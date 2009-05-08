Для приготовления манника «Зебра» на кефире подготовьте продукты по списку к рецепту.

Манную крупу залейте кефиром (у меня 1%, но подойдёт абсолютно любой), перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

Тем временем соедините сахарный песок и куриные яйца в глубокой миске. С помощью миксера взбейте их до однородного, пышного состояния.

Когда манка набухнет, смешайте её с яично-сахарной массой.

Введите просеянную пшеничную муку и разрыхлитель.

Получившееся тесто тщательно перемешайте, чтобы все мучные комочки разошлись.

Разделите его на две равные части, в одну из которых добавьте какао-порошок, и снова перемешайте.

Разъемную форму застелите пергаментом и выложите по центру две столовых ложки светлого теста. Поверх него - 2 ложки шоколадного.

Путём чередования используйте всё тесто, которое имеется. Отправьте заготовку в разогретую до 180 градусов духовку.

Выпекайте до красивого румяного цвета в течение 35-40 минут, в зависимости от мощности вашей техники. Готовый пирог переложите на металлическую решетку, чтобы низ не подмок.

Вот и всё, очень вкусный и красивый манник "Зебра" на кефире готов к подаче на стол. Перед подачей нарежьте его на порционные кусочки и заварите чашечку ароматного чая.