Многим более привычен рецепт шарлотки по-русски, в тесто для которой входят только мука, сахар и яйца, но в нашем семейном меню больше прижилась шарлотка с маслом, т.е. с маслом в составе теста.

Оформление готовой шарлотки незатейливым кремом из сгущенки и сметаны добавляет разнообразия в эту традиционную выпечку.

Яблоки для шарлотки лучше выбирать кислых или кисло-сладких сортов с плотной, а не рыхлой мякотью, например, "антоновку". Хотя, годятся практически любые яблоки, какие есть в наличии.

Для приготовления шарлотки с маслом и кремом подготовьте ингредиенты по списку.

Размягченное сливочное масло разотрите с сахаром.

Добавьте желтки яиц и взбейте.

Перемешайте полученную массу с мукой, в которую по желанию добавлены корица и разрыхлитель.

Белки яиц взбейте в пену и лопаточкой вручную, а не при помощи миксера или блендера, введите в тесто.

Яблоки нарежьте кубиками или дольками, слегка сбрызните их лимонным соком.

В смазанную форму налейте примерно треть теста. Уложите яблоки в несколько слоёв, располагая ломтики внахлест.

Для варианта шарлотки с кремом лучше всего использовать разъемную форму, но я что-то не о том думала и... взяла обычную - неразборную.

Вылейте остальное тесто, покачайте форму, чтобы тесто заполнило промежутки в яблочной начинке. Запекайте шарлотку в разогретой духовке при 180-200 градусах. Время запекания зависит от высоты теста в форме и свойств духовки, но начните проверять готовность через 45 минут.

Пока шарлотка в духовке, подготовьте крем-заливку. Для этого просто перемешайте сметану и сгущенное молоко.

Готовую горячую шарлотку сразу же после духовки полейте кремом. По причине того, что я взяла не ту форму, мне пришлось нарастить бортики при помощи фольги.

Капая на поверхность крема небольшими каплями шоколадный или другой подходящий сироп, можно изобразить узор: мраморный, паутинку или... что получится.

Шарлотка с маслом и кремом готова.

Вообще, шарлотку подают и в теплом виде, сопроводив мороженым или вбитыми сливками, а этот вариант эффектнее получается - в остывшем, когда крем схватится.