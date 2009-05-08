Лепешки на кефире — это простое и вкусное блюдо, которое обладает множеством вариаций и может стать отличным дополнением к любому столу. Кефир, являясь естественным источником пробиотиков, не только улучшает пищеварение, но и придает тесту особую легкость и воздушность.

Такие лепешки легко готовить и они прекрасно подойдут как к основным блюдам, так и в качестве самостоятельной закуски.

Это отличный способ как разнообразить свой рацион, так и порадовать близких свежей, домашней выпечкой. Важно отметить, что их можно подавать как горячими, так и холодными, что делает их универсальным угощением для любого времени года.

Ингредиенты:

Кефир 3,2% — 500 мл;

Яйца — 3 шт.;

Сахар — 1 ст.л.;

Соль — 1 ч.л.;

Масло растительное — 4 ст.л.;

Сода — 1 ч.л.;

Мука — 650 г.

Приготовление лепешек на кефире:

В глубокую миску разбиваем яйца, высыпаем соль, сахар, добавляем кефир и перемешиваем. Высыпаем в данную массу часть муки, замешиваем тесто.

Высыпаем в тесто соду, перемешиваем и оставляем на 3-4 минуты. Далее высыпаем остатки муки, вымешиваем мягкое и слегка липкое тесто.

Отщипываем от теста небольшие колобки, формуем толстые небольшие лепешки, прокалываем их поверхность вилкой.

В сковороде на растительном масле обжариваем лепешки с обеих сторон до румяного цвета.

В результате получаются лепешки, которые не прилипают к зубам, остаются надолго пористыми и мягкими. Также такие лепешки не имеют вкуса соды.





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