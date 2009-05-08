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Салат из свеклы и копченого сыра. Этот вкус меня преследует уже несколько дней

Пятница, 25 Октября 2024 г. 09:25 + в цитатник
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Салат из свеклы и копченого сыра — это интересное и необычное сочетание, которое завоевало популярность благодаря своей оригинальности и богатству вкусов.
 
Свекла, известная своими сладковатыми нотами и ярким цветом, вступает в гармоничное единство с копченым сыром, который придаёт салату насыщенность и пикантность.
 
Это блюдо идеально подходит как для повседневного ужина, так и для праздничного стола, внося в любое меню яркие цвета и аппетитный аромат.
 
Салат из свеклы и копченого сыра — это не просто блюдо, а целое кулинарное путешествие, которое пробуждает аппетит и радует вкусом.
 
Ингредиенты:
 
Куриное филе отварное — 300 г;
Лук репчатый — 1 шт.;
Картофель отварной — 4 шт.;
Сыр сулугуни копченый — 150 г;
Свекла отварная — 3 шт.;
Майонез — 150 г.
Ингредиенты для маринада:
 
Уксус 9% — 3 ст.л.;
Сахар — 1 ст.л.;
Соль — ½ ч.л.;
Кипяток крутой — 100 мл.
Приготовление салата из свеклы и копченого сыра:
Нарезаем лук кубиками среднего размера, выкладываем в глубокую миску. Заливаем лук для маринования уксусом, высыпаем соль, сахар, вливаем кипяток, перемешиваем.
 
Пока маринуется лук, нарезаем вареную куриную грудку на маленькие кубики, натираем на крупной терке свеклу, картофель.
 
Нарезаем маленькими кусочками копченый сыр.
 
В кулинарное кольцо кладем куриное филе, на него высыпаем отжатый маринованный лук. Покрываем луковый слой сеточкой из майонеза, кладем картофель и слегка его утрамбовываем.
 
Смазываем картофельный слой майонезом, посыпаем его сыром. Выкладываем на картофельный слой свеклу, слегка утрамбовываем и покрываем сеточкой из майонеза.
После этого можно убрать кулинарное кольцо с салата. Он получается весьма вкусным и сытным, отлично подходит к праздничному столу.

 

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Рубрики:  салаты
Моя_кулинарная_книга
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