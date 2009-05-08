Воскресенье, 10 Ноября 2024 г. 08:44
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Все продукты уже есть у вас в холодильнике. Быстрый и вкусный закусочный салат
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Метки:
закусочный салат
Салат с солеными огурцами — это одно из тех блюд, которые ассоциируются с домашним уютом. Он сочетает в себе простоту и доступность ингредиентов с удивительным вкусом. Салат часто готовят на праздники, застолья и просто в повседневной жизни, поскольку он не требует особых кулинарных навыков и быстро готовится.
Солёные огурцы, являясь основным компонентом, придают блюду характерный пикантный вкус, который прекрасно гармонирует с другими ингредиентами, такими как зеленый горошек, красный лук, чеснок.
Ингредиенты:
Огурцы соленые — 4 шт.;
Лук красный — 1 шт.;
Горошек консервированный — 100 г;
Чеснок — 1 зубчик;
Укроп — пучок;
Черынй перец — щепотка;
Ароматное растительное масло — 3 ст.л.
Приготовление закусочного салата:
Нарезаем небольшими кубиками соленые огурцы, полукольцами режем красный лук. Смешиваем лук и огурцы в салатнике, высыпаем туда же консервированный горошек.
Предварительно горошек избавляем от лишней жидкости. Пропускаем в салат зубчик чеснока через пресс, шинкуем в салат укроп.
Добавляем в салат черный перец и вливаем ароматное растительное масло, тщательно перемешиваем.
Получается вкусный и очень быстрый салат из самых бюджетных продуктов. Соль лучше не использовать в салате, так как он уже содержит соленые огурцы.
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