Творог должен быть мягким, вязким.

Желатин заранее залейте водой, дайте набухнуть, а затем распустите либо на водяной бане, либо на малом нагреве на плите, либо в микроволновке 5-7 секунд.

Смешайте творог с сахаром, ванилином, сметаной и сливками.

Добавьте распущенный желатин.

Перемешайте до однородности.

Добавьте малину (замороженную разморозьте) и перемешайте, раздавливая ягоды.

В форму (у меня 20х20 см) выложите слой печенья. На печенье - крем. Разровняйте.

Так соберите весь десерт. Последний слой должен быть из крема.

Уберите форму с десертом в холодильник часа на три, а лучше - на ночь: тогда печенье хорошо пропитается и кремовый слой застынет.

Простой и незамысловатый торт из печенья, творога, сметаны и малины (без выпечки) готов. Нарежьте порционно и подавайте.

Приятного чаепития!