Записи Друзья Комментарии
Моя кулинарная книга
Аватар Моя_кулинарная_книга

 -Музыка

 -Я - фотограф

Как красиво выложить нарезку?


2 фотографий

 -Рубрики

 -Метки

бисквитный рулет блюда из овощей блюда из рыбы булочки с начинкой быстрый пирог быстрый торт вкусно и просто выпечка десерт десерты домашнее мороженое домашнее печенье домашний торт жареные пирожки заготовки на зиму закуски заливной пирог заливной пирог с рыбными консервами итальянская кухня кекс на кефире клубничный пирог котлеты куриные котлеты ленивые пирожки лимонный пирог минтай морковный пирог немецкая кухня пасха печенье печенье к чаю печенье на кефире пирог к чаю пирог на кефире пирог на скорую руку пирог с абрикосами пирог с вареньем пирог с творогом пирог с яблоками пирог с ягодами пироги пирожки пирожки в духовке пирожки на кефире пирожки с капустой пирожки с картошкой пирожки с мясом пирожные простой рецепт рецепт рецепт булочек рецепт кекса рецепт котлет рецепт печенья рецепт пирога рецепт пирожков рецепт торта салаты супы творожная запеканка творожное печенье творожные булочки творожные кексы творожный кекс творожный пирог творожный торт тесто для пирожков торт «медовик» торт «наполеон» торт без выпечки торт за 15 минут торт на сковороде торты без выпечки торты с выпечкой французская кухня хлеб шоколадный пирог шоколадный торт яблочный пирог ягодный пирог

 -Поиск по дневнику

Поиск сообщений в Моя_кулинарная_книга

 -Подписка по e-mail

 

 -неизвестно

 -Интересы

<div style = "width:100%;text-align:center

 -Сообщества

Участник сообществ (Всего в списке: 2) Диабеткафе Pizza_chef

 -Статистика

Статистика LiveInternet.ru: показано количество хитов и посетителей
Создан: 08.05.2009
Записей: 71719
Комментариев: 169938
Написано: 258534


Манник «Зебра» на кефире

Пятница, 18 Октября 2024 г. 09:10 + в цитатник
Ipola все записи автора

2835299_Mannik_Zebra_na_kefire (600x450, 362Kb)

Привычный пирог «Зебра» на кефире, но с манкой. А значит, готовка чуть затянется (на полчаса), но результат этого однозначно стоит.
Ингредиенты
Манная крупа - 1 стакан
 
Сахар - 1 стакан
 
Кефир - 1 стакан
 
Разрыхлитель - 1 ч.л.
 
Яйцо куриное - 2 шт.
 
Какао-порошок - 2 ст.л.
 
Мука - 1 стакан

Процесс приготовления

Для приготовления манника «Зебра» на кефире подготовьте продукты по списку к рецепту.

 

 

Манную крупу залейте кефиром (у меня 1%, но подойдёт абсолютно любой), перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.

 

 

Тем временем соедините сахарный песок и куриные яйца в глубокой миске. С помощью миксера взбейте их до однородного, пышного состояния.

 

 

Когда манка набухнет, смешайте её с яично-сахарной массой.

 

 

Введите просеянную пшеничную муку и разрыхлитель.

 

 

Получившееся тесто тщательно перемешайте, чтобы все мучные комочки разошлись.

 

 

Разделите его на две равные части, в одну из которых добавьте какао-порошок, и снова перемешайте.

 

 

Разъемную форму застелите пергаментом и выложите по центру две столовых ложки светлого теста. Поверх него - 2 ложки шоколадного.

 

 

Путём чередования используйте всё тесто, которое имеется. Отправьте заготовку в разогретую до 180 градусов духовку.

 

 
Выпекайте до красивого румяного цвета в течение 35-40 минут, в зависимости от мощности вашей техники. Готовый пирог переложите на металлическую решетку, чтобы низ не подмок.

 

 

Вот и всё, очень вкусный и красивый манник "Зебра" на кефире готов к подаче на стол. Перед подачей нарежьте его на порционные кусочки и заварите чашечку ароматного чая.

 

Приятного аппетита!

 

Манник «Зебра» на кефире, рецепт с фото

Рубрики:  пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
Метки:  

Процитировано 12 раз
Понравилось: 10 пользователям
Нравится

К дневнику Страницы: [1] [Новые]
 

О проекте