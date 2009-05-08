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Шоколадный сметанник — это удивительный десерт, который сочетает в себе нежные слои шоколадного бисквита и воздушный крем на основе сметаны. Его популярность объясняется не только великолепным вкусом, но и простотой приготовления.
Этот торт способен украсить любое торжество, будь то день рождения, свадьба или просто уютный вечер с семьей.
Изначально сметанник появился в русской кухне как простое и вкусное угощение, но с течением времени рецепты начали эволюционировать, внедряя в них разнообразные ингредиенты, которые обогащают вкус и текстуру десерта.
Шоколадный сметанник стал одним из самых любимых вариантов благодаря своему глубокому шоколадному аромату, который гармонично сочетается с легкостью сметанного крема.
Ингредиенты для бисквита:
сметана — 250 г;
яйца — 2 шт.;
соль — щепотка;
сахар — 130 г;
мука — 200 г;
какао — 40 г;
ванильный сахар — щепотка;
разрыхлитель — 15 г.
Ингредиенты для крема:
сметана 20% — 500 г;
сгущенное молоко — 150 г;
сок 1/2 лимона — 30 мл;
какао — 30 г.
Ингредиенты для шоколадной глазури:
какао — 2 ст.л.;
сахар — 1 ст.л.;
сметана 20% — 3 ст.л.
Размер формы 19 на 28 см. Можно взять круглую форму 26 см.
Приготовление шоколадного сметанника:
Смешиваем для бисквита яйца со сметаной, добавляем в смесь соль, сахар, ванильный сахар, муку, разрыхлитель и какао.
Замешиваем густое тесто, которое перекладываем в форму для выпекания, застеленную пергаментом.
Выпекаем бисквит при 180 градусах 25-30 минут. После выпекания удаляем выпуклую верхушку и разрезаем на 2 коржа.
Для крема смешиваем сгущенное молоко с лимонным соком, взбиваем миксером до побеления. Добавляем в смесь сметану, взбиваем миксером 3-4 минуты.
Высыпаем к крему какао, перемешиваем.
Смазываем коржи кремом кремом и собираем торт, посыпаем бока измельченной крошкой от выпуклой части.
Для глазури растапливаем шоколад, смешиваем со сметаной и сахаром. Выкладываем глазурь в кондитерский мешок и украшаем верхушку сметанника.
Получается невероятно шоколадный и вкусный сметанник. Он легко заменит на празднике покупной шоколадный торт. Приятного аппетита!
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