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Медовый торт со сгущенкой
Если кто-то любит доступные и вкусные домашние торты как и я, то предлагаю вариант простого медового тортика. Мне не поддается сложное оформление, поэтому торты обычно просто чем-нибудь посыпаю: шоколадом, кондитерской посыпкой, крошкой от печенья, орехами и т.д.
Подготовьте мёд, муку с разрыхлителем, сахар, яйца, сметану, сгущенку и что-нибудь для оформления, например, шоколад.
Для теста хорошо взбейте яйца, сахар и мёд.
Добавьте муку с разрыхлителем и щепоткой соли и перемешайте.
Испеките 2 коржа в формах около 22 см в диаметре при 180 градусах до зарумянивания, примерно 15 минут.
Для крема соедините сметану, вареную сгущенку и мёд.
Перемешайте в однородную массу и крем готов.
Соберите торт: промажьте коржи и торт со всех сторон кремом.
Посыпьте торт измельченным шоколадом и кондитерской посыпкой.
Дайте торту пропитаться некоторое время. Храните в холодильнике.
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