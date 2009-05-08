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Рецепт вкусной маринованной капусты. Так готовит капусту моя мама

Понедельник, 21 Октября 2024 г. 10:18 + в цитатник
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Маринованная капуста — это популярный вид домашних заготовок, который сохраняет все полезные свойства овоща и приобретает новые вкусовые качества. Она может быть приготовлена различными способами с добавлением различных ингредиентов, таких как морковь, свекла, яблоки, клюква и другие.
 
Маринованную капусту можно использовать в качестве самостоятельного блюда или как ингредиент для других блюд, таких как винегрет, щи, пироги и салаты. Она является источником витаминов и минералов, а также обладает рядом полезных свойств, таких как улучшение пищеварения и укрепление иммунитета.
 
Приготовим вкусную маринованную капусту.
Ингредиенты:
 
Капуста — 2 кг;
Морковь — 1 шт.;
Яблоко — 1 шт.;
Чеснок — 3 зубчика.
Ингредиенты для маринада:
 
Вода — 2 литра;
Сахар — 200 г;
Соль — 4 ст.л.;
Уксус 9% — 180 мл;
Лавровый лист — 3 шт.;
Перец горошком — 1 ч.л.;
Растительное масло — 200 г.
Приготовление маринованной капусты:
 
У капусты убираем кочерыжку, шинкуем тонкой соломкой. Натираем на крупной терке морковь, очищенное яблоко, нарезаем тонкими пластинами чесночные зубчики.
 
Выкладываем все овощи, яблоко и чеснок в глубокую кастрюлю, перемешиваем. Для маринада в кастрюлю с водой высыпаем соль, сахар, добавляем лавровый лист и перец горошком.
 
Также в маринад вливаем растительное масло и уксус, перемешиваем и доводим до кипения. Заливаем кипящей смесью капустную массу, на верхушку кладем небольшой груз в виде тарелки.
 
Оставляем капусту мариноваться на 1 день, а затем убираем в холодильник.

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Рубрики:  консервирование, заготовки
Моя_кулинарная_книга
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