Среда, 16 Октября 2024 г. 09:22
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Слоеная самса быстрого приготовления
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Слоеная самса
самса быстрого приготовления
Как вкусно сделать Слоеная самса быстрого приготовления простой рецепт пошаговый в домашних условиях быстро.
Ингредиенты.
Слоеное дрожжевое тесто-500 гр
Фарш из баранины-400 гр
Лук репчатый-2 шт
Вода-3 ст л
Соль-0,5 с л
Перец и специи по вкусу
Желток-1 шт
Кунжут для посыпки
Мука для теста
Как приготовить Слоеная самса быстрого приготовления простой рецепт
1. Мелко нарезаем лук и смешиваем с фаршем. Добавляем соль, перец, специи и воду. Хорошенько отбиваем. Тесто раскатываем и стаканом вырезаем кружочки. Можно делать любого размера😁👌
2. В серединку выкладываем начинку и формируем треугольник. Выкладываем на противень на пергаментную бумагу, смазываем желтком и посыпаем кунжутом.
3. Ставим в заранее разогретую духовку до 180 гр на 40 минут. Приятного аппетита 😁👌
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