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Тертый пирог с яблочным повидлом

Четверг, 14 Ноября 2024 г. 09:33 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Тертый пирог с яблочным повидлом простой рецепт пошаговый в домашних условиях быстро. Знаменитый тёртый пирог: меняя начинки, можно готовить хоть каждый день!
Ингредиенты.
 
• Ванилин - 1 пак.
• Повидло яблочное
• Слив. масло - 180 г
• Яйцо - 1 шт.
• Сахар - 100 г
• Сахарная пудра
• Мука ~ 400 г
• Сметана - 2 ст.л.
• Разрыхлитель - 1 ч.л.
Как приготовить Тертый пирог с яблочным повидлом простой рецепт

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1. Муку смешиваю с разрыхлителем и натираю на терке сливочное масло. Перетираю все в крошку. Смешиваю яйцо, сахар и ванилин. Когда смесь побелеет, добавляю сметану. Соединяю жидкую смесь и крошку. Замешиваю мягкое тесто. Делю на 2 части.


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2. Одну часть (которая поменьше) убираю в морозилку. Вторую часть раскатываю на листе пергамента. Формирую прямоугольник толщиной 7-8 мм Для начинки можно взять любое густое варенье, перетертый с желтком творог, запеченную тыкву, сухофрукты и т.д. У меня яблочное повидло.


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3. Распределяю его по всей поверхности теста. Второй кусок теста достаю из морозилки и натираю сверху.


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4. Ставлю в разогретую до 180˚C духовку на 20-25 мин. Зависит от духовки! Пирог должен хорошо подрумяниться. Нарезаю на кусочки, пока горячий.


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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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