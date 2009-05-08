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Слоеная самса быстрого приготовления

Среда, 16 Октября 2024 г. 09:22 + в цитатник
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Как вкусно сделать Слоеная самса быстрого приготовления простой рецепт пошаговый в домашних условиях быстро.
Ингредиенты.
 
Слоеное дрожжевое тесто-500 гр
Фарш из баранины-400 гр
Лук репчатый-2 шт
Вода-3 ст л
Соль-0,5 с л
Перец и специи по вкусу
Желток-1 шт
Кунжут для посыпки
Мука для теста
Как приготовить Слоеная самса быстрого приготовления простой рецепт
1. Мелко нарезаем лук и смешиваем с фаршем. Добавляем соль, перец, специи и воду. Хорошенько отбиваем. Тесто раскатываем и стаканом вырезаем кружочки. Можно делать любого размера😁👌
 

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2. В серединку выкладываем начинку и формируем треугольник. Выкладываем на противень на пергаментную бумагу, смазываем желтком и посыпаем кунжутом.

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3. Ставим в заранее разогретую духовку до 180 гр на 40 минут. Приятного аппетита 😁👌

2835299_Sloenaya_samsa_bistrogo_prigotovleniya5 (660x400, 36Kb)

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Рубрики:  НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Моя_кулинарная_книга
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