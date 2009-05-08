Творожная выпечка очень ароматна и вкусна. Сегодня печем творожный кекс с апельсиновым соком.

Творог лучше брать мягкий. Если у вас такового нет, то творог необходимо будет перетереть через сито. Для дополнительного вкуса и аромата можно снять с апельсина цедру и добавить ее в тесто. У меня апельсины были зеленые, то есть они полностью пригодны для еды и приготовления соков, но цедра у них зеленая, поэтому я добавила только сок.

Кекс получается несладкий. Сладкоежки, обратите на это внимание! При желании количество сахара можно увеличить до 120-130 грамм.

Итак, подготовим продукт по списку.

Из апельсина выжмем сок. Напомню, что можно еще снять цедру. Отставим в сторону.

Смешаем яйца, соль, сахар, творог, растительное масло, добавим апельсиновый сок. Все хорошо перемешиваем.

Добавим муку, смешанную с разрыхлителем и крахмалом. Перемешиваем. Тесто получится очень нежной консистенции.

Выкладываем тесто в форму, слегка смазанную маслом и присыпанную мукой. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Ориентируйтесь по своей духовке. Проверка на сухую лучину обязательна.

Творожный кекс с апельсиновым соком готов. Чуть остудим в форме, затем вынимаем и на решетку. При желании можно присыпать кекс сахарной пудрой.

Вот такой он в разрезе. Приятного вам чаепития!