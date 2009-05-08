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Яблочное печенье «Нежность» с кусочками яблок. Справится даже ребенок

Четверг, 14 Ноября 2024 г. 09:26 + в цитатник
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Яблочное печенье — это восхитительное лакомство, которое сочетает в себе нежность теста и сладость спелых яблок. Этот десерт идеально подходит для уютных осенних вечеров и может стать одновременно и изысканным угощением для гостей, и теплым моментом, разделяемым с семьей.
 
Яблочное печенье привлекает не только своим вкусом, но и ароматом, который наполняет дом уютом и атмосферой домашнего тепла.
 
Яблоки, используемые в рецепте, не только придают печенью естественную сладость и сочность, но и обогащают его витаминами. Особенно в сезон, когда урожай этих фруктов достигает пика.
 
Ингредиенты:
 
яблоки — 2 шт.;
сливочное масло — 70 г;
сахар — 60 г;
яйцо — шт.;
мука — 140 г;
разрыхлитель — 1 ч.л.;
соль — щепотка;
корица — щепотка.
Приготовление яблочного печенья:
Разбиваем в миску яйцо, высыпаем сахар и тщательно перемешиваем. Добавляем в смесь сливочное мягкое масло, продолжаем смешивать до однородности.
 
Высыпаем в смесь ½ часть муки, разрыхлитель, соль и корицу, замешиваем тесто. Высыпаем остатки муки и замешиваем густое и липкое тесто.
 
Очищаем яблоки от кожуры и семенных коробочек, нарезаем маленьким кубиком. Высыпаем яблоки в тесто, перемешиваем.

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Выкладываем тесто с яблоками на противень небольшими порциями и выпекаем при 180 градусах 15 минут.

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Получается быстрое и довольно вкусное печенье.

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Рубрики:  прочая выпечка, пирожки, кексы, рулеты,пряники/печенье,пряники
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