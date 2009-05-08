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Тертый пирог с яблочным повидлом
1. Муку смешиваю с разрыхлителем и натираю на терке сливочное масло. Перетираю все в крошку. Смешиваю яйцо, сахар и ванилин. Когда смесь побелеет, добавляю сметану. Соединяю жидкую смесь и крошку. Замешиваю мягкое тесто. Делю на 2 части.
2. Одну часть (которая поменьше) убираю в морозилку. Вторую часть раскатываю на листе пергамента. Формирую прямоугольник толщиной 7-8 мм Для начинки можно взять любое густое варенье, перетертый с желтком творог, запеченную тыкву, сухофрукты и т.д. У меня яблочное повидло.
3. Распределяю его по всей поверхности теста. Второй кусок теста достаю из морозилки и натираю сверху.
4. Ставлю в разогретую до 180˚C духовку на 20-25 мин. Зависит от духовки! Пирог должен хорошо подрумяниться. Нарезаю на кусочки, пока горячий.
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|пироги/песочное тесто, бисквит
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