|
Творожный кекс с апельсиновым соком
Творожная выпечка очень ароматна и вкусна. Сегодня печем творожный кекс с апельсиновым соком.
Творог лучше брать мягкий. Если у вас такового нет, то творог необходимо будет перетереть через сито. Для дополнительного вкуса и аромата можно снять с апельсина цедру и добавить ее в тесто. У меня апельсины были зеленые, то есть они полностью пригодны для еды и приготовления соков, но цедра у них зеленая, поэтому я добавила только сок.
Кекс получается несладкий. Сладкоежки, обратите на это внимание! При желании количество сахара можно увеличить до 120-130 грамм.
Итак, подготовим продукт по списку.
Из апельсина выжмем сок. Напомню, что можно еще снять цедру. Отставим в сторону.
Смешаем яйца, соль, сахар, творог, растительное масло, добавим апельсиновый сок. Все хорошо перемешиваем.
Добавим муку, смешанную с разрыхлителем и крахмалом. Перемешиваем. Тесто получится очень нежной консистенции.
Выкладываем тесто в форму, слегка смазанную маслом и присыпанную мукой. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Проверка на сухую лучину обязательна.
Творожный кекс с апельсиновым соком готов. Чуть остудим в форме, затем вынимаем и на решетку. При желании можно присыпать кекс сахарной пудрой.
Вот такой он в разрезе. Приятного вам чаепития!
|Рубрики:
|прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/кексы
Моя_кулинарная_книга
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]