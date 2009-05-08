Тертый пирог с яблочным повидлом простой рецепт пошаговый в домашних условиях быстро. Знаменитый тёртый пирог: меняя начинки, можно готовить хоть каждый день!

Ингредиенты.

• Ванилин - 1 пак.

• Повидло яблочное

• Слив. масло - 180 г

• Яйцо - 1 шт.

• Сахар - 100 г

• Сахарная пудра

• Мука ~ 400 г

• Сметана - 2 ст.л.

• Разрыхлитель - 1 ч.л.

Как приготовить Тертый пирог с яблочным повидлом простой рецепт

1. Муку смешиваю с разрыхлителем и натираю на терке сливочное масло. Перетираю все в крошку. Смешиваю яйцо, сахар и ванилин. Когда смесь побелеет, добавляю сметану. Соединяю жидкую смесь и крошку. Замешиваю мягкое тесто. Делю на 2 части.





2. Одну часть (которая поменьше) убираю в морозилку. Вторую часть раскатываю на листе пергамента. Формирую прямоугольник толщиной 7-8 мм Для начинки можно взять любое густое варенье, перетертый с желтком творог, запеченную тыкву, сухофрукты и т.д. У меня яблочное повидло.





3. Распределяю его по всей поверхности теста. Второй кусок теста достаю из морозилки и натираю сверху.





4. Ставлю в разогретую до 180˚C духовку на 20-25 мин. Зависит от духовки! Пирог должен хорошо подрумяниться. Нарезаю на кусочки, пока горячий.





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