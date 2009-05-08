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Лепешки на кефире — это простое и вкусное блюдо, которое обладает множеством вариаций и может стать отличным дополнением к любому столу. Кефир, являясь естественным источником пробиотиков, не только улучшает пищеварение, но и придает тесту особую легкость и воздушность.
Такие лепешки легко готовить и они прекрасно подойдут как к основным блюдам, так и в качестве самостоятельной закуски.
Это отличный способ как разнообразить свой рацион, так и порадовать близких свежей, домашней выпечкой. Важно отметить, что их можно подавать как горячими, так и холодными, что делает их универсальным угощением для любого времени года.
Ингредиенты:
Кефир 3,2% — 500 мл;
Яйца — 3 шт.;
Сахар — 1 ст.л.;
Соль — 1 ч.л.;
Масло растительное — 4 ст.л.;
Сода — 1 ч.л.;
Мука — 650 г.
Приготовление лепешек на кефире:
В глубокую миску разбиваем яйца, высыпаем соль, сахар, добавляем кефир и перемешиваем. Высыпаем в данную массу часть муки, замешиваем тесто.
Высыпаем в тесто соду, перемешиваем и оставляем на 3-4 минуты. Далее высыпаем остатки муки, вымешиваем мягкое и слегка липкое тесто.
Отщипываем от теста небольшие колобки, формуем толстые небольшие лепешки, прокалываем их поверхность вилкой.
В сковороде на растительном масле обжариваем лепешки с обеих сторон до румяного цвета.
В результате получаются лепешки, которые не прилипают к зубам, остаются надолго пористыми и мягкими. Также такие лепешки не имеют вкуса соды.
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