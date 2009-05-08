Салат с солеными огурцами — это одно из тех блюд, которые ассоциируются с домашним уютом. Он сочетает в себе простоту и доступность ингредиентов с удивительным вкусом. Салат часто готовят на праздники, застолья и просто в повседневной жизни, поскольку он не требует особых кулинарных навыков и быстро готовится.

Солёные огурцы, являясь основным компонентом, придают блюду характерный пикантный вкус, который прекрасно гармонирует с другими ингредиентами, такими как зеленый горошек, красный лук, чеснок.

Ингредиенты:

Огурцы соленые — 4 шт.;

Лук красный — 1 шт.;

Горошек консервированный — 100 г;

Чеснок — 1 зубчик;

Укроп — пучок;

Черынй перец — щепотка;

Ароматное растительное масло — 3 ст.л.

Приготовление закусочного салата:

Нарезаем небольшими кубиками соленые огурцы, полукольцами режем красный лук. Смешиваем лук и огурцы в салатнике, высыпаем туда же консервированный горошек.

Предварительно горошек избавляем от лишней жидкости. Пропускаем в салат зубчик чеснока через пресс, шинкуем в салат укроп.

Добавляем в салат черный перец и вливаем ароматное растительное масло, тщательно перемешиваем.

Получается вкусный и очень быстрый салат из самых бюджетных продуктов. Соль лучше не использовать в салате, так как он уже содержит соленые огурцы.

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