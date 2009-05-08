Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

бисквитный рулет блюда из овощей булочки из дрожжевого теста булочки с начинкой быстрый торт вкусно и просто выпечка десерт десерты домашнее мороженое домашнее печенье домашний торт жареные пирожки заготовки на зиму закуски заливной пирог заливной пирог с рыбными консервами запеканки итальянская кухня кекс на кефире клубничный пирог куриные котлеты ленивые пирожки лимонный пирог меренговый рулет минтай морковный пирог пасха песочное печенье печенье печенье к чаю печенье на кефире пирог к чаю пирог на кефире пирог на скорую руку пирог с абрикосами пирог с вареньем пирог с творогом пирог с яблоками пирог с ягодами пирог со смородиной пироги пирожки пирожки в духовке пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки с мясом пирожные простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты супы творожная запеканка творожное печенье творожные булочки творожные кексы творожный кекс творожный пирог творожный торт тесто для пирожков торт «медовик» торт «наполеон» торт без выпечки торт за 15 минут торт на сковороде торты без выпечки торты с выпечкой французская кухня хлеб шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 71804
Комментариев: 169938
Написано: 258619


Торт из печенья, творога, сметаны и малины (без выпечки)

Четверг, 07 Ноября 2024 г. 08:46 + в цитатник
Ipola все записи автора

2835299_Tort_iz_pechenya_tvoroga_smetani_i_malini_bez_vipechki (600x450, 373Kb)

Очень простой, но вкусный творожно-сметанный торт из печенья без выпечки, бонусом в котором будут ягоды малины (свежие или замороженные).
Ингредиенты
Печенье - 200 г
 
Творог - 250 г
 
Сливки - 50 мл
 
Сахар - 100 г
 
Ванилин - на кончике ножа
 
Желатин - 9 г (1 ст.л.)
 
Вода - 60 мл
 
Сметана - 250 г
 
Малина - 100 г

Процесс приготовления

Творог должен быть мягким, вязким.

 

Желатин заранее залейте водой, дайте набухнуть, а затем распустите либо на водяной бане, либо на малом нагреве на плите, либо в микроволновке 5-7 секунд.

 

 

Смешайте творог с сахаром, ванилином, сметаной и сливками.

 

 

Добавьте распущенный желатин.

 

Перемешайте до однородности.

 

 

Добавьте малину (замороженную разморозьте) и перемешайте, раздавливая ягоды.

 

 

В форму (у меня 20х20 см) выложите слой печенья. На печенье - крем. Разровняйте.

 

Так соберите весь десерт. Последний слой должен быть из крема.

 

Уберите форму с десертом в холодильник часа на три, а лучше - на ночь: тогда печенье хорошо пропитается и кремовый слой застынет.

 

Простой и незамысловатый торт из печенья, творога, сметаны и малины (без выпечки) готов. Нарежьте порционно и подавайте.

 

 

Приятного чаепития!

 

Торт из печенья, творога, сметаны и малины (без выпечки), рецепт с фото
Рубрики:  торты/торты без выпечки
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 10 раз
Понравилось: 6 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте