Королевская ватрушка — это традиционное русское блюдо, которое занимает особое место в кулинарной культуре страны. Это лакомство связано с многовековыми кулинарными традициями. Популярность ватрушек не угасает с течением времени.

Обычно ватрушки готовят из мягкого теста с различными начинками, среди которых чаще всего встречаются творог, фрукты или варенье.

История королевской ватрушки восходит к древним временам, когда выпечка из теста с начинкой была неотъемлемой частью русской кухни.

Ингредиенты для теста: Мука — 380 г; Сливочное масло — 250 г; Сахар — 100 г; Желтки — 2 шт.; Яйцо — 1 шт.; Сливки — 50 мл; Соль — щепотка; Ванилин — щепотка; Разрыхлитель — 10 г. Ингредиенты для начинки: Творог — 400 г; Сахар — 130 г; Ванилин — щепотка; Крахмал — 1 ст.л.; Белки — 2 шт. Приготовление королевской ватрушки: Выкладываем мягкое сливочное масло в муку и перетираем до состояния крошки. Добавляем в муку сахар, смешиваем, ¼ часть крошки оставляем для декора. Выкладываем к основной части теста желтки и яйцо, перемешиваем. Вливаем в смесь сливки, солим, высыпаем ванилин и разрыхлитель. Замешиваем эластичное и мягкое тесто, накрываем его пищевой пленкой. Для начинки смешиваем творог с сахаром и ванилином, добавляем крахмал и белки. Взбиваем все компоненты до однородности при помощи погружного блендера. Тесто делим на две части, побольше и поменьше. Большую часть раскатываем скалкой в пласт, который сможет покрыть дно и бортики формы для выпечки. Выкладываем в форму для выпекания тесто, распределяем по дну и бортикам. Выкладываем в тесто начинку, распределяем по поверхности.

Раскатываем меньший ком теста в пласт по размерам равный непокрытой верхушке ватрушки.

Делим пласт на небольшие полоски, выкладываем их на творожную начинку на ватрушке. Можно выложить полоски крест на крест.





Далее смазываем полоски желтком и посыпаем оставленной заранее сливочной крошкой.

Выпекаем пирог при 190 градусов 40-45 минут.

Приятного аппетита!

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