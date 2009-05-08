Чтобы приготовить заливной пирог с курицей на сковороде, надо отварить заранее курицу в подсоленной воде до прозрачного сока внутри.

Яйца разбить в миску, добавить соль, сахар и масло.

Тщательно перемешать венчиком.

Влить кефир. Перемешать.

Всыпать муку и разрыхлитель.

Перемешать, чтобы не было комочков.

Курицу нарезать небольшими кубиками.

Сковороду смазать любым маслом, я взяла сливочное.

Выложить половину теста, а сверху - курицу.

Залить оставшимся тестом.

Накрыть сковороду крышкой и поставить на плиту, огонь средний.

Когда низ подрумянится и сверху тесто пойдет пузыриками, перевернуть, используя лопатку.

Допечь заливной пирог с курицей на сковороде до готовности, также под крышкой. Готовность я проверила зубочисткой, внутри не должно быть сырого теста.

Достаньте пирог на решётку, дайте отдохнуть под полотенцем, и можно угощаться.

Приятного аппетита.