Пирог со смородиной — это вкусное и ароматное лакомство, которое радует гурманов своей яркой кисло-сладкой ноткой и насыщенным ягодным вкусом.

Смородина, благодаря своему характерному аромату и высокому содержанию витаминов, занимает особое место в русской кухне, и ее использование в выпечке стало традицией на протяжении многих поколений.

Пироги со смородиной могут быть как сладкими, так и нейтральными по вкусу, и их рецепты варьируются от простых до более изысканных.

Классическое тесто, сочетаясь со свежими или замороженными ягодами, создаёт удивительный ансамбль, где каждый кусочек пирога приносит радость и удовлетворение.

Ингредиенты для теста:

яйцо — 3 шт.;

сахар — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

кефир — 200 мл;

мука — 280 г;

разрыхлитель — 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки:

смородина — 200 г;

крахмал — 1 ст.л.;

сливочное масло — 30 г;

сахар — 2 ст.л

Приготовление пирога со смородиной:

Для теста взбиваем миксером смесь сахара и яиц до пышности, добавляем к ним растопленное сливочное масло. Вливаем в смесь кефир и продолжаем смешивать.

Просеиваем в данную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто при помощи миксера. Соединяем смородину с крахмалом и высыпаем в тесто, перемешиваем.





Застилаем форму для выпечки пергаментом и выливаем в неё тесто со смородиной. Растапливаем сливочное масло и смешиваем с сахаром, поливаем смесью верхушку теста.







Выпекаем пирог при 175 градусах 30 минут.





После приготовления даем пирогу слегка остыть и вынимаем из формы. Можно по желанию посыпать пирог сахарной пудрой.





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