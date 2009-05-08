Важно: пирог должен быть не очень высокий, тогда тесто полностью пропитывается сливовым соком и получается фантастически вкусно 🤤

Ингредиенты.

Форма 20х30 см

Яйца 2 шт.🥚

Сахар 120 г

Ванильный сахар 5 г

Сливочное масло 50 г 🧈

Молоко 120 мл 🥛

Мука 250 г

Разрыхлитель 5 г

Для начинки:

Сливы 700 г

Для штрейзеля:

Сахар 100 г

Мука 120 г

Сливочное масло 80 г

Как приготовить Сливовый пирог со штрейзелем простой рецепт

1. Взбить до бела яйца с сахаром, добавить растопленное сливочное масло, молоко, ванильный сахар и снова взбить. Всыпать муку, разрыхлитель и взбить до однородности.





2. Для штрейзеля смешать муку, сахар и холодное сливочное масло до состояния крошки. Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки.

3. Вылить тесто в форму для выпечки смазанную маслом или застеленную пергаментом и равномерно распределить его.

4. Вставить в тесто сливы и сверху посыпать штрейзелем. Выпекать при температуре 200° в течение 45 минут 🔥





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