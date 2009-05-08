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Шарлотка с маслом и кремом

Понедельник, 21 Октября 2024 г. 10:26 + в цитатник
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Ингредиенты
Яблоки - 3-5 шт.
 
Мука - около 1 стакана
 
Яйца - 3-4 шт.
 
Сливочное масло - 100 г
 
Сахар - до 1 стакана
 
Разрыхлитель - по желанию 0,5 ч.л.
 
Лимон - 1-2 ломтика
 
Корица - по вкусу
 
Сметана - 0,5 стакана
 
Сгущенное молоко - до 0,5 стакана
 
Шоколадный или другой сироп - 2 ст.л.

Процесс приготовления

Многим более привычен рецепт шарлотки по-русски, в тесто для которой входят только мука, сахар и яйца, но в нашем семейном меню больше прижилась шарлотка с маслом, т.е. с маслом в составе теста.

 

Оформление готовой шарлотки незатейливым кремом из сгущенки и сметаны добавляет разнообразия в эту традиционную выпечку.

 

Яблоки для шарлотки лучше выбирать кислых или кисло-сладких сортов с плотной, а не рыхлой мякотью, например, "антоновку". Хотя, годятся практически любые яблоки, какие есть в наличии.

 

Для приготовления шарлотки с маслом и кремом подготовьте ингредиенты по списку.

 

Ингредиенты для шарлотки с маслом и кремом

 
Размягченное сливочное масло разотрите с сахаром.

 

Смешать масло с сахаром

 

Добавьте желтки яиц и взбейте.

 

Ввести желтки

Взбить маслянно-яичную смесь
 
Перемешайте полученную массу с мукой, в которую по желанию добавлены корица и разрыхлитель.

 

Всыпать муку и корицу

 

Белки яиц взбейте в пену и лопаточкой вручную, а не при помощи миксера или блендера, введите в тесто.

 

Ввести взбитые белки

 

Яблоки нарежьте кубиками или дольками, слегка сбрызните их лимонным соком.

 

В смазанную форму налейте примерно треть теста. Уложите яблоки в несколько слоёв, располагая ломтики внахлест.

 

Для варианта шарлотки с кремом лучше всего использовать разъемную форму, но я что-то не о том думала и... взяла обычную - неразборную.

 

Выложить в форму часть теста и яблоки

 

Вылейте остальное тесто, покачайте форму, чтобы тесто заполнило промежутки в яблочной начинке. Запекайте шарлотку в разогретой духовке при 180-200 градусах. Время запекания зависит от высоты теста в форме и свойств духовки, но начните проверять готовность через 45 минут.

 

Залить яблоки тестом

 

Пока шарлотка в духовке, подготовьте крем-заливку. Для этого просто перемешайте сметану и сгущенное молоко.

 

Смешать сметану и сгущенное молоко

 

Готовую горячую шарлотку сразу же после духовки полейте кремом. По причине того, что я взяла не ту форму, мне пришлось нарастить бортики при помощи фольги.

 

Испечь пирог

 

Капая на поверхность крема небольшими каплями шоколадный или другой подходящий сироп, можно изобразить узор: мраморный, паутинку или... что получится.

 

Готовая шарлотка с маслом и кремом

 

Шарлотка с маслом и кремом готова.

 

Рецепт шарлотки с маслом и кремом

 

Вообще, шарлотку подают и в теплом виде, сопроводив мороженым или вбитыми сливками, а этот вариант эффектнее получается - в остывшем, когда крем схватится.

 

Фото шарлотки с маслом и кремом

Приятного чаепития!

 

Шарлотка с маслом и кремом, рецепт с фото

Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
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