Шоколадный сметанник — это удивительный десерт, который сочетает в себе нежные слои шоколадного бисквита и воздушный крем на основе сметаны. Его популярность объясняется не только великолепным вкусом, но и простотой приготовления.

Этот торт способен украсить любое торжество, будь то день рождения, свадьба или просто уютный вечер с семьей.

Изначально сметанник появился в русской кухне как простое и вкусное угощение, но с течением времени рецепты начали эволюционировать, внедряя в них разнообразные ингредиенты, которые обогащают вкус и текстуру десерта.

Шоколадный сметанник стал одним из самых любимых вариантов благодаря своему глубокому шоколадному аромату, который гармонично сочетается с легкостью сметанного крема.

Ингредиенты для бисквита:

сметана — 250 г;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

сахар — 130 г;

мука — 200 г;

какао — 40 г;

ванильный сахар — щепотка;

разрыхлитель — 15 г.

Ингредиенты для крема:

сметана 20% — 500 г;

сгущенное молоко — 150 г;

сок 1/2 лимона — 30 мл;

какао — 30 г.

Ингредиенты для шоколадной глазури:

какао — 2 ст.л.;

сахар — 1 ст.л.;

сметана 20% — 3 ст.л.

Размер формы 19 на 28 см. Можно взять круглую форму 26 см.

Приготовление шоколадного сметанника:

Смешиваем для бисквита яйца со сметаной, добавляем в смесь соль, сахар, ванильный сахар, муку, разрыхлитель и какао.

Замешиваем густое тесто, которое перекладываем в форму для выпекания, застеленную пергаментом.

Выпекаем бисквит при 180 градусах 25-30 минут. После выпекания удаляем выпуклую верхушку и разрезаем на 2 коржа.





Для крема смешиваем сгущенное молоко с лимонным соком, взбиваем миксером до побеления. Добавляем в смесь сметану, взбиваем миксером 3-4 минуты.

Высыпаем к крему какао, перемешиваем.





Смазываем коржи кремом кремом и собираем торт, посыпаем бока измельченной крошкой от выпуклой части.





Для глазури растапливаем шоколад, смешиваем со сметаной и сахаром. Выкладываем глазурь в кондитерский мешок и украшаем верхушку сметанника.

Получается невероятно шоколадный и вкусный сметанник. Он легко заменит на празднике покупной шоколадный торт. Приятного аппетита!





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