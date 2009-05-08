Тыквенный торт – это не просто десерт, а настоящее кулинарное произведение искусства, которое сочетает в себе теплые осенние ароматы и насыщенный, богатый вкус. Этот торт станет настоящей находкой для любителей сладких угощений, а также для тех, кто хочет удивить своих близких чем-то необычным и вкусным.

Одной из главных особенностей тыквенного торта является его питательная ценность и натуральность ингредиентов. Тыква – это не только насыщенный желтый цвет и сладковатый вкус, но и богатый источник витаминов, минералов и клетчатки.

Приготовим простой и быстрый тыквенный торт

Ингредиенты для бисквита:

тыква — 200 г;

горячая вода — 20 мл;

яйца — 3 шт.;

сахар — 100 г;

ванильный сахар — 10 г;

растительное масло — 50 мл;

мука — 180 г;

разрыхлитель — 10 г.

Ингредиенты для крема:

сметана — 400 г;

сахарная пудра — 100 г.

Приготовление тыквенного торта:

Очищенную тыкву измельчаем погружным блендером до состояния пюре. В отдельную тару разбиваем яйца, высыпаем ванильный и классический сахар, вливаем горячую воду и взбиваем венчиком до побеления.

Далее вливаем в смесь растительное масло, высыпаем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. В однородное тесто выкладываем тыквенное пюре, перемешиваем.

Выливаем тыквенное тесто в форму для выпечки и выпекаем при 180 градусах полчаса. Для крема смешиваем сметану с сахарной пудрой.

Готовый бисквит делим на два коржа, смазываем один из них ½ частью крема.

Накрываем кремовый слой вторым коржом и смазываем верхушку. Оставляем пирог на час в холодильнике для стабилизации, а затем подаем к столу. Украсить пирог можно по-разному, например, посыпать верхушку цедрой апельсина.

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