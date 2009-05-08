Яблочное печенье — это восхитительное лакомство, которое сочетает в себе нежность теста и сладость спелых яблок. Этот десерт идеально подходит для уютных осенних вечеров и может стать одновременно и изысканным угощением для гостей, и теплым моментом, разделяемым с семьей.

Яблочное печенье привлекает не только своим вкусом, но и ароматом, который наполняет дом уютом и атмосферой домашнего тепла.

Яблоки, используемые в рецепте, не только придают печенью естественную сладость и сочность, но и обогащают его витаминами. Особенно в сезон, когда урожай этих фруктов достигает пика.

Ингредиенты:

яблоки — 2 шт.;

сливочное масло — 70 г;

сахар — 60 г;

яйцо — шт.;

мука — 140 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.;

соль — щепотка;

корица — щепотка.

Приготовление яблочного печенья:

Разбиваем в миску яйцо, высыпаем сахар и тщательно перемешиваем. Добавляем в смесь сливочное мягкое масло, продолжаем смешивать до однородности.

Высыпаем в смесь ½ часть муки, разрыхлитель, соль и корицу, замешиваем тесто. Высыпаем остатки муки и замешиваем густое и липкое тесто.

Очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек, нарезаем маленьким кубиком. Высыпаем яблоки в тесто, перемешиваем.

Выкладываем тесто с яблоками на противень небольшими порциями и выпекаем при 180 градусах 15 минут.

Получается быстрое и довольно вкусное печенье.

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