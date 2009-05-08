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Заливной пирог с курицей на сковороде
Чтобы приготовить заливной пирог с курицей на сковороде, надо отварить заранее курицу в подсоленной воде до прозрачного сока внутри.
Яйца разбить в миску, добавить соль, сахар и масло.
Тщательно перемешать венчиком.
Влить кефир. Перемешать.
Всыпать муку и разрыхлитель.
Перемешать, чтобы не было комочков.
Курицу нарезать небольшими кубиками.
Сковороду смазать любым маслом, я взяла сливочное.
Выложить половину теста, а сверху - курицу.
Залить оставшимся тестом.
Накрыть сковороду крышкой и поставить на плиту, огонь средний.
Когда низ подрумянится и сверху тесто пойдет пузыриками, перевернуть, используя лопатку.
Допечь заливной пирог с курицей на сковороде до готовности, также под крышкой. Готовность я проверила зубочисткой, внутри не должно быть сырого теста.
Достаньте пирог на решётку, дайте отдохнуть под полотенцем, и можно угощаться.
Приятного аппетита.
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