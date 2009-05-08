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Торт Наполеон: рецепт на молоке. Хрустящие коржи и крем со вкусом пломбира

Пятница, 18 Октября 2024 г. 09:32 + в цитатник
Ipola все записи автора

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Торт «Наполеон» — это один из самых популярных и любимых десертов в России. Он состоит из множества тонких слоёных коржей, пропитанных нежным кремом на основе сливок или сливочного масла.
 
Торт «Наполеон» имеет множество вариаций рецептов. В разных странах его готовят по-своему, используя различные кремы и украшения. Но классический рецепт включает в себя слоёное тесто, заварной крем и ваниль.
 
Сегодня торт «Наполеон» можно купить в магазине или заказать в кондитерской. Но домашний торт, приготовленный с любовью и заботой, всегда будет вкуснее и ароматнее.
 
Ингредиенты для коржей:
 
Мука — 1.120 г;
Сливочное масло — 600 г;
Молоко — 270 г;
Сметана — 150 г;
Яйца — 3 шт.;
Соль — 1 ч.л.
Ингредиенты для крема:
 
Яйца — 4 шт.;
Молоко 3.2% — 1 литр;
Кукурузный крахмал — 4 ст.л.;
Сахар — 400 г;
Ванильный сахар — 20 г;
Сливочное масло — 130 г;
Сливки 33% — 500 мл.
Приготовление торта Наполеон:
Просеиваем муку, делаем в ней углубление и натираем туда холодное сливочное масло. Перетираем масло с мукой в крошку. Важно, чтобы масло не начало таять.
 
Солим муку, делаем в крошке углубление, разбиваем туда яйца, выкладываем сметану и перемешиваем. Вливаем в углубление молоко, замешиваем тесто, собираем в комок.
 
Делим тесто на две части, а затем каждую делим на 6 частей, формуем колобки. Отправляем колобки под пищевой пленкой на 1 час в холодильник.
 
Для крема разбиваем в сотейник яйца, высыпаем классический и ванильный сахар. Высыпаем в смесь также крахмал, тщательно перемешиваем компоненты.
 
Вливаем в смесь молоко, перемешиваем и варим до закипания. После закипания варим крем 30 секунд, снимаем с огня и добавляем сливочное масло, перемешиваем.
 
Накрываем крем вконтакт пищевой пленкой и оставляем остывать. Колобки теста раскатываем в тонкие одинаковые пласты. Можно сделать ровные коржи при помощи крышки от кастрюли.
 
Прокалываем коржи вилкой, отправляем в духовку при 210 градусах на 7-10 минут. Для крема взбиваем миксером холодные сливки до пышности, вводим в сливки заварной крем в несколько этапов.
 
Смазываем каждый корж кремом, собираем торт. Смазываем бока торта также кремом. Остатки от коржей или один из коржей измельчаем до состояния крошки, посыпаем ей торт.
После приготовления стоит оставить торт на 2-3 часа в холодильнике для пропитки. Получается нежный торт Наполеон с очень вкусным кремом.

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Рубрики:  торты/торты с выпечкой
Моя_кулинарная_книга
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