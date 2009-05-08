Маринованная капуста — это популярный вид домашних заготовок, который сохраняет все полезные свойства овоща и приобретает новые вкусовые качества. Она может быть приготовлена различными способами с добавлением различных ингредиентов, таких как морковь, свекла, яблоки, клюква и другие.

Маринованную капусту можно использовать в качестве самостоятельного блюда или как ингредиент для других блюд, таких как винегрет, щи, пироги и салаты. Она является источником витаминов и минералов, а также обладает рядом полезных свойств, таких как улучшение пищеварения и укрепление иммунитета.

Приготовим вкусную маринованную капусту.

Ингредиенты:

Капуста — 2 кг;

Морковь — 1 шт.;

Яблоко — 1 шт.;

Чеснок — 3 зубчика.

Ингредиенты для маринада:

Вода — 2 литра;

Сахар — 200 г;

Соль — 4 ст.л.;

Уксус 9% — 180 мл;

Лавровый лист — 3 шт.;

Перец горошком — 1 ч.л.;

Растительное масло — 200 г.

Приготовление маринованной капусты:

У капусты убираем кочерыжку, шинкуем тонкой соломкой. Натираем на крупной терке морковь, очищенное яблоко, нарезаем тонкими пластинами чесночные зубчики.

Выкладываем все овощи, яблоко и чеснок в глубокую кастрюлю, перемешиваем. Для маринада в кастрюлю с водой высыпаем соль, сахар, добавляем лавровый лист и перец горошком.

Также в маринад вливаем растительное масло и уксус, перемешиваем и доводим до кипения. Заливаем кипящей смесью капустную массу, на верхушку кладем небольшой груз в виде тарелки.

Оставляем капусту мариноваться на 1 день, а затем убираем в холодильник.