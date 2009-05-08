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Королевская ватрушка — это традиционное русское блюдо, которое занимает особое место в кулинарной культуре страны. Это лакомство связано с многовековыми кулинарными традициями. Популярность ватрушек не угасает с течением времени.
Обычно ватрушки готовят из мягкого теста с различными начинками, среди которых чаще всего встречаются творог, фрукты или варенье.
История королевской ватрушки восходит к древним временам, когда выпечка из теста с начинкой была неотъемлемой частью русской кухни.
Ингредиенты для теста:
Мука — 380 г;
Сливочное масло — 250 г;
Сахар — 100 г;
Желтки — 2 шт.;
Яйцо — 1 шт.;
Сливки — 50 мл;
Соль — щепотка;
Ванилин — щепотка;
Разрыхлитель — 10 г.
Ингредиенты для начинки:
Творог — 400 г;
Сахар — 130 г;
Ванилин — щепотка;
Крахмал — 1 ст.л.;
Белки — 2 шт.
Приготовление королевской ватрушки:
Выкладываем мягкое сливочное масло в муку и перетираем до состояния крошки. Добавляем в муку сахар, смешиваем, ¼ часть крошки оставляем для декора.
Выкладываем к основной части теста желтки и яйцо, перемешиваем. Вливаем в смесь сливки, солим, высыпаем ванилин и разрыхлитель.
Замешиваем эластичное и мягкое тесто, накрываем его пищевой пленкой. Для начинки смешиваем творог с сахаром и ванилином, добавляем крахмал и белки.
Взбиваем все компоненты до однородности при помощи погружного блендера. Тесто делим на две части, побольше и поменьше.
Большую часть раскатываем скалкой в пласт, который сможет покрыть дно и бортики формы для выпечки. Выкладываем в форму для выпекания тесто, распределяем по дну и бортикам.
Выкладываем в тесто начинку, распределяем по поверхности.
Раскатываем меньший ком теста в пласт по размерам равный непокрытой верхушке ватрушки.
Делим пласт на небольшие полоски, выкладываем их на творожную начинку на ватрушке. Можно выложить полоски крест на крест.
Далее смазываем полоски желтком и посыпаем оставленной заранее сливочной крошкой.
Выпекаем пирог при 190 градусов 40-45 минут.
Приятного аппетита!
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