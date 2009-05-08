|
Торт из печенья, творога, сметаны и малины (без выпечки)
Творог должен быть мягким, вязким.
Желатин заранее залейте водой, дайте набухнуть, а затем распустите либо на водяной бане, либо на малом нагреве на плите, либо в микроволновке 5-7 секунд.
Смешайте творог с сахаром, ванилином, сметаной и сливками.
Добавьте распущенный желатин.
Перемешайте до однородности.
Добавьте малину (замороженную разморозьте) и перемешайте, раздавливая ягоды.
В форму (у меня 20х20 см) выложите слой печенья. На печенье - крем. Разровняйте.
Так соберите весь десерт. Последний слой должен быть из крема.
Уберите форму с десертом в холодильник часа на три, а лучше - на ночь: тогда печенье хорошо пропитается и кремовый слой застынет.
Простой и незамысловатый торт из печенья, творога, сметаны и малины (без выпечки) готов. Нарежьте порционно и подавайте.
Приятного чаепития!
|Рубрики:
|торты/торты без выпечки
Моя_кулинарная_книга
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]