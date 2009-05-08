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Создан: 08.05.2009
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Сливовый пирог со штрейзелем

Суббота, 09 Ноября 2024 г. 10:29 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Важно: пирог должен быть не очень высокий, тогда тесто полностью пропитывается сливовым соком и получается фантастически вкусно 🤤
Ингредиенты.
 
Форма 20х30 см
 
Яйца 2 шт.🥚
Сахар 120 г
Ванильный сахар 5 г
Сливочное масло 50 г 🧈
Молоко 120 мл 🥛
Мука 250 г
Разрыхлитель 5 г
 
Для начинки:
Сливы 700 г
 
Для штрейзеля:
Сахар 100 г
Мука 120 г
Сливочное масло 80 г
Как приготовить Сливовый пирог со штрейзелем простой рецепт

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1. Взбить до бела яйца с сахаром, добавить растопленное сливочное масло, молоко, ванильный сахар и снова взбить. Всыпать муку, разрыхлитель и взбить до однородности.


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2. Для штрейзеля смешать муку, сахар и холодное сливочное масло до состояния крошки. Сливы вымыть, разрезать пополам и удалить косточки.

3. Вылить тесто в форму для выпечки смазанную маслом или застеленную пергаментом и равномерно распределить его.
4. Вставить в тесто сливы и сверху посыпать штрейзелем. Выпекать при температуре 200° в течение 45 минут 🔥


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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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Процитировано 9 раз
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