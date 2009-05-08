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Создан: 08.05.2009
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Медовый торт со сгущенкой

Вторник, 05 Ноября 2024 г. 10:00 + в цитатник
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Ингредиенты
Для коржей:
мука - 1 стакан;
 
яйца - 2 штуки;
 
сахар - 2 ст. ложки;
 
мёд - 2 ст. ложки
 
разрыхлитель - 1 ч. ложка;
 
соль - 1 щепотка.
 
Для крема:
вареная сгущенка - 150 г;
 
сметана - 200 мл;
 
мёд - 1-2 ст. ложки.
 
Шоколад, сахарная посыпка.

Процесс приготовления

Если кто-то любит доступные и вкусные домашние торты как и я, то предлагаю вариант простого медового тортика. Мне не поддается сложное оформление, поэтому торты обычно просто чем-нибудь посыпаю: шоколадом, кондитерской посыпкой, крошкой от печенья, орехами и т.д.

 

Подготовьте мёд, муку с разрыхлителем, сахар, яйца, сметану, сгущенку и что-нибудь для оформления, например, шоколад.

 

 

Для теста хорошо взбейте яйца, сахар и мёд.

 

 

Добавьте муку с разрыхлителем и щепоткой соли и перемешайте.

 

 

Испеките 2 коржа в формах около 22 см в диаметре при 180 градусах до зарумянивания, примерно 15 минут.

 

 

Для крема соедините сметану, вареную сгущенку и мёд.

 

 

Перемешайте в однородную массу и крем готов.

 

 

Соберите торт: промажьте коржи и торт со всех сторон кремом.

 

 

Посыпьте торт измельченным шоколадом и кондитерской посыпкой.

 

Вкусный медовый торт

 

Дайте торту пропитаться некоторое время. Храните в холодильнике.

 

Рецепт медового торта со сгущенкой

Приятного чаепития!

 

Медовый торт со сгущенкой, рецепт с фото

Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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