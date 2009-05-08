|
Манник «Зебра» на кефире
Для приготовления манника «Зебра» на кефире подготовьте продукты по списку к рецепту.
Манную крупу залейте кефиром (у меня 1%, но подойдёт абсолютно любой), перемешайте и оставьте при комнатной температуре на 30 минут.
Тем временем соедините сахарный песок и куриные яйца в глубокой миске. С помощью миксера взбейте их до однородного, пышного состояния.
Когда манка набухнет, смешайте её с яично-сахарной массой.
Введите просеянную пшеничную муку и разрыхлитель.
Получившееся тесто тщательно перемешайте, чтобы все мучные комочки разошлись.
Разделите его на две равные части, в одну из которых добавьте какао-порошок, и снова перемешайте.
Разъемную форму застелите пергаментом и выложите по центру две столовых ложки светлого теста. Поверх него - 2 ложки шоколадного.
Путём чередования используйте всё тесто, которое имеется. Отправьте заготовку в разогретую до 180 градусов духовку.
Вот и всё, очень вкусный и красивый манник "Зебра" на кефире готов к подаче на стол. Перед подачей нарежьте его на порционные кусочки и заварите чашечку ароматного чая.
|Рубрики:
|пироги/песочное тесто, бисквит
Моя_кулинарная_книга
|« Пред. запись — К дневнику — След. запись »
|Страницы: [1] [Новые]