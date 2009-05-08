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Заливной пирог с курицей на сковороде

Среда, 23 Октября 2024 г. 09:02 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Очень мне понравилось печь пироги в сковороде. Получаются они пышными и румяными. Кефирное тесто прекрасно подходит для заливных пирогов. В начинке у меня отварное куриное филе, к нему можно поджарить лук или натереть сыр, я не стала усложнять, да и дети не любят.
Ингредиенты
Яйцо куриное - 2 шт.
 
Кефир - 150 г
 
Масло растительное - 30 г
 
Сахар - 1/3 ч.л.
 
Соль - 0,5 ч.л.
 
Мука пшеничная - 300 г
 
Разрыхлитель теста - 10 г
 
Куриное филе (вареное) - 150 г

Процесс приготовления

Чтобы приготовить заливной пирог с курицей на сковороде, надо отварить заранее курицу в подсоленной воде до прозрачного сока внутри.

 

 

Яйца разбить в миску, добавить соль, сахар и масло.

 

 

Тщательно перемешать венчиком.

 

 

Влить кефир. Перемешать.

 

 

Всыпать муку и разрыхлитель.

 

 

Перемешать, чтобы не было комочков.

 

 

Курицу нарезать небольшими кубиками.

 

 

Сковороду смазать любым маслом, я взяла сливочное.

 

Выложить половину теста, а сверху - курицу.

 

 

Залить оставшимся тестом.

 

 

Накрыть сковороду крышкой и поставить на плиту, огонь средний.

 

 

Когда низ подрумянится и сверху тесто пойдет пузыриками, перевернуть, используя лопатку.

 

Допечь заливной пирог с курицей на сковороде до готовности, также под крышкой. Готовность я проверила зубочисткой, внутри не должно быть сырого теста.

 

 

Достаньте пирог на решётку, дайте отдохнуть под полотенцем, и можно угощаться.

 

 

Приятного аппетита.

 

Заливной пирог с курицей на сковороде, рецепт с фото
Рубрики:  пироги
Моя_кулинарная_книга
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