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Быстрый тыквенный торт. Вкусный десерт на любое торжество: не нуждается в пропитке

Четверг, 07 Ноября 2024 г. 08:40 + в цитатник
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Тыквенный торт – это не просто десерт, а настоящее кулинарное произведение искусства, которое сочетает в себе теплые осенние ароматы и насыщенный, богатый вкус. Этот торт станет настоящей находкой для любителей сладких угощений, а также для тех, кто хочет удивить своих близких чем-то необычным и вкусным.
 
Одной из главных особенностей тыквенного торта является его питательная ценность и натуральность ингредиентов. Тыква – это не только насыщенный желтый цвет и сладковатый вкус, но и богатый источник витаминов, минералов и клетчатки.
 
Приготовим простой и быстрый тыквенный торт
Ингредиенты для бисквита:
 
тыква — 200 г;
горячая вода — 20 мл;
яйца — 3 шт.;
сахар — 100 г;
ванильный сахар — 10 г;
растительное масло — 50 мл;
мука — 180 г;
разрыхлитель — 10 г.
Ингредиенты для крема:
 
сметана — 400 г;
сахарная пудра — 100 г.
Приготовление тыквенного торта:
Очищенную тыкву измельчаем погружным блендером до состояния пюре. В отдельную тару разбиваем яйца, высыпаем ванильный и классический сахар, вливаем горячую воду и взбиваем венчиком до побеления.
 
Далее вливаем в смесь растительное масло, высыпаем муку и разрыхлитель, замешиваем тесто. В однородное тесто выкладываем тыквенное пюре, перемешиваем.
 
Выливаем тыквенное тесто в форму для выпечки и выпекаем при 180 градусах полчаса. Для крема смешиваем сметану с сахарной пудрой.
 
Готовый бисквит делим на два коржа, смазываем один из них ½ частью крема.
 

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Накрываем кремовый слой вторым коржом и смазываем верхушку. Оставляем пирог на час в холодильнике для стабилизации, а затем подаем к столу. Украсить пирог можно по-разному, например, посыпать верхушку цедрой апельсина.

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Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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