга
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