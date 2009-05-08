Если кто-то любит доступные и вкусные домашние торты как и я, то предлагаю вариант простого медового тортика. Мне не поддается сложное оформление, поэтому торты обычно просто чем-нибудь посыпаю: шоколадом, кондитерской посыпкой, крошкой от печенья, орехами и т.д.

Подготовьте мёд, муку с разрыхлителем, сахар, яйца, сметану, сгущенку и что-нибудь для оформления, например, шоколад.

Для теста хорошо взбейте яйца, сахар и мёд.

Добавьте муку с разрыхлителем и щепоткой соли и перемешайте.

Испеките 2 коржа в формах около 22 см в диаметре при 180 градусах до зарумянивания, примерно 15 минут.

Для крема соедините сметану, вареную сгущенку и мёд.

Перемешайте в однородную массу и крем готов.

Соберите торт: промажьте коржи и торт со всех сторон кремом.

Посыпьте торт измельченным шоколадом и кондитерской посыпкой.

Дайте торту пропитаться некоторое время. Храните в холодильнике.