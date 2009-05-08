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Создан: 08.05.2009
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Все смешали и в духовку. Нежный пирог за 35 минут: получается вкуснее любого торта

Пятница, 01 Ноября 2024 г. 08:54 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Пирог со смородиной — это вкусное и ароматное лакомство, которое радует гурманов своей яркой кисло-сладкой ноткой и насыщенным ягодным вкусом.
 
Смородина, благодаря своему характерному аромату и высокому содержанию витаминов, занимает особое место в русской кухне, и ее использование в выпечке стало традицией на протяжении многих поколений.
 
Пироги со смородиной могут быть как сладкими, так и нейтральными по вкусу, и их рецепты варьируются от простых до более изысканных.
 
Классическое тесто, сочетаясь со свежими или замороженными ягодами, создаёт удивительный ансамбль, где каждый кусочек пирога приносит радость и удовлетворение.
 
Ингредиенты для теста:
 
яйцо — 3 шт.;
сахар — 200 г;
сливочное масло — 100 г;
кефир — 200 мл;
мука — 280 г;
разрыхлитель — 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
 
смородина — 200 г;
крахмал — 1 ст.л.;
сливочное масло — 30 г;
сахар — 2 ст.л
Приготовление пирога со смородиной:
Для теста взбиваем миксером смесь сахара и яиц до пышности, добавляем к ним растопленное сливочное масло. Вливаем в смесь кефир и продолжаем смешивать.
 
Просеиваем в данную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто при помощи миксера. Соединяем смородину с крахмалом и высыпаем в тесто, перемешиваем.


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Застилаем форму для выпечки пергаментом и выливаем в неё тесто со смородиной. Растапливаем сливочное масло и смешиваем с сахаром, поливаем смесью верхушку теста.


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Выпекаем пирог при 175 градусах 30 минут.


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После приготовления даем пирогу слегка остыть и вынимаем из формы. Можно по желанию посыпать пирог сахарной пудрой.


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Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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