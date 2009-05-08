Как вкусно сделать Слоеная самса быстрого приготовления простой рецепт пошаговый в домашних условиях быстро.

Ингредиенты.

Слоеное дрожжевое тесто-500 гр

Фарш из баранины-400 гр

Лук репчатый-2 шт

Вода-3 ст л

Соль-0,5 с л

Перец и специи по вкусу

Желток-1 шт

Кунжут для посыпки

Мука для теста

Как приготовить Слоеная самса быстрого приготовления простой рецепт

1. Мелко нарезаем лук и смешиваем с фаршем. Добавляем соль, перец, специи и воду. Хорошенько отбиваем. Тесто раскатываем и стаканом вырезаем кружочки. Можно делать любого размера😁👌

2. В серединку выкладываем начинку и формируем треугольник. Выкладываем на противень на пергаментную бумагу, смазываем желтком и посыпаем кунжутом.

3. Ставим в заранее разогретую духовку до 180 гр на 40 минут. Приятного аппетита 😁👌

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