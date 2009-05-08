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Пирог со смородиной — это вкусное и ароматное лакомство, которое радует гурманов своей яркой кисло-сладкой ноткой и насыщенным ягодным вкусом.
Смородина, благодаря своему характерному аромату и высокому содержанию витаминов, занимает особое место в русской кухне, и ее использование в выпечке стало традицией на протяжении многих поколений.
Пироги со смородиной могут быть как сладкими, так и нейтральными по вкусу, и их рецепты варьируются от простых до более изысканных.
Классическое тесто, сочетаясь со свежими или замороженными ягодами, создаёт удивительный ансамбль, где каждый кусочек пирога приносит радость и удовлетворение.
Ингредиенты для теста:
яйцо — 3 шт.;
сахар — 200 г;
сливочное масло — 100 г;
кефир — 200 мл;
мука — 280 г;
разрыхлитель — 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки:
смородина — 200 г;
крахмал — 1 ст.л.;
сливочное масло — 30 г;
сахар — 2 ст.л
Приготовление пирога со смородиной:
Для теста взбиваем миксером смесь сахара и яиц до пышности, добавляем к ним растопленное сливочное масло. Вливаем в смесь кефир и продолжаем смешивать.
Просеиваем в данную смесь муку и разрыхлитель, замешиваем густое тесто при помощи миксера. Соединяем смородину с крахмалом и высыпаем в тесто, перемешиваем.
Застилаем форму для выпечки пергаментом и выливаем в неё тесто со смородиной. Растапливаем сливочное масло и смешиваем с сахаром, поливаем смесью верхушку теста.
Выпекаем пирог при 175 градусах 30 минут.
После приготовления даем пирогу слегка остыть и вынимаем из формы. Можно по желанию посыпать пирог сахарной пудрой.
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